Maltempo, allerta meteo arancione e gialla giovedì 1 dicembre per temporali: le regioni a rischio Per la giornata di domani, giovedì 1 dicembre, valutata allerta arancione per temporali su parte della Calabria e della Puglia, allerta gialla in quattro regioni.

A cura di Antonio Palma

La coda della perturbazione che ha portato una ondata di maltempo sull'Italia, in particolare sulle regioni meridionali, porterà ulteriori piogge e temporali anche nelle prossime ore sul sud dove è allerta meteo arancione e gialla anche per la giornata di domani giovedì 1 dicembre su diversi settori.

Allerta meteo arancione su Calabria e Puglia

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che fa seguito ed estende quello diffuso ieri, valutando una allerta arancione su parte della Calabria e della Puglia e allerta gialla in quattro regioni.

Allerta gialla giovedì 1 dicembre su quattro regioni

Nel dettaglio, l’avviso prevede il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sul Versante Jonico Centro-settentrionale della Calabria e nel Salento in Puglia. Per questi settori è stata valutata un allerta arancione di moderata criticità per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico. Valutata inoltre allerta gialla per temporali sulla Basilicata, su restanti settori della Calabria, sulla Sicilia Nord-Orientale e sulla Puglia centro meridionale.

Le previsioni meteo di giovedì 1 dicembre

Le previsioni meteo di giovedì 1 dicembre indicano fin dal mattino cielo molto nuvoloso su tutto il sud con rovesci e temporali diffusi soprattutto sulla Puglia e la Calabria ionica. Nuvolosità diffusa anche al Centro e su Triveneto ed Emilia Romagna ma con tempo generalmente più asciutto. Il tempo migliora ovunque nel corso del pomeriggio a parte in Sardegna dove in serata sono attesi rovesci e qualche temporale sul settore

meridionale dell'Isola.

Tutte le allerte meteo di giovedì 1 dicembre

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Puglia: Salento

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Puglia: Salento

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico