Maddie McCann, le autorità portoghesi non si arrendono: “Continueremo a indagare e a cercarla” Maddie è scomparsa nel 2007 dal Portogallo: sembrerebbe che le autorità inglesi siano pronte a chiudere le indagini mentre quelle portoghesi hanno annunciato che continueranno a indagare.

La polizia portoghese proseguirà con le indagini sulla scomparsa di Madeleine McCann, nonostante quella inglese, stia andando verso la conclusione dell'inchiesta. Il procuratore generale portoghese, stando a quanto riportato dal The Mirror, ha insistito affinché le autorità proseguano con il loro lavoro sostenendo che chiudere il caso è "del tutto fuori questione".

Le autorità inglesi verso la chiusura delle indagini

Quelle inglesi invece si sarebbero date come termine ultimo questo autunno a meno che non emergano nuovi elementi. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la mancanza di prove nei confronti di Christian Brueckner, sospettato numero uno, avrebbe contribuito a far sì che le autorità britanniche vertessero verso la chiusura. L'uomo, che era stato indicato dalla polizia tedesca come il principale sospettato del rapimento della piccola avvenuto nel 2007 a Praia da Luz, avrebbe sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda. Proprio gli inquirenti tedeschi, avrebbero più volte sottolineato di essere convinti che l'uomo fosse responsabile sostenendo che avesse raccontato del rapimento a un amico e che probabilmente avesse anche ucciso la piccola. Nonostante questo però, non sarebbero mai emerse prove.

I genitori di Maddie continueranno a cercarla

Oltre a questo elemento, a gravare sulla decisione sarebbe anche il costo dell'inchiesta: si stima infatti che sarebbero state impiegate 13 milioni di sterline. Inoltre, negli ultimi anni, sono state ridotte anche le forze dell'ordine britanniche impiegate sul caso: da quaranta agenti a solo quattro detective. Nonostante questa notizia, sembrerebbe che – secondo quanto riportato dal "The Sun" – i genitori della piccola, Gerry e Kate, siano disposti a continuare con le loro ricerche. Entrambi continuano a credere che Maddie sia ancora viva: "Ci ​​aggrappiamo alla speranza, per quanto piccola, di rivedere Madeleine".

Il giorno della scomparsa di Maddie

Maddie – che all'epoca aveva tre anni – sparì da un appartamento dove alloggiava con la sua famiglia nel 2007. I genitori si trovavano a cena con degli amici e periodicamente controllavano lei e i suoi fratellini mentre dormivano. Alle 21 di quella sera, il padre è andato a controllare i piccoli e lì trovò che dormivano. Un'ora più tardi, la madre si accorse che la bambina non c'era più. Nonostante le ricerche furono avviate tempestivamente, la piccola non fu mai ritrovata.