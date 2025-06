Madre e figlio trovati morti in un alloggio a Savigliano: ipotesi omicidio-suicidio

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Dramma familiare a Savigliano, in provincia di Cuneo dove una donna di 72 anni e il figlio di 40 sono stati trovati senza vita in un alloggio di via Trento. A dare l'allarme nella tarda serata di ieri sono stati i vicini di casa, che hanno contattato i vigili del fuoco a causa del forte odore di gas che arrivava dall'appartamento, in un condominio del concentrico.

Una volta all'interno, i pompieri e i carabinieri hanno scoperto i due cadaveri. I militari di Savigliano hanno avviato le indagini. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, anche se gli investigatori sembrano propendere verso un caso di omicidio-suicidio. Non si esclude neppure che i decessi possano risalire a qualche giorno fa.

Il sindaco di Savigliano, Antonello Portera, informato dell'accaduto, ha espresso il proprio cordoglio, come riporta la stampa locale: "Un evento molto doloroso per tutta la città, una grossa ferita che riempie di tristezza. Attendiamo gli sviluppi e le risultanze delle indagini da parte degli inquirenti".

In aggiornamento.