Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 13 settembre per temporali: le regioni a rischio L’anticiclone africano si sta ridimensionando e il maltempo sta tornando sull’Italia. Il cambiamento del tempo sarà comunque graduale e interesserà solo alcune aree della penisola: domani 13 settembre prevista allerta meteo su due regioni del Nord.

A cura di Biagio Chiariello

L’ondata di caldo anomalo che ha interessato buona parte di tutta Europa, Italia inclusa, si sta pian pian attenuando e già da domani, mercoledì 13 settembre, assisteremo al ritorno delle correnti atlantiche più fredde che dovrebbero portare al rischio di forti temporali specialmente nell'area settentrionale dello Stivale.

Per questo motivo la Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione e gialla su diversi settori di 2 regioni per rischio temporali.

Maltempo, allerta meteo arancione sulla Lombardia domani 13 settembre

Per la giornata di domani, mercoledì 13 settembre, è stata diramata una singola allerta meteo di colore arancione di moderata criticità per rischio temporali su un'area della Lombardia: quella che copre Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

Maltempo, allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Allerta gialla prevista sempre per domani per rischio temporali su alcune aree della stessa Lombardia oltre che del Piemonte.

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

Meteo, le previsioni di domani

Per la giornata di domani, mercoledì 13 settembre, è previsto tempo soleggiato su tutto il sud e in Sicilia. Un po' di nuvolosità al Centro, in Emilia Romagna e in Sardegna, con possibili precipitazioni sull’isola.

A Settentrione dominerà invece l'instabilità, con rovesci e temporali localmente di forte intensità, sulle Alpi, in Piemonte e Lombardia, ma in estensione al Nord-Est in serata; possibili piogge anche in Liguria.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in misura minore al Nord-Est e al Centro; valori nella norma al Nord-Ovest, ancora oltre la media nel resto del Paese, con punte fino a 33 gradi nel Meridione.