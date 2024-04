video suggerito

Lucca, fanno esplodere un bancomat nella notte: bottino da decine di migliaia di euro È tornata in azione a Lucca la banda che negli ultimi mesi ha messo a segno diversi colpi in varie zone della Toscana, facendo esplodere i bancomat e fuggendo con la refurtiva. Nella notte fra sabato 6 e domenica 7 aprile è stato preso di mira lo sportello Fideuram di viale Castracani. Il bottino ammonterebbe a decine di migliaia di euro, indaga la Questura.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

È tornata in azione, questa volta a Lucca, la banda che negli ultimi mesi ha messo a segno diversi colpi in varie zone della Toscana, facendo esplodere i bancomat e fuggendo con la refurtiva.

Nella notte fra sabato 6 e domenica 7 aprile è stato preso di mira lo sportello Fideuram di viale Castracani, nel quartiere della prima periferia cittadina dell’Arancio, come riportano i quotidiani locali.

Il colpo sarebbe avvenuto intorno alle tre del mattino, quando il gruppo di rapinatori, composto da quatto persone con il volto nascosto sotto il cappuccio, hanno fatto esplodere con l’acetilene (composto chimico che a contatto con l'aria o con l'ossigeno, può formare una miscela esplosiva, che, se innescata da una scintilla o da una carica elettrostatica, può causare un'esplosione, ndr) il bancomat senza danneggiarne il contenuto e sono poi fuggiti con un ingente bottino.

Infatti, anche se ancora non è chiaro a quanto ammonti il totale del colpo messo a segno nella notte, secondo quanto trapelato sinora, dovrebbe raggiungere le decine di migliaia di euro. La banda si è quindi allontanata in auto e ha fatto perdere le proprie tracce.

Sul posto si sono recati subito gli uomini della Questura di Lucca che stanno indagando sull'accaduto, anche attraverso l'acquisizione delle immagini delle telecamere videosorveglianza della zona e della banca. Ad allertare le forze dell'ordine sembra siano stati i residenti che, svegliati dal boato prodotto dall'esplosione, hanno subito chiamato il 112.

Come già detto, i malviventi che questa notte hanno fatto saltare il bancomat a Lucca potrebbero appartenere alla stessa banda che da diversi mesi ha messo nel mirino sportelli in tutta la Toscana. A febbraio, per esempio, sempre nella notte ma a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, ignoti hanno fatto saltare in aria un bancomat, uno sportello Atm delle Poste, e si sono poi dati alla fuga con la refurtiva.