Maltempo a Catania, strade trasformate in fiumi e torrenti esondati ad Acireale: "Evitate spostamenti" Il maltempo ha colpito la Sicilia orientale. Situazione difficile ad Acireale dove si registrano strade invase dall'acqua, sottopassi allagati e veicoli bloccati. L'acqua ha invaso anche un tratto dell'autostrada A18 Messina-Catania. Decine gli interventi di soccorso, il sindaco: "Evitare spostamenti inutili".

A cura di Antonio Palma

Temporali e nubifragi oggi in Sicilia con allagamenti e disagi in varie zone a causa di una intensa perturbazione che ha colpito l’Isola. Situazione particolarmente difficile sulla parte orientale, in provincia di Catania, ad Acireale, dove in alcune zone le piogge intense delle ultime ore hanno trasformato alcune strade in veri e propri torrenti e alcuni fumi sono esondati.

In zona ha piovuto ininterrottamente per ore e segnalazioni di disagi e allagamenti arrivano dai residenti delle zone a sud di Taormina come Acireale, Aci Sant’Antonio e tutta l’area circostante. Video e foto circolati sui social mostrano strade invase dall’acqua, sottopassi allagati, veicoli bloccati e tombini saltati per l’ingente pioggia.

In poco tempo, infatti, localmente sono scesi fino a 140mm di pioggia e le previsioni meteo non sono delle migliori visto che indicano altri nubifragi nelle prossime ore e per questo è allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico. L’acqua ha invaso anche un tratto dell’autostrada A18 Messina-Catania che in alcune zone si è trasformata in un vero e proprio fiume in piena. Decine di automobilisti hanno segnalato difficoltà nel percorrere il tratto tra Roccalumera e Acireale dove, a causa delle forti piogge, si registrano diversi allagamenti.

Ad Acireale è esondato un torrente in via San Piero Patti e i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania, con squadre inviate dai distaccamenti di tutta la provincia, hanno soccorso diverse persone in difficoltà rimaste all'interno delle proprie autovetture. Per lo steso motivo evacuato un supermercato all'ingresso della città i cui parcheggi erano allagati. Pompieri e autorità di protezione civile tengono sotto controllo tutti i corsi d'acqua in particolare nelle frazioni di Acireale. Decine, al momento, gli interventi di soccorso effettuati e quelli in corso.

Ad Acireale il sindaco Roberto Barbagallo ha chiesto di evitare spostamenti inutili per ragioni di sicurezza. “Sentiti i dirigenti scolastici, vi chiedo di non avere fretta di riprendere i vostri figli dalle scuole, per evitare pericoli. I ragazzi sono al sicuro nelle scuole per cui, considerato che la pioggia avviene con intensità intermittente, vi chiedo di aspettare il momento adatto per spostarvi. A breve dovrebbe esserci una piccola tregua che può permettere di andarli a prendere in sicurezza. È necessaria un po’ di prudenza, abbiamo attivato tutte le nostre forze di protezione civile e siamo in contatto con la Protezione civile regionale” ha avvertito il primo cittadino.