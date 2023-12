Malore dopo cena di Natale per il consigliere regionale Sauro Manucci: muore tra le braccia del collega Lutto nella politica ligure: è morto improvvisamente il consigliere regionale Sauro Manucci, 70 anni. L’uomo si è sentito male al termine della cena di Natale organizzata dalla maggioranza di Centrodestra e nonostante l’intervento tempestivo del collega Claudio Muzio e dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola per lui non c’è stato nulla da fare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

157 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da Facebook.

Un dramma ha colpito il consiglio regionale della Liguria. Il consigliere Sauro Manucci, 70 anni, spezzino, esponente di lungo di corso di Fratelli d’Italia, è morto al termine di una cena di Natale all'esterno di un ristorante a Genova. È successo nei giorni scorsi: il politico era a tavola insieme ai colleghi della maggioranza di Centrodestra a La Locanda del Sogno di Carignano.

Al termine della cena, a cui aveva partecipato anche il presidente della Regione, Giovanni Toti, Manucci si sarebbe sentito male mentre stava raggiungendo il parcheggio. Ad accorgersi che qualcosa stava andando storto è stato subito Claudio Muzio, anche lui consigliere regionale di Forza Italia, con l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, medico specializzato in Anestesia e Rianimazione, che si è subito prodigato per assistere il collega praticandogli i primi soccorsi per cercare di strapparlo alla morte.

Ma purtroppo per Manucci non c’è stato niente da fare. La salma del consigliere di Fratelli d’Italia è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Galliera di Genova, mentre da La Spezia è arrivata nel capoluogo la famiglia. Già insegnante di educazione fisica, Manucci era un decano della politica ligure, da ben 26 anni nel parlamentino spezzino. I funerali si terranno oggi, venerdì 22 dicembre, presso la Chiesa Cristo Re della Spezia.

"La scomparsa improvvisa del consigliere regionale Sauro Manucci ci lascia sgomenti e addolorati. Solo poche ore fa eravamo insieme, con tutta la nostra maggioranza, per scambiarci gli auguri di Natale, e poco dopo è arrivata la drammatica notizia. Perdiamo un collega, un uomo delle istituzioni e della politica, da tanti anni impegnato in Liguria per il bene dei cittadini, con equilibrio, serietà e determinazione. Alla sua famiglia e a tutta la comunità di Fratelli d’Italia va il mio pensiero e il mio abbraccio", è stato il commento del governatore Toti in un messaggio scritto su Facebook.