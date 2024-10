video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 24 ottobre: le regioni a rischio Per la giornata di domani, 24 ottobre, la Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando allerta meteo allerta arancione su Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, gialla su diverse altre regioni. Attese piogge e temporali. Non si escludono fenomeni localmente intensi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il maltempo non accenna ad arrestare la propria presa sull'Italia e anche per la giornata di domani, giovedì 24 ottobre, la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione su Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Toscana. Sarà invece allerta gialla su diverse regioni del Centro e del Nord della Penisola. Non mancheranno le scuole chiuse in Toscana.

La colpa è di due diverse perturbazioni. La prima sta già colpendo lo Stivale in queste ore e insisterà per le prossime 24 ore con piogge e temporali localmente intensi. Un flusso di correnti meridionali, umide ed instabili, continuerà dunque ad interessare il nostro Paese causando, domani, fenomeni di maltempo in particolar modo sui settori tirrenici centro-settentrionali.

Una seconda investirà il Paese da venerdì, accompagnata da un vortice ciclonico, e sarà responsabile di maltempo per buona parte del weekend.

Allerta meteo arancione in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Toscana per maltempo

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso per domani, 24 ottobre, un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri.

Sarà allerta meteo arancione per rischio idraulico per i settori Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura ferrarese in Emilia Romagna,

Bassa pianura orientale in Lombardia; Etruria, Valdelsa-Valdera, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna-Costa e Giglio in Toscana; Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige in Veneto. Allerta arancione Rischio idrogeologico sulle zone Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio in Toscana.

Maltempo, allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo indica inoltre per domani giovedì 24 ottobre una allerta meteo gialla per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico su diverse altre regioni italiane.

Questa la situazione nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale

Marche: Marc-2, Marc-4

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Costa

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese Lombardia: Bassa pianura centro-orientale Marche: Marc-2, Marc-4 Toscana: Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Costa Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Marche: Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

Toscana: Valdichiana, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Meteo, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

Per la giornata di domani al mattino cielo in prevalenza nuvoloso, ma con schiarite al Sud e in Sicilia. Nel resto d’Italia possibili piogge al Nord, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Appennino abruzzese e Sardegna. Fenomeni localmente intensi e a carattere temporalesco soprattutto lungo le coste di Toscana e Lazio.

Temperature senza grosse variazioni con valori fra 17 e 23 gradi e picchi di 24-26 gradi sulle regioni meridionali.