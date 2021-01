Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi sabato 9 gennaio 2021 e i numeri vincenti in diretta su Fanpage.it. A partire dalle 20 verranno comunicati i risultati delle lotterie di Lottomatica e Sisal: sale a 89,1 milioni di euro il jackpot in palio per il Superenalotto, giunto all'estrazione del 9/1/2021, la quarta dall'inizio dell'anno. Aggiorna questa pagina per conoscere i numeri del Lotto di oggi, la combinazione estratta al 10eLotto e i simboli vincenti per l'estrazione del Simbolotto. A seguire le quote dei premi del SuperEnalotto.

Lotto oggi, l'estrazione del 9 gennaio

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari:

Cagliari: 53 – 59 -47 -24 – 67

Firenze: 76 – 42 – 84 – 61 – 85

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma: 69 – 5 – 29 – 86 -68

Torino:

Venezia:

Nazionale: 87 -45 – 34 – 51

Ultima estrazione della settimana per il Lotto di sabato 9 gennaio 2021. La lotteria più famosa d'Italia prevede premi prestabiliti in base a quote fisse, a differenza del Superenalotto. E' possibile scoprire i premi del Lotto online sul sito di Lottomatica, dove è disponibile anche la verifica della vincita della schedina. I numeri vincenti saranno completati entro le 21, è possibile seguire le estrazioni in diretta a questo link.

Estrazione Superenalotto del 9/1/2021

Il SuperEnalotto di oggi 9 gennaio 2021 mette in palio un montepremi di 89,1 milioni di euro. Durante l'ultima estrazione sono stati centrati sei 5 con una vincita di oltre 29mila euro. Sul sito di Sisal le quote del Superenalotto e i premi dell'ultimo concorso.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 35 – 58 – 64 – 14 – 47 – 16

Numero Jolly: 40

Numero Superstar: 20

Jackpot: 89.100.000€

Numeri vincenti 10eLotto abbinati all'estrazione del Lotto oggi