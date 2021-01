in foto: Immagine dei vigili del Fuoco di Bolzano.

Una frana di sassi si è staccata sopra l'hotel Eberle a Bolzano, sui pendii del Monte Tondo, centrando la struttura e distruggendone una parte, intorno alle 15 di oggi pomeriggio. Immediato l'intervento dei soccorritori attualmente sul posto. Si teme per persone coinvolte, ma al momento non si hanno ancora informazioni precise. La struttura, tuttavia, è al momento chiusa per cui si escluderebbero vittime ma ricerche sono ancora in corso. Come spiegano i tecnici del 115 di Bolzano, risulta disperso un dipendente che lavora in qualità di cameriere. Lo smottamento ha investito il salone delle feste della struttura. "Secondo le prime informazioni, probabilmente non ci sono persone nell'ala. Stiamo perquisendo la zona con mezzi pesanti", ha sottolineato Hansjörg Elsler, ispettore capo dei vigili del fuoco di Bolzano a Rai Südtirol.

Ma si sta cercando di capire anche se nel crollo siano stati coinvolti dei passanti: lo smottamento ha infatti interessato il sentiero di una passeggiata montana molto frequentata durante le ore pomeridiane. L'albergo, di proprietà della famiglia di Stefan Zisser, giocatore di hockey su ghiaccio molto noto in Alto Adige, si trova sui pendii del Monte Tondo a una settantina di metri sopra la città, nei pressi delle famose passeggiate di Sant'Osvaldo.

Da giorni l'Alto Adige è colpito da abbondanti nevicate, che il primo gennaio scorso erano arrivate anche a fondovalle, con le temperature che sono rimaste prossime allo zero sostanzialmente su tutto il territorio. Al punto che i vigili del fuoco e la Protezione civile hanno invitato alla cautela sulle strade, dove le basse temperature, come avvenuto già nei giorni scorsi, hanno creato disagi per ghiaccio o neve.

In aggiornamento.