Maestra travolta da un furgone, il dramma davanti scuola: “Morta nell’adempimento del suo dovere” L’incidente mortale questa mattina davanti l’istituto per geometri a Campobello di Mazara. La vittima, una maestra di scuola elementare di 64 anni, si chiamava Ninfa Indelicato. Il cordoglio del ministro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Drammatico incidente questa mattina, martedì 21 maggio, a Campobello di Mazara (Trapani), in Sicilia. Una insegnante è stata travolta e uccisa da un furgone mentre stava andando a scuola. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Si chiamava Ninfa Indelicato e aveva 64 anni.

L’insegnante, maestra di scuola elementare, stando a quanto ricostruito è stata investita da un furgone condotto da un anziano mentre stava entrando a scuola, presso l'Istituto per geometri "V. Accardi” di Campobello di Mazara, che ospita anche alcune classi delle elementari. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime e, nonostante il trasferimento all’ospedale di Castelvetrano, non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

A Palermo per “Scuola Futura”, ha ricordato la maestra travolta e uccisa oggi da un furgone il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara: "Una notizia triste", ha detto il ministro che ha poi chiesto ai presenti di osservare un minuto di silenzio "per ricordare questa maestra morta purtroppo nell'adempimento del suo dovere”.

Cordoglio anche da parte dell’assessore regionale dell'istruzione Mimmo Turano: ”Esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari della maestra investita da un furgone condotto da un anziano mentre con quotidiano spirito di servizio faceva semplicemente il proprio dovere, entrando a scuola”, le sue parole.

Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello di Mazara, ha scritto su Facebook un post per l'insegnante uccisa: "Con immensa tristezza, a nome personale e di tutta l’Amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia dell’insegnante Ninfa Indelicato, che stamattina ha tragicamente perso la vita, dopo essere stata travolta da un furgone, mentre stava raggiungendo la scuola dove insegnava. Maestra esemplare e dolcissima, che ha formato con competenza e dedizione diverse generazioni di alunni della scuola primaria, Ninfa Indelicato lascia un vuoto incolmabile nella scuola e in tutta la comunità di Campobello. Al marito Nino Bascio e alle figlie giunga il mio forte abbraccio".