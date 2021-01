Lutto a Modena, dove una coppia di coniugi è morta a causa del Coronavirus nel giro di 24 ore. Giancarlo, 87 anni, è deceduto il 29 dicembre pomeriggio al Policlinico della città emiliana, dove era ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid. La moglie Luciana, 84 anni, è venuta a mancare il giorno successivo, alla vigilia di Capodanno, sempre per le conseguenze dell'infezione da Sars-CoV-2 e sempre al Policlinico dove era ricoverata. Vivevano a Modena e il funerale, che sarà celebrato in forma congiunta, si svolgerà lunedì prossimo, 4 gennaio, alla Terracielo di via Emilia Est. Le salme saranno poi tumulate a Gabbro di Rosignano, in provincia di Livorno.

Una storia triste, che accomuna però tante coppie colpite dal virus. L'ultima in ordine temporale arriva da Chicago, negli Stati Uniti, dove Mike e Carol Bruno, dopo essere stati sposati per 59 anni, sono morti nel giro di dieci giorni proprio a causa del Coronavirus. Come ha raccontato uno dei loro figli, Joseph, alla Cnn, l'uomo è morto nella serata di mercoledì scorso, mentre sua moglie aveva già perso la vita poco più di una settimana prima. Il virus si era diffuso tra i diversi membri della famiglia dopo che un'altra dei figli, Michelle, parrucchiera, aveva tagliato i capelli al fratello nel suo appartamento alla fine di novembre. Stessa sorte la scorsa settimana era toccata ad una coppia di Bronte, in Sicilia: il covid all’età di 84 anni ha portato via prima Gaetano Bonina già consigliere comunale e vice sindaco della cittadina e qualche minuto dopo la moglie Carmela Gulino, di 78 anni. Sono praticamente andati via quasi contemporaneamente, dopo una vita insieme.