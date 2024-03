Luca cade nel Po mentre scatta foto con la moglie e muore annegato: “Tutti guardavano” Luca Aghemo è morto annegato a Torino in pochi attimi sotto gli occhi atterriti della moglie dell’uomo, che prima ha cercato in qualche modo di aiutarlo e poi ha chiesto aiuto. L’unico ad essere intervenuto è stato un 23enne che si è subito tuffato nel fiume ma senza successo. “Erano tutti lì fermi a guardare, nessuno faceva nulla” ha raccontato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stava semplicemente scattando delle foto ricordo con la moglie ai Murazzi di Torino quando, forse sporgendosi troppo, ha perso l’equilibrio ed è finito nelle acque del fiume Po da dove non è riuscito più a riemergere. Così è morto annegato Luca Aghemo, un 53enne di Rivalta, sempre nel Torinese, che nella serata di ieri si stava godendo il sabato sera in una piazza Vittorio affollata di passanti.

La tragedia si è consumata in pochi attimi sotto gli occhi atterriti della moglie dell’uomo, che prima ha cercato in qualche modo di aiutarlo e riportarlo a riva e poi ha chiesto aiuto ai tanti altri passanti che in quel momento, intorno alle 20, si trovavano in uno dei luoghi più frequentati della movida torinese. L’unico ad essere intervenuto è stato un 23enne originario del Bangladesh, Rasel Miya, che si è subito tuffato nel fiume per cercare di recuperare il 50enne ma purtroppo senza successo.

La corrente del fiume in quel tratto si è rivelata troppo forte e i tentavi della donna e del 23enne purtroppo non sono riusciti a salvare Luca Aghemo. Il cinquantenne, finito nell’acqua fredda con tutti i vestiti, si è trovato subito in difficoltà, ha annaspato a lungo fino ad essere trascinato via.

Leggi anche Torino, uomo cade nel Po mentre scatta una foto a sua moglie e muore

Lo stesso 23ennne che si è tuffato per cercare di salvarlo si è trovato a sua volta in difficoltà per colpa della corrente e per riportarlo sulla banchina è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Terribile il racconto del giovane che lavora in un locale di Torino poco distante dal luogo dei fatti.

“Ho visto una persona in acqua che andava giù e mi sono tuffato, c’era trambusto ma erano tutti lì fermi a guardare, nessuno faceva nulla” ha raccontato il 23enne a Repubblica, aggiungendo: “Mi dispiace di non essere riuscito a salvare quell’uomo”. Per recuperare il 53enne i pompieri hanno dovuto lavorare a lungo riuscendo a rintracciare il corpo senza vita solo mezz’ora dopo. La moglie, non ferita ma in stato di shock, è stata portata in ospedale per accertamenti.