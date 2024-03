Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 3 marzo: tutte le regioni a rischio La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per l’Emilia-Romagna, allerta gialla per vari settori di altre sette regioni per domani, domenica 3 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

L'ondata di maltempo resiste sull'Italia tanto che anche per la giornata di domani, domenica 3 marzo 2024, è prevista una allerta meteo arancione e gialla della Protezione Civile. In particolare, sarà allerta arancione per rischio idraulico e rischio idrogeologico in alcuni settori dell'Emilia Romagna, allerta gialla in settori di altre regioni: la stessa Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto, Liguria e Toscana.

Si profila dunque una domenica di piogge soprattutto al Centro-Nord per la nuova intensa perturbazione atlantica che interesserà anche la Sardegna e le regioni centrali tirreniche.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Emilia Romagna

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità con l'allerta meteo. Per domani, domenica 3 marzo, moderata criticità per rischio idraulico nei seguenti settori dell'Emilia Romagna: Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense. Allerta arancione per rischio idrogeologico: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese.

Allerta meteo gialla in 7 regioni per domenica 3 marzo

Allerta meteo gialla domani in gran parte del Centro-Nord e in alcuni settori della Sardegna. Il bollettino nei dettagli:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Costa ferrarese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura ferrarese

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Costa ferrarese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura ferrarese Lombardia: Bassa pianura orientale

Bassa pianura orientale Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Pianura settentrionale

Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Pianura settentrionale Sardegna: Logudoro

Logudoro Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente

Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Bassa pianura centro-occidentale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso

Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Meteo, le previsioni per domani 3 marzo

Nuova perturbazione atlantica sull'Italia: secondo le previsioni meteo, la giornata di domenica trascorrerà con un graduale e via via più forte peggioramento del tempo al Nord-ovest, con precipitazioni abbondanti e nevose sulle Alpi sopra i 7-800 metri. Peggiora entro sera sul resto del Nord, in Toscana, Sardegna, poi anche Umbria e Lazio.