Maltempo, allerta meteo gialla domani 29 giugno per pioggia e temporali: le regioni colpite

Lunedì 29 maggio piogge e temporali interesseranno sia le Alpi che tutto l’Appenino da nord a sud con possibili sconfinamenti su pianure e coste. La Protezione civile ha valutato allerta meteo gialla su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Trentino Alto Adige e Umbria.

Temporali in aumento sull’Italia nelle prossime ore, coinvolti ancora i rilievi alpini e quelli appenninici del centro sud ma con sconfinamenti anche sulle vicine pianure. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 29 giugno, una allerta meteo gialla per piogge e temporali su nove regioni: sia sull’arco alpino sia sui rilievi del centro e del sud. Si tratterà però ancora di fenomeni isolati in un contesto di caldo intenso che proseguirà anche all’inizio della nuova settimana con molte città da bollino rosso per ondate di calore.

L’instabilità pomeridiana e serale sarà responsabile di piogge e temporali per lo più sulle aree montuose ma i fenomeni in più punti dalle Alpi potranno scendere fino ai settori limitrofi come la Pianura Padana. Fenomeni intensi saranno possibili dal pomeriggio fino a sera. Il vero maltempo potrebbe arrivare solo a metà settimana con una perturbazione nord atlantica che potrebbe me tre un freno all’intensa ondata di calore.

Allerta Meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, lunedì 29 giugno, la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali su diversi settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Trentino Alto Adige e Umbria. Il bollettino completo della Protezione Civile:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-A1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Pianura Torinese e Colline

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Nera – Corno

Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno Basilicata: Basi-A1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Nodo Idraulico di Milano Molise: Alto Volturno – Medio Sangro Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Pianura Torinese e Colline Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano Umbria: Nera – Corno Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Piogge e temporali domani 29 giugno: le previsioni meteo

Per la giornata di lunedì 29 giugno tempo soleggiato al mattino ovunque con temperature che restano elevate. Dal pomeriggio però annuvolamenti sempre più compatti su Alpi, Nord-Ovest e zone interne e montuose del Centro-Sud con conseguenti piogge e temporali che interesseranno sia il settore alpino che tutto l’Appennino in estensione alle pianure al nord e verso le coste del Cilento e della Calabria tirrenica centro settentrionale al sud. Secondo il Bollettino di vigilanza meteorologica, lunedì attese piogge e temporali pomeridiani e serali su settori alpini, con sconfinamenti sulle pianure del Piemonte centro-meridionale, su entroterra ligure, Appennino emiliano, Umbria, zone interne di Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata occidentale, Calabria centro-meridionale e Sicilia centro-orientale.