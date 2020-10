Dopo una breve tregua sta per tornare il maltempo sull’Italia. Una vasta area depressionaria, attiva sul Mare del Nord, convoglia masse d’aria umida atlantica anche verso il nostro Paese. Una perturbazione interesserà da questa notte le regioni del Centro-Nord, con precipitazioni sparse, anche temporalesche e un sostanziale rinforzo della ventilazione occidentale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata valutata per la giornata di domani 7 ottobre allerta gialla in 13 regioni.

Allerta meteo domani, l’elenco delle regioni a rischio

L’avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 7 ottobre, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Puglia e Basilicata, in particolare sui settori tirrenici ed appenninici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte della Toscana e del Lazio. È stata valutata allerta meteo gialla su parte di Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, sull’intero territorio di Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, su alcuni settori di Campania e Calabria.

Maltempo, le aree interessate dall’allerta meteo gialla

Sul sito della Protezione Civile è stato pubblicato il bollettino di criticità del 7 ottobre.

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale

Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Bassa pianura orientale

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Marche: Marc-3, Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Salento, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Valtiberina

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere, Medio Tevere.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Basso Cilento, Tanagro

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Salento, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Valtiberina

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno.