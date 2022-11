Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 29 novembre per temporali: le regioni a rischio Dopo una breve tregua, domani martedì 29 novembre una nuova perturbazione darà vita a una fase di maltempo sull’Italia. Colpito ancora il sud Italia. La Protezione Civile ha valutato una allerta meteo su due regioni.

A cura di Biagio Chiariello

Dopo un inizio di settimana più o meno stabile, con un breve tregua del maltempo che ha flagellato il Sud (Ischia in primis), già nelle prime ore di martedì 29 novembre sul Meridione arriverà un’altra perturbazione che porterà altre piogge e temporali in particolare sulla Sicilia e comunque su tutto l'estremo Sud.

Ancora una volta questa fase sarà accompagnata da un vortice di bassa pressione responsabile di un deciso rinforzo dei venti e in grado di richiamare aria più fredda sul Nord Italia, dove il clima diventerà di stampo quasi invernale.

Per questo il Dipartimento di Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta meteo arancione per la Sicilia e gialla per la Calabria per la giornata di martedì 29 novembre per rischio idrogeologico, idraulico e temporali

Leggi anche Allerta meteo gialla per lunedì 14 novembre per maltempo e temporali, le regioni a rischio

Allerta meteo arancione domani sulla Sicilia

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità per la giornata di domani. L'allerta meteo arancione riguarda l'intera Sicilia. Un’area di bassa pressione posizionato sulle Baleari progredirà rapidamente verso il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia, portando condizioni di spiccata instabilità a partire dalla sera di oggi sulle due isole maggiori, e fra la serata di domani e la giornata di dopodomani, verso le aree ioniche della penisola.

Dalle prime ore di domani, martedì 29 novembre, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Allerta meteo gialla domani in Calabria

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani una allerta gialla su settori della Calabria. Sarà una giornata di maltempo con piogge e locali temporali soprattutto in Sardegna, Sicilia e Calabria, anche di forte intensità nel basso versante ionico.

Tutte le allerte meteo di martedì 29 novembre

Il bollettino di criticità per la giornata di domani:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Previsioni meteo domani

Sull'Italia è in arrivo l'ennesimo ciclone secondo le previsioni meteo. La giornata di domani sarà molto nuvolosa o con cielo spesso coperto su tutte le regioni. Al Nord ci saranno piogge deboli in pianura e deboli nevicate sulle Alpi a bassa quota. Al Centro il tempo peggiora sulla Sardegna. Al Sud, forte maltempo dalla Sicilia verso la Calabria ionica.