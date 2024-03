Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio temporali domani 10 marzo: le regioni interessate Per la giornata di domani, domenica 10 marzo, è stata diramata dalla Protezione Civile un’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico su alcuni settori di Emilia Romagna, Liguria e Veneto. Allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico su circa 10 regioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia, in particolare sulle regioni centro-settentrionali, dove per domani, domenica 10 marzo, è stata diramata dalla Protezione civile allerta meteo arancione e gialla per piogge e neve in arrivo. Attenzione anche al pericolo valanghe.

Nello specifico, come è comunicato nell'ultimo bollettino aggiornato pubblicato sul sito del Dipartimento, è stata dichiarata per domani allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico su alcuni settori dell'Emilia Romagna e del Veneto e allerta gialla per rischio idraulico e temporali e idrogeologico su 10 regioni

Inoltre, per domani domenica 10 marzo è prevista anche un'allerta arancione per valanghe in Piemonte. La Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte sarà aperta domani dalle ore 8 alle ore 24 per monitorare la situazione. La Regione Piemonte invita i cittadini a prestare particolare attenzione se decidono di effettuare spostamenti nelle aree di montagna. Allerta valanghe anche in Veneto. Il limite delle nevicate è inizialmente previsto intorno intorno ai 1100/1400m in rialzo nel corso della mattinata a partire dalle Prealpi fino a 1400/1700 m nel pomeriggio.

Maltempo, allerta meteo arancione domani domenica 10 marzo: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, domenica 10 marzo, è stata diramata sul sito ufficiale della Protezione civile un'allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico su diversi settori di Emilia Romagna e Veneto. Il bollettino di criticità nel dettaglio:

Moderata criticità per rischio idraulico – Allerta Arancione

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

Moderata criticità per rischio idrogeologico – Allerta Arancione

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale

: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Ponente

: Bacini Liguri Marittimi di Ponente Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Maltempo, allerta meteo gialla domenica 10 marzo

Prevista per domani anche un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su circa 10 regioni. Il bollettino di criticità nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico – Allerta gialla

Emilia Romagna: Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lombardia: Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Pianura settentrionale

Sardegna: Logudoro

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Ordinaria criticità per rischio temporali – Allerta gialla

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico – Allerta gialla

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini

Meteo, le previsioni per domani 10 marzo

Secondo le ultime previsioni meteo di domani, domenica 10 marzo, il maltempo porterà precipitazioni diffuse sul Nord Italia e nevicate anche abbastanza forti sulle Alpi sopra i 700 metri in particolare su Piemonte e Trentino, dove è stata lanciata anche l'allerta per valanghe.

Piogge battenti sono in arrivo anche al Centro, con temporali previsti soprattutto su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Anche qui ci sarà neve abbondante sugli Appennini sopra i 1400 metri. Al Sud invece la giornata sarà un po' piovosa soltanto sulla Campania in serata. Sul resto delle regioni ci sarà un cielo sereno o poco nuvoloso.