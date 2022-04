Maltempo, allerta meteo domenica 1 maggio per temporali: l’elenco delle regioni a rischio La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali su due delle Regioni più colpite dal maltempo domani, domenica 1 maggio, festa dei lavoratori: Lombardia e Marche.

A cura di Redazione Meteo

Domenica 1 maggio all'insegna del maltempo su alcune regioni italiane. Al punto che la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali sulle due maggiormente colpite dai fenomeni avversi nella giornata di domani, quando si celebra la festa dei lavoratori. Ecco, di seguito, cosa dobbiamo aspettarci.

Allerta meteo gialla in 2 regioni

La Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla su Lombardia e Marche per rischio temporali, come si legge sul sito internet ufficiale:

Lombardia : Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica;

: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica; Marche: Marc-1, Marc-5, Marc-3.

Le previsioni meteo di domani domenica 1 maggio

Secondo le previsioni meteo di domani, sarà un primo maggio variabile, con temporali e sole che si alterneranno sulla Penisola. Sarà particolarmente piovoso nel Nord-Est, alta Toscana, tra Sicilia e Calabria, anche se come abbiamo visto l'allerta meteo riguarderà solo due Regioni, Lombardia e Marche, ma variabile altrove, con prevalenza di sole al Nord-Ovest e in Sardegna. Si segnala al Centro tempo irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi, più soleggiato tra Lazio e Molise. Tuttavia, le temperature massime saranno in forte calo al Nordest e su gran parte del Centro-Sud a causa di un fronte di aria fredda di matrice nord europea che ha già raggiunto Francia, Germania e Svizzera e che nelle prossime ore non risparmierà neanche il nostro Paese. Venti deboli settentrionali con mari poco mossi o mossi.