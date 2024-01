Lucca, scoppia un petardo durante il giro in carrozza, cavallo imbizzarrito si schianta contro un’auto Un cavallo si è schiantato contro un’auto e poi contro una panchina in pietra dopo l’esplosione di un petardo avvenuta durante un giro turistico a Lucca. L’animale non ha fortunatamente riportato ferite, così come sono rimasti incolumi passeggeri e guida che in quel momento viaggiava sulla carrozza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Il cavallo Mario

Attimi di paura in piazza Napoleone a Lucca nella mattinata del 2 gennaio, dove una carrozza trainata da un cavallo si è scontrata con un'auto di un istituto di vigilanza privato. L'incidente sarebbe stato causato dallo scoppio di un petardo esploso improvvisamente al passaggio del calesse. Il cavallo si è imbizzarrito, partendo al galoppo fino a scontrarsi contro la macchina per poi finire su una panchina di pietra.

A riportare i danni più importanti è stata la carrozza trainata dall'animale. Fortunatamente, sia Mario, il cavallo che trainava il calesse, che la guida che viaggiava con lui stanno bene. Stando a quanto si legge nei diversi post delle pagine social dedicate al giro turistico in carrozza, la guida Marica Iavarone si occupa da anni di diversi cavalli. Alcune righe online sono state dedicate anche a quanto accaduto nel pomeriggio del 2 gennaio. "Mario ha pestato un petardo, di quelli che scoppiano tirandoli a terra. Quando è esploso, il cavallo è partito – ha raccontato sul suo profilo Facebook -. Stiamo tutti bene, però per un po' me ne starò in silenzio".

La guida Marica Iavarone si è occupa da tempo di diversi cavalli che trainano le carrozze sulle quali trasporta i turisti. "Chiunque abbia avuto il piacere di incontrare Luigi – scrive a proposito dei suoi animali – sa che il banchetto delle caramelle è il suo luogo preferito". Al post di poche righe abbina una foto dell'animale intento a guardare i dolci in vetrina.

"Nella vita sono brava in poche cose – scrive ancora la guida sulla pagina dedicata all'attività – e una di queste è prendermi cura dei miei cavalli. Queste foto mi rendono estremamente orgogliosa del lavoro fatto con Mario". In occasione del turismo di Natale, Iavarone ha trasportato insieme ai suoi cavalli decine di turisti in visita a Lucca a bordo delle carrozze.