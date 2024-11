A Piacenza i funerali della 13enne caduta dal balcone, gli amici: “Penseremo noi alla tua famiglia”

video suggerito

Gli amici della 13enne caduta dal balcone al settimo piano della palazzina nella quale viveva con la mamma e la sorella a Piacenza, sono rimasti accanto alla bara per tutta la durata della cerimonia funebre. Per la morte dell'adolescente è stato fermato l'ex fidanzato 15enne, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Presenti durante i funerali presso la cattedrale di Piacenza tantissimi ragazzi, molti iscritti allo stesso istituto scolastico della 13enne, visibilmente commossi. I compagni e le compagne di scuola hanno voluto trasmettere il loro messaggio per la ragazzina e per la famiglia che oggi ha chiesto a fotografi e televisioni di non partecipare alle esequie. "Il tempo per conoscerti è stato poco – hanno scritto gli amici e i compagni – ma stiamo pensando alla tua famiglia e al dolore che sta attraversando".

Durante l'omelia, il vescovo ci Piacenza, Adriano Cevelotto, ha ricordato la ragazzina e rivolto un pensiero ai familiari. "Volere il bene delle nuove generazioni richiede di essere al servizio della fiducia – ha sottolineato -. Una comunità che non combatte la paura e la sfiducia per il domani, una società che non riesce a custodire il futuro dei figli, è destinata a non averne". Poi ha ricordato che la 13enne deceduta il 25 ottobre scorso" è stata strappata alla vita, ai suoi cari e ai suoi amici".

Ai funerali della 13enne era presente anche la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, che per oggi ha proclamato il lutto cittadino. "Questa vicenda – ha sottolineato ancora il vescovo Cevelotto – ha suscitato una profonda partecipazione perché lascia tutti senza parole e attoniti". Poco prima delle esequie, anche la sorella della 13enne ha voluto rivolgerle un pensiero tramite social network. "Principessa – ha scritto Viktoria nelle sue storie Instagram – oggi ti saluterò per l'ultima volta, ma vivrai sempre con me".