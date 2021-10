Lutto a San Giovanni Rotondo, morto frate Gerardo: è stato l’artefice della nuova chiesa di San Pio Lutto a San Giovanni Rotondo dove è morto questa mattina presso la Casa Sollievo della Sofferenza frate Gerardo Saldutto, l’artefice della nuova chiesa di San Pio su progetto di Renzo Piano. Da tempo malato, le sue condizioni erano peggiorate nei mesi scorsi. I funerali si svolgeranno domani, venerdì 29 ottobre, alle 11:30.

A cura di Ida Artiaco

È morto a 78 anni frate Gerardo Saldutto, l'artefice della nuova chiesa di San Pio a San Giovanni Rotondo. Da tempo era malato e negli ultimi mesi le sue condizioni sono peggiorate fino al tragico epilogo delle scorse ore. Il decesso si è verificato presso la Casa Sollievo della Sofferenza, dove era stato trasferito. Negli anni passati è stato stato il delegato e procuratore speciale per la costruzione della nuova chiesa di San Pio da Pietrelcina e delle opere annesse, su progetto di Renzo Piano e con la consulenza liturgica di monsignor Crispino Valenziano. I funerali si svolgeranno domani, venerdì 29 ottobre, alle 11:30, proprio nella chiesa di San Pio da Pietrelcina, e saranno trasmessi in diretta da Padre Pio Tv.

Classe 1943, frate Gerardo, che era nato a Deliceto, sentì fin da ragazzo la chiamata alla vita religiosa. Diventò frate il 30 agosto 1959, assumendo il nuovo nome di Onofrio (per poi riprendere quello di Battesimo il 27 gennaio 1971). Si legò temporaneamente con i voti all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini il 4 settembre 1960 e in perpetuo il 6 dicembre 1964. Dopo l’ordinazione sacerdotale, ricevuta a Campobasso il 28 gennaio 1968 da mons. Pietro Santoro, vescovo ausiliare di Trivento, continuò gli studi frequentando un corso di Pastorale a Firenze e poi conseguendo prima la licenza (1972) e poi il dottorato (1974) in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, quindi la laurea in Lingue straniere all’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”. È stato nel corso degli anni anche rappresentante legale della Provincia religiosa, presidente della Commissione interna dei frati per la beatificazione di Padre Pio, vice presidente della Commissione interna dei frati per la canonizzazione di Padre Pio e direttore della rivista Pietrelcina. La terra di Padre Pio.