Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani giovedì 7 marzo: le regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani, giovedì 7 marzo, una allerta meteo arancione su Emilia Romagna e Veneto per rischio idraulico, gialla su altre quattro. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo.

Un'altra giornata di maltempo quella attesa per domani, giovedì 7 marzo. Le condizioni meteo resteranno infatti molto instabili fino al weekend a causa della nuova perturbazione che nei prossimi giorni porterà altre piogge accompagnate da vento, ma alternate anche a momenti più sereni rispetto alla scorsa settimana.

Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile per domani ha diramato un'allerta meteo di colore arancione per rischio idraulico su alcuni settori di Emilia Romagna e Veneto e gialla su altre zone delle stesse regioni e di Calabria e Lombardia per lo stesso motivo; sempre gialla sarà l'allerta per rischio idrogeologico e per temporali sulla stessa Calabria.

Maltempo, allerta meteo arancione domani su Emilia Romagna e Veneto

Stando a quanto emerso dal bollettino della Protezione civile per domani, giovedì 7 marzo, ci saranno due regioni interessate da un'allerta meteo di colore arancione per rischio idraulico.

Si tratta dell'Emilia Romagna (Costa ferrarese, Pianura ferrarese) e del Veneto (Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige).

Allerta meteo gialla su 4 regioni per giovedì 7 marzo

Altre quattro regioni sono poi interessate da un'allerta meteo gialla per rischio temporali, per rischio idrogeologico e per rischio idraulico. Ecco la situazione:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura reggiana di Po

Lombardia: Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Meteo, le previsioni per giovedì 7 marzo

La giornata di domani, giovedì 7 marzo, sarà comunque abbastanza soleggiata nei settori settentrionali, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Nuvoloso al Nord-Est con qualche piogge o possibili temporali su Veneto e Friuli fra pomeriggio e sera.

Nuvolosità più diffuso nelle altre regioni, con isolate precipitazioni su medio Adriatico e basso tirreno, nel pomeriggio soprattutto a Sud. Quota neve dai 900 ai 1.200 metri in Appennino.

Temperature minime in calo ovunque; massime in rialzo al Nord, in calo al Sud.