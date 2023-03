Maltempo, allerta meteo gialla domani 14 marzo: tutte le regioni a rischio Allerta meteo gialla per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico domani, martedì 14 marzo, su settori di sette regioni da Nord a Sud della penisola.

A cura di Susanna Picone

Dopo un periodo di bel tempo caratterizzato dalla presenza dell'alta pressione e da un clima mite, è in arrivo sull’Italia un nuovo cambiamento del meteo. Una perturbazione raggiungerà nelle prossime ore l'Italia provocando un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche e portando quindi una nuova fase di maltempo.

Per la giornata di domani, martedì 14 marzo, la Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla che riguarda settori di regioni da Nord a Sud della penisola. Sarà allerta meteo per rischio temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico in settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Umbria.

Allerta meteo gialla domani in 7 regioni

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile viene pubblicato il bollettino di criticità. Per la giornata di domani, con allerta meteo in settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Umbria, è il seguente:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura reggiana di Po

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia

Previsioni meteo domani

Le previsioni sull'Italia per domani secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare: al Nord atteso moderato maltempo con piogge, rovesci e locali temporali, anche intensi sul levante ligure ed area friulana.

Possibili temporali anche su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e rilievi abruzzesi. Alternanza di schiarite e annuvolamenti sulla Sardegna, ma con scarsa probabilità di precipitazioni.

Al Sud nuvole soprattutto nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi su rilievi molisani e sulla Campania, in estensione della sera anche a Basilicata e Calabria tirreniche. Sempre dalle ore pomeridiane atteso qualche rovescio temporalesco, ma meno frequente e più isolato, anche sulla Puglia. Sulla Sicilia possibili lievi piogge sul settore meridionale.