Luigi Musarò scomparso ad Andrano da 24 ore, trovati cellulare e auto: “Cancellato il profilo Facebook” Trovata l’auto di Luigi Musarò, il 39enne scomparso ad Andrano (Lecce). All’interno della vettura vi era anche il suo cellulare. Secondo fonti investigative, prima di sparire avrebbe cancellato il suo profilo Facebook.

A cura di Gabriella Mazzeo

È scomparso nella mattinata di ieri, lunedì 6 dicembre, Luigi Musarò, 39enne di Andrano (Lecce). Secondo quanto ricostruito, l'uomo è uscito di casa alle 7.30 di ieri e non ha più fatto ritorno. La famiglia ha presentato denuncia e ora le ricerche sono in corso in tutto il Salento.

Al momento della scomparsa, Musarò indossava occhiali da vista, pantaloni scuri e giacca blu. Si sarebbe allontanato da casa a bordo di un'auto Opel Corsa di colore blu. Stando alle prime informazioni, la prima a dare l'allarme sarebbe stata la sorella del 39enne. La donna ha bussato alla porta della Caserma dei Carabinieri di Tricase per denunciare la scomparsa del giovane.

Per le operazioni sono state schierate diverse squadre di soccorritori coordinate dalla Prefettura. Nelle ultime ore è stata ritrovata la sua auto, abbandonata in un uliveto tra Castiglione e Andrano. Al suo interno vi era solo il suo smartphone. Prima di sparire, Musarò avrebbe cancellato il suo profilo Facebook.

Nei pressi della vettura, i soccorritori avrebbero individuato anche una macchia di sangue. Gli accertamenti sulla traccia ematica sono ancora in corso e nel frattempo i carabinieri sono impegnati nella consultazione delle telecamere di videosorveglianza alla ricerca di indizi che possano aiutare a ricostruire l'accaduto e mettere i volontari sulle tracce di Musarò.

Il 39enne lavora come ispettore sanitario presso l'Ufficio Igiene della Asl. Chi lo conosce lo descrive come una persona tranquilla che conduce una vita comune. Per il momento, però, non si esclude alcuna pista. I Vigili del Fuoco hanno schierato i nuclei cinofili e gli elicotteri. Impiegati per le operazioni anche i volontari del Coordinamento Provinciale di Lecce.

In aggiornamento