Maltempo, 4 feriti a Ferrara. Onda anomala sulla spiaggia tra Romagna e Marche: paura tra i bagnanti Paura oggi sulla costa tra Pesaro, Ancona, Civitanova e Rimini, dove si è registrata un’onda anomala che ha creato il panico tra i bagnanti. Il fenomeno, dovuto forse a una mareggiata o un violento nubifragio al largo, è durato poco e non ha creato danni.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Twitter.

Paura oggi pomeriggio per decine di bagnanti a causa di un'onda anomala che è stata registrata nelle Marche, nella zona che da Pesaro va ad Ancona, e in Emilia Romagna.

Numerose le testimonianze foto e video di quanto successo: oggi intorno alle 17 un’improvvisa marea si è alzata fino a bagnare lettini e ombrelloni, creando un fuggi fuggi generale. Molti i genitori preoccupati per i loro bambini, con i bagnini che sono intervenuti per fare uscire subito tutti dall’acqua.

L’evento si è manifestato con intensità diversa un po’ su tutta la riviera, da levante a ponente fino a Senigallia, Portonovo e Ancona nelle Marche. Ma per fortuna è durato poco: l’acqua si è presto ritirata, il vento si è calmato e malgrado la presenza di grossi nuvoloni, numerosi bagnanti hanno continuato il pomeriggio al mare, senza alcun danno.

La stessa situazione si è verificata anche sulle spiagge di Fano, Marotta, Marina di Montemarciano, Falconara e Palombina, oltre che nelle vicine Rimini e Riccione, dove il mare si è ritirato per qualche metro e si è verificata un’onda anomala.

All'origine forse una mareggiata o un violento nubifragio al largo. D'altronde, proprio in Emilia Romagna il maltempo ha creato oggi numerosi danni. Vento fortissimo associato a nubifragi e grandine hanno scoperchiato tetti dei capannoni, divelto decine di alberi e cartelli stradali, fatto volare i coppi dai tetti. Distrutte tantissime auto.

Non sono mancati i feriti: ne sono stati quattro i feriti in provincia di Ferrara, che ha vissuto momenti drammatici per violenta grandinata si è abbattuta intorno alle 15, nella zona di San Bartolomeo, San Martino e Gaibanella.