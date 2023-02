Ludovica morta in ospedale, il legale: “Trasferita in codice verde su ambulanza senza medico a bordo” La procura di Lecce ha aperto un’inchiesta sulla morte della piccola Ludovica Puce, la bimba di 2 anni e mezzo deceduta presso il nosocomio cittadino dopo un trasferimento da Gallipoli. L’avvocato: “Ci chiediamo se le cure potessero salvarla, abbiamo notato enormi differenze tra il nosocomio di Lecce e quello di Gallipoli”

A cura di Gabriella Mazzeo

Un'inchiesta per capire se le due ore e mezza di attesa tra pronto soccorso e ospedale di Gallipoli abbiano provocato la morte della piccola Ludovica Puce, di soli 2 anni e mezzo. I genitori della piccola deceduta il 29 dicembre scorso a causa di un'encefalite fulminante hanno sporto denuncia nei confronti del nosocomio di Gallipoli, il primo nel quale la bambina è stata portata. Secondo la mamma e il papà di Ludovica, i medici non avrebbero riconosciuto la patologia né la gravità della situazione. Due ore e mezza prima di acconsentire al trasferimento della bimba nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, ma a bordo di un'ambulanza senza medico e in codice verde.

"Abbiamo depositato la denuncia già il 24 gennaio- ha spiegato a Fanpage.it l'avvocato Alessandro Greco che assiste la famiglia – ma ancora non abbiamo novità a riguardo. Non vi è stata un'autopsia, non sappiamo se ci sarà ma abbiamo consegnato tutta la documentazione a un medico legale di fiducia che sta facendo le sue valutazioni".

L'autopsia per ora non è prevista?

Per il momento no e a madre si augura che non ve ne sia bisogno. Noi abbiamo comunque consegnato tutta la documentazione medica riguardante la bimba a un medico legale di fiducia che sta svolgendo le sue valutazioni. Le cause del decesso sono abbastanza chiare al momento.

Un'encefalite fulminante?

Sì, ma vogliamo capire se quest'encefalite fosse già in corso quando Ludovica è entrata in ospedale oppure no. Tecnicamente la piccola aveva un'influenza, poi è rimasta due ore e mezza tra pronto soccorso e reparto pediatrico nell'ospedale di Gallipoli senza che nessuno facesse nulla per lei. I familiari si chiedono se, con un intervento tempestivo, questo decesso si potesse evitare. Quello che ha stupito questi due genitori è stata la differenza di approccio al caso tra l'ospedale di Gallipoli e quello di Lecce.

All'ospedale Vito Fazzi di Lecce hanno riconosciuto subito la gravità delle condizioni di Ludovica?

In 3o minuti hanno svolto una serie di esami, tra i quali TAC ed esami del sangue. In quasi due ore a Gallipoli non è stato fatto nulla. Nell'ospedale di Lecce la bimba è stata intubata per difficoltà respiratorie, la gravità delle sue condizioni di salute è stata vista immediatamente.

La bimba è stata trasferita a Lecce in codice verde.

Esatto, su un'ambulanza senza medico a bordo. La differenza di trattamento però fa riflettere. Non sappiamo se con un intervento tempestivo le cose potessero essere cambiate, qui è la medicina che deve assisterci. I familiari insistono su quanto accaduto perché non è pensabile che in una struttura pubblica un bambino svenuto possa restare senza assistenza per ore.

Però, secondo quanto raccontava il padre di Ludovica, all'autista dell'ambulanza che l'ha portata a Lecce è stato chiesto di correre.

Questa è una circostanza che il papà della bimba ha raccontato anche a me. L'autista del veicolo avrebbe raccontato questo dettaglio privatamente, ma non sappiamo poi se la comunicazione sia arrivata da Gallipoli o da Lecce. L'autista dell'ambulanza e il mio assistito si conoscevano, questo racconto è stato fatto dopo il decesso della bimba. Ai fini della denuncia, per noi è dirimente il trasferimento da Gallipoli in codice verde. Poco tempo dopo quel trasferimento, Ludovica è morta.