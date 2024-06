Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico domani 27 giugno: le regioni a rischio

video suggerito

L'area di bassa pressione che nella prima parte di questa settimana ha portato maltempo su gran parte dell'Italia, portando piogge e temporali con temperature anche sotto media al centro-Nord, si sta spostando verso i Balcani. Al suo posto nei prossimi giorni si rafforzerà sul Mediterraneo centrale l’alta pressione di matrice nord-africana che garantirà sul nostro Paese tempo stabile e in prevalenza soleggiato, accompagnato anche a un sensibile aumento delle temperature.

La nuova risalita di aria sahariana riporterà le colonnine di mercurio oltre i 35 gradi non solo al Centro-Sud, con picchi vicini ai 40 nelle due Isole maggiori. Le regioni settentrionali, oltre ad un deciso aumento delle temperature, sperimenteranno anche elevati tassi di umidità che renderanno il caldo estremamente afoso. Episodi di maltempo, anche intensi, sono comunque attesi per domani su parte del nord, ragion per cui la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

Il bollettino di allerta meteo della Protezione Civile per domani, giovedì 27 giugno.

Moderata criticità per rischio idraulico / Allerta arancione:

Lombardia: Bassa pianura orientale

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura ferrarese

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Meteo, le previsioni per domani giovedì 27 giugno

Domani tempo prevalentemente soleggiato, con annuvolamenti soprattutto su Alpi, Nord-Est, Liguria, Toscana e a ridosso della dorsale appenninica. Al mattino residui rovesci nel Salento. Nel pomeriggio locali e brevi precipitazioni sulle Alpi centro orientali, specie tra Veneto e Friuli. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord con valori più vicini alla norma; rialzi anche sulle nostre due Isole maggiori con picchi intorno ai 35 gradi nelle zone interne; valori pressoché invariati e nella norma al Sud.