Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani domenica 7 luglio: le regioni a rischio Atteso nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Nord Italia con rovesci e temporali sparsi. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: valutata per la giornata di domani, domenica 7 luglio, allerta arancione su alcune zone della Lombardia, gialla sempre in Lombardia, su Piemonte e Provincia Autonoma di Bolzano.

A cura di Eleonora Panseri

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche interesserà nelle prossime ore le regioni settentrionali italiane, con rovesci e temporali sparsi.

Per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso e pubblicato sul proprio sito un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

È stata valutata per la giornata di domani, domenica 7 luglio, allerta arancione per rischio idrogeologico su settori della Lombardia e allerta gialla sempre in Lombardia, su Piemonte e Provincia Autonoma di Bolzano.

L’avviso prevede dalla sera di oggi, sabato 6 luglio, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, specie settori centro-settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta meteo arancione in Lombardia domenica 7 luglio

Il Dipartimento della Protezione civile ha disposto allerta arancione per rischio idrogeologico su alcune zone della regione Lombardia. I settori interessati sono Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

Allerta meteo 7 luglio 2024 – Foto Protezione Civile

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, domenica 7 luglio 2024, sui alcuni settori della Lombardia, in Piemonte e in Trentino-Alto Adige è stata disposa dal Dipartimento della Protezione Civile un allerta gialla per rischio temporali, rischio idraulico e idrogeologico. Di seguito i dettagli del bollettino.

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;

Piemonte: Pianura Torinese e Colline;

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Pianura settentrionale;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Meteo, le previsioni per domani domenica 7 luglio

Domani, domenica 7 luglio, sono previsti pochi cambiamenti di rilievo per le regioni centro-meridionali, anche se con il passaggio di alcuni banchi nuvolosi, a carattere molto irregolare. Sulle regioni centrali non si escludono occasionali fenomeni, più probabili nel pomeriggio sulla Toscana.

Al Nord il cielo sarà invece in prevalenza nuvoloso, salvo schiarite sull’Emilia-Romagna. Nuvolosità più densa, associata a rovesci o temporali frequenti sin dal mattino, sulle regioni di Nord-Ovest e zone montuose del Triveneto, nel corso del pomeriggio-sera anche sulle pianure di Veneto ed Emilia. Attenzione al rischio di fenomeni localmente intensi.

Le temperature massime saranno in aumento su gran parte del Centro-Sud, fino a 37-38 gradi in Sicilia.