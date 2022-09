Malore improvviso in casa si rivela fatale, bimbo di 9 anni muore davanti ai genitori Un bimbo di 9 anni di San Martino a Pontorme (Firenze) è morto in casa a causa di un malore improvviso che si è rivelato fatale. Sarà fatta l’autopsia.

A cura di Giusy Dente

(foto di repertorio)

Un malore improvviso in casa, poi il peggioramento delle condizioni e infine la morte: non c'è stato niente da fare per un bambino di San Martino a Pontorme (provincia di Firenze) di appena 9 anni. Il bimbo è deceduto presso la propria abitazione, dinanzi agli occhi impotenti dei genitori: inutili i soccorsi, tempestivamente chiamati dalla coppia, preoccupata per il degenerare delle condizioni del figlio. Sono giunte sul posto prima due ambulanze della Misericordia di Empoli e poi è arrivato direttamente da Firenze Careggi l'elisoccorso Pegaso, ma ormai era già troppo tardi.

San Martino a Pontorme in lutto

L'intera comunità di San Martino a Pontorme oggi si stringe attorno ai genitori del bambino di 9 anni deceduto a causa di un malore improvviso in casa. Il piccolo ha cominciato ad accusare alcuni sintomi giovedì sera, poi il giorno dopo le condizioni si sono aggravate e i genitori hanno richiesto l'intervento del soccorso medico. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, ogni tentativo di rianimazione a opera degli operatori della Misericordia si è rivelato vano, compreso il massaggio cardiaco. A quel punto, non c'è stato altro da fare che constatare il decesso: inutile il trasporto in ospedale con l'elisoccorso.

Ora tutti chiedono la verità, chiedono di sapere come e perché è morto il piccolo. Il corpo del bambino è stato affidato alla squadra di Medicina legale di Firenze: sarà fatta l'autopsia per chiarire le cause del decesso, avvenuto per cause naturali seppur assurde. Sembra infatti che il bambino non soffrisse di particolari patologie, non era un paziente fragile ma godeva anzi di buona salute, senza problemi rilevanti. A stroncarne la vita potrebbe essere stato un raro caso di infarto, rivelatosi fatale.