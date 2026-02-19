L’oroscopo di venerdì 20 febbraio 2026: Ariete e Leone ritrovano valori forti

Con la Luna in Ariete sono i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), che nell’oroscopo di venerdì 20 febbraio 2026, ritrovano l’importanza dei propri valori personali. E da questi si faranno guidare nelle decisioni.

Ariete

La luna è nel tuo segno zodiacale oggi e amplifica le tue emozioni, che già negli ultimi giorni sono diventate particolarmente profonde. Hai l'impressione che stai rallentando, ma anche che stai imparando delle cose nuove, molto importanti. Per questo oggi potresti prendere un giorno di ferie per stare seduto su una panchina, guardare la gente che passa senza toccare il cellulare. Ti senti come Sinner e Alcaraz, che continuano a sfidarsi, ma su un terreno completamente diverso. Questa volta sono a pesca.

Toro

Oggi te ne freghi decisamente delle opinioni degli altri, di quello che è sconveniente e di quello che invece si dovrebbe fare. Libero, sciolto, leggero e in perfetta connessione con le energie che ti circondano, tu e il tuo corpo danzate anche per le strade della città, canticchiando e sorridendo anche agli sconosciuti. Tutto questo ti farà molto bene. Non ti farà pesare il fatto di avere decisamente poco interesse verso le performance. Ti è piaciuto tantissimo il video di Margot Robbie che improvvisa un balletto nei luoghi di Cime tempestose.

Gemelli

Non sempre le tue idee verranno immediatamente capite e apprezzate, ma oggi non hai alcuna intenzione di tenertele. Per te, coraggioso e audace, esprimi davvero tutto quello che pensi e sei sicuro che, da qualche parte, qualcuno che le possa amare ci sarà. Sei dalla parte della Lidl, che ha lanciato la sua nuova borsa carrello, che per qualcuno è già un must.

Cancro

La luna è storta e tu hai davvero poca voglia di condividere quelli che sono i tuoi pensieri, anche perché sia chiaro che nel tuo cuore c'è un grande subbuglio e tanta voglia di ritornare alle tue origini, che si tratti della tua famiglia, dei tuoi genitori, di un libro che ti ha dato forti emozioni o anche soltanto dei tuoi stessi valori. Oggi hai proprio bisogno di ricordarti quali sono le tue basi. Adori leggere la notizia che sempre più matrimoni stranieri vengono organizzati in Italia, soprattutto in Toscana.

Leone

Marte continua a essere a sfavore e tu continui a essere arrabbiato, ma oggi, nello specifico, la luna ti fa ricordare quelli che sono i valori veri, le emozioni vere e i motivi veri che ti fanno felice, sia nel privato sia con tutta la tua collettività. Quindi applaudi intensamente a Springsteen, che ha lanciato il suo nuovo tour della speranza in difesa della democrazia negli Stati Uniti.

Vergine

Non ti dai certo per vinta, cara Vergine, nonostante il pianeta del pensiero sia proprio in opposizione al tuo segno zodiacale. Tu, che nella vita reale senti di non avere proprio alcun consiglio da dare, ti butti addirittura sul virtuale e adori quel videogame in cui devi passare le giornate a consigliare dei libri alle persone. L'empatia è davvero poca, ma la voglia di continuare a insegnare cose è altissima.

Bilancia

La luna storta ti fa davvero venire pochissima voglia di interagire con le persone che hai intorno, quindi tutte le energie le sfoghi per conto tuo, che si tratti di stare in palestra oppure di prepararti grandi progetti personali particolarmente impegnativi. Tu non ti tiri certo indietro, ad esempio, quando vieni a sapere che l'università di Pechino offre un corso di cinese mandarino completamente gratuito e 100% online. Ci fai davvero un pensierino.

Scorpione

Oggi non hai alcuna intenzione di restare in disparte o di prendere delle decisioni più tiepide, in modo opportunista e cauto. Oggi, caro Scorpione, ti butti nella mischia e urli quelli che sono i tuoi bisogni e soprattutto le tue idee, a qualsiasi prezzo. Tutto ciò è particolarmente sexy e soprattutto particolarmente apprezzato. Sei come Bono degli U2 che dichiara che, in questi tempi folli, c'era assolutamente bisogno di canzoni contro l'ICE e Trump, per la pace a Gaza e in Ucraina. E così ha fatto pubblicando a sorpresa "Days of Ash".

Sagittario

Con Mercurio a sfavore, tutta la tua voglia di fare cose potrebbe essere così confusa da prendere delle cantonate. Per questo ti suggerisco oggi di non prendere delle decisioni e soprattutto di non fare delle dichiarazioni ad alta voce prima di averci pensato davvero, ma davvero bene. Il rischio di vedere le cose da un punto di vista sbagliato è alto come quello dei ladri che hanno rubato delle pepite a Pordenone, pensando fossero oggetti preziosi, mentre in realtà erano dei calcoli renali.

Capricorno

Con la luna storta, oggi hai proprio l'impressione che l'universo ti stia chiedendo di fermarti e rallentare, anziché di proseguire a passo svelto verso i tuoi obiettivi, come sei solito fare. Quindi anche se questa giornata può sembrarti poco produttiva, in realtà può servirti moltissimo per rimettere in ordine le emozioni.

Acquario

Con anche la luna a favore, oggi senti davvero che tutte le tue energie, con naturalezza, vengono usate nel modo migliore e nell'ambito più giusto. Quando si dice essere in perfetta sintonia con l'universo. Quasi quasi otto ore di sonno sono fin troppe, perché tu hai un sacco di progetti per la tua giornata. Sei soddisfatto come Arianna Fontana, la azzurra più medagliata di sempre, dopo la vittoria dell'argento nella staffetta donne dello short track alle Olimpiadi.

Pesci

Sole, Venere e Mercurio sono tutti nel tuo segno zodiacale, e tu senti che le emozioni sono molto più potenti rispetto ai doveri più materiali del tuo quotidiano. Ti ritroverai quindi probabilmente soltanto con il riso bianco pronto per la cena, ma in compenso il tuo cuore oggi ha fatto dei viaggi immensi. Ti senti perfettamente allineato con il periodo intenso, che non si ripeteva da 163 anni, in cui il nuovo anno lunare cinese, il Ramadan e la Quaresima sono partiti tutti contemporaneamente.