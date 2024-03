Maltempo, allerta meteo arancione in Veneto e Emilia Romagna domani 14 marzo: le zone a rischio Nuova allerta meteo della Protezione civile per la giornata di domani, giovedì 14 marzo 2021. Prevista una moderata criticità (rischio arancione) per rischio idraulico e rischio idrogeologico in alcuni settori del Veneto ed Emilia Romagna. Attesa anche una allerta gialla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuova allerta meteo arancione per rischio idraulico e rischio idrogeologico in alcuni settori del Veneto e dell’Emilia Romagna per la giornata di domani, giovedì 14 marzo. Prevista anche una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in altri settori dell’Emilia Romagna. Il resto della penisola, come vediamo dalla mappa pubblicata come ogni giorno sul sito della Protezione civile, è verde per la giornata di giovedì, vuol dire quindi che sono assenti rischi significativi dovuti al maltempo.

Maltempo, allerta meteo arancione domani 14 marzo: le regioni a rischio

Sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità, con le allerte meteo, per la giornata di domani, giovedì 14 marzo. A rischio domani i seguenti settori del Veneto e dell’Emilia Romagna.

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione:

Leggi anche Maltempo, martedì allerta meteo rossa in Veneto e arancione in Toscana e Emilia Romagna per temporali

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione:

Emilia Romagna: Costa ferrarese

Allerta meteo gialla giovedì in Emilia Romagna

È prevista, per la giornata di domani giovedì 14 marzo, anche una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico nella Pianura ferrarese dell’Emilia Romagna. Il resto della mappa della Protezione civile è invece verde per domani.

Meteo, le previsioni per domani 14 marzo

Attesa alta pressione prevalente per la giornata di giovedì 14 marzo. Sarà una giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su praticamente tutta la penisola. Possibili, indicano le previsioni meteo, alcune foschie o banchi di nebbia mattutini sulla Pianura Padana e maggiori annuvolamenti pomeridiani al Nordest, Liguria, Toscana e regioni adriatiche centrali. Il clima resta mite.