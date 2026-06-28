Maltempo, allerta meteo gialla domani 29 giugno per pioggia e temporali: le regioni colpite
Temporali in aumento sull’Italia nelle prossime ore, coinvolti ancora i rilievi alpini e quelli appenninici del centro sud ma con sconfinamenti anche sulle vicine pianure. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 29 giugno, una allerta meteo gialla per piogge e temporali su nove regioni: sia sull’arco alpino sia sui rilievi del centro e del sud. Si tratterà però ancora di fenomeni isolati in un contesto di caldo intenso che proseguirà anche all’inizio della nuova settimana con molte città da bollino rosso per ondate di calore.
L’instabilità pomeridiana e serale sarà responsabile di piogge e temporali per lo più sulle aree montuose ma i fenomeni in più punti dalle Alpi potranno scendere fino ai settori limitrofi come la Pianura Padana. Fenomeni intensi saranno possibili dal pomeriggio fino a sera. Il vero maltempo potrebbe arrivare solo a metà settimana con una perturbazione nord atlantica che potrebbe me tre un freno all’intensa ondata di calore.
Allerta Meteo gialla domani: le regioni a rischio
Per la giornata di domani, lunedì 29 giugno, la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali su diversi settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Trentino Alto Adige e Umbria. Il bollettino completo della Protezione Civile:
- Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:
Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale
- Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:
Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno
Basilicata: Basi-A1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C
Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale
Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Nodo Idraulico di Milano
Molise: Alto Volturno – Medio Sangro
Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Pianura Torinese e Colline
Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie
Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano
Umbria: Nera – Corno
Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico
- Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:
Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno
Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale
Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie
Piogge e temporali domani 29 giugno: le previsioni meteo
Per la giornata di lunedì 29 giugno tempo soleggiato al mattino ovunque con temperature che restano elevate. Dal pomeriggio però annuvolamenti sempre più compatti su Alpi, Nord-Ovest e zone interne e montuose del Centro-Sud con conseguenti piogge e temporali che interesseranno sia il settore alpino che tutto l’Appennino in estensione alle pianure al nord e verso le coste del Cilento e della Calabria tirrenica centro settentrionale al sud. Secondo il Bollettino di vigilanza meteorologica, lunedì attese piogge e temporali pomeridiani e serali su settori alpini, con sconfinamenti sulle pianure del Piemonte centro-meridionale, su entroterra ligure, Appennino emiliano, Umbria, zone interne di Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata occidentale, Calabria centro-meridionale e Sicilia centro-orientale.