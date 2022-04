Primo maggio con temporali e sole, dove pioverà domani: le previsioni meteo Festa del Lavoro con tempo variabile da Nord a Sud. Le previsioni meteo del 1° maggio 2022 indicano che sarà una giornata piovosa nel Nord-Est, alta Toscana, tra Sicilia e Calabria.

A cura di Redazione Meteo

Sarà un primo maggio variabile, con temporali e sole che si alterneranno sulla penisola nella giornata di domenica, Festa del Lavoro. Secondo le previsioni meteo, il primo maggio sarà particolarmente piovoso nel Nord-Est, alta Toscana, tra Sicilia e Calabria e variabile altrove, con prevalenza di sole al Nord-Ovest e in Sardegna.

Festa del Lavoro con tempo variabile da Nord a Sud

Secondo gli esperti de ilmeteo.it, l’arrivo di aria "fresca e instabile" dalla Scozia scontrandosi "con l'aria calda preesistente sul nostro Paese, dopo una settimana a 25 gradi, genererà dei temporali localmente intensi". La giornata di sabato sarà di bel tempo al Centro-Sud e a tratti perturbato al Nord, poi arriverà una giornata molto incerta dal punto di vista meteorologico. Avremo quindi una Festa del Lavoro con prevalenza di variabilità da Nord a Sud.

Previsioni meteo domani 1° maggio

Il primo maggio sarà caratterizzato da sole prevalente sul Nord-Ovest e per gran parte della giornata anche su Sardegna, Lazio, Campania e Gargano. Più timido il sole tra bassa Toscana, Umbria, versante adriatico centrale e tra Sicilia e Calabria. Cieli più grigio e qualche possibilità di pioggia in Emilia Romagna, Triveneto, Alta Toscana e Marche settentrionali. Le previsioni meteo di domani 1 maggio nel dettaglio: al Nord instabile con rovesci alternati al sole. Al Centro irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi, più soleggiato tra Lazio e Molise. Al Sud tempo variabile con qualche piovasco in Sicilia e Calabria, sole altrove. Le piogge non mancheranno neppure la prossima settimana: lunedì previsti acquazzoni in montagna e in Romagna, rovesci sul versante adriatico al Centro e al Sud acquazzoni sulla dorsale appenninica e in Puglia.