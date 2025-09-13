L’oroscopo di oggi sabato 13 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell’oroscopo di oggi, sabato 13 settembre 2025, la Luna transita nel segno d’aria dei Gemelli, favorendo curiosità, versatilità e scambi rapidi. Nel frattempo, Sole e Mercurio procedono congiunti nel segno di terra della Vergine, esaltando capacità analitiche, precisione e attenzione ai dettagli e alle piccolezze. È una giornata in cui intelletto e comunicazione dominano, ma con modalità differenti.

Il segno fortunato il Leone, quello sfortunato i Pesciolini.

Ariete

Ignora quelle vocine che, appena sveglio, ti invitano a restare sotto le coperte. Con Marte che ti mette alla prova ma Venere dalla tua, una passeggiata al parco diventa la scusa ideale per rassodare il fondoschiena e, perché no, incrociare qualche sguardo interessante… di quelli che ti fanno dimenticare la stanchezza.

Amore: ti aspetta sotto casa.

Fortuna: hai un cuore grande.

Il consiglio del giorno: offriti per accompagnare il cane del vicino a fare i suoi bisognini.

Voto: 6 +

Toro

Con Venere di traverso, oggi il romanticismo non è certo la tua priorità. Potresti approfittarne per rileggere Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere, il cult degli anni ’90, e trovarci ancora qualche spunto divertente. Intanto, goditi questo spazio tutto per te: rispolvera passioni accantonate e respira un po’ di sana libertà.

Amore: parcheggiato in garage.

Fortuna: nelle risposte veloci.

Il consiglio del giorno: dedica tempo a un hobby manuale: rilassa, diverte e ti lascia un risultato concreto da ammirare.

Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Già dal risveglio siete pieni di grinta grazie a Marte a favore, e la Luna nel segno non vi smorza affatto, anzi vi carica come una molla. Avete mai provato la camminata meditativa? Consiste nel muoversi lentamente, sincronizzando il respiro ai passi e portando l’attenzione a ogni gesto. Con tutta questa iperenergia addosso, è il modo migliore per scaricare tensione senza dovervi fermare.

Amore: il vostro partner si sente sfinito solo a guardarvi.

Fortuna: ha un passo diverso.

Il consiglio del giorno: andate di tisana a base di camomilla, melissa e fiori d’arancio.

Voto: 7

Cancro

Marte in opposizione ti suggerisce che oggi, Cancretto, il posto migliore resta il divano. Ma con Mercurio a favore ti viene voglia di sfogliare riviste di giardinaggio e scopri che settembre è il momento ideale per piantare i bulbi di crocus autunnali. Così, mentre ti rilassi, inizi già a immaginare il balcone che si colorerà tra poche settimane.

Amore: culturalmente stimolante.

Fortuna: ti fa compagnia.

Il consiglio del giorno: cimentati con il piantare i bulbi di Crocus sativus, il fiore da cui nasce lo zafferano. Scegliun angolo soleggiato, interra i bulbi a pochi centimetri di profondità e aspetta pazientemente.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Con Venere nel segno ti verrà spontaneo organizzare un aperitivo degno di una puntata di Cortesie per gli ospiti: luci soffuse, musica giusta e stuzzichini serviti come piccole opere d’arte. Ogni invitato si sentirà uno special guest, coccolato dal primo saluto all’ultimo brindisi. Dimmi solo l’ora… che sono già pronta a citofonare.

Amore: sai prendertene cura.

Fortuna: viene a tutte le tue feste.

Il consiglio del giorno: i tovagliolini per l’aperitivo devono essere formato cocktail, piegati, perfetti da tenere in mano insieme al bicchiere e pratici e di cotone.

Voto: 8

Vergine

Con Mercurio dalla tua parte potresti spiegare concetti complessi persino durante un viaggio in ascensore, indicando i pulsanti uno a uno come fossero tappe di un progetto. L’importante è non farti prendere troppo la mano, altrimenti rischi di restare lì a fare su e giù per mezz’ora.

Amore: pesantina.

Fortuna: nelle tue tabelle excel.

Il consiglio del giorno: evita di intestardirti nel voler far prevalere sempre la tua opinione. Voto: 5

Bilancia

Bilancina, Madre Natura con te è stata davvero generosa: grazia e armonia fanno parte del tuo pacchetto base. Adesso però, con Venere a favore e Marte nel segno, l’effetto wow raddoppia e il fascino ti segue ovunque, lasciando dietro di te una scia luminosa come quella di una stella cometa… fatta di polvere di stelle, frammenti antichissimi che un tempo hanno acceso nuovi mondi.

Amore: romanticona.

Fortuna: la seduci.

Il consiglio del giorno: metti due fettine di cetrioli sotto gli occhi. Mantengono la zona idratata e lo sguardo luminoso.

Voto: 8 pieno

Scorpione

La buona notizia è che la Luna storta se n’è andata; quella meno buona è che Venere resta in quadratura. Quindi, Scorpionaccio, per ora niente cene romantiche. Meglio un tête-à-tête con un bel noir, tipo La morte non paga doppio di Bruno Morchio: di sicuro molto più avvincente di una conversazione a lume di candela che finirebbe per annoiarti.

Amore: per la tua libreria fornitissima.

Fortuna: ti stupisce con argomentazioni interessanti.

Il consiglio del giorno: crea l’atmosfera giusta. Abbassa le luci e accendi qualche candela profumata.

Voto: 6

Sagittario

Nei tuoi peggiori incubi c’è forse quello di ritrovarti in un posto sperduto, dove nessuno parla la tua lingua ma solo un dialetto strettissimo. Ecco, oggi chi ti ascolta potrebbe avere proprio quella sensazione… e magari fingerà di capire, annuendo come si fa con i turisti smarriti armati solo di Google Translate.

Amore: se ti capisce è bravo.

Fortuna: nelle tue scarpette da ginnastica.

Il consiglio del giorno: sgrava la mente con qualche momento di risate genuine.

Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Con Mercurio dalla tua parte oggi hai il fiuto di una guida alpina che conosce ogni sentiero. Ma con Marte contro la voglia di faticare ti passa subito, e allora meglio puntare ai rifugi CAI raggiungibili con la seggiovia, tipo il Rifugio Scoiattoli a Cortina d’Ampezzo: panorama mozzafiato, nessuna sudata… e puoi comunque vantarti di essere stato “in quota”.

Amore: più colloquiale del solito.

Fortuna: vorresti ti allacciasse le scarpe.

Il consiglio del giorno: fai scorta di Sali minerali.

Voto: 6

Acquario

Sei sommerso da mille cose da fare e progetti da portare avanti. Con Venere ancora di traverso, l’idea di rallentare per socializzare non ti sfiora nemmeno: meglio restare concentrato e far andare le mani, senza perderti in frivolezze che oggi ti sembrano solo tempo sprecato.

Amore: non ti impegni.

Fortuna: in una to-do list chiara.

Il consiglio del giorno: segui un tutorial per pulire la caldaia e prepararla al prossimo inverno.

Voto: 6

Pesci

Con la Luna storta che amplifica ogni desiderio e Mercurio in opposizione, persino la creatività sembra sparita nel nulla, puff. Vi aggrappate ai momenti felici come a quel timido raggio di sole che riesce a farsi largo tra le nuvole in una giornata di pioggia.

Amore: vi sentite incompresi.

Fortuna: la sua presenza vi sfugge.

Il consiglio del giorno:tenete l’ombrello a portata di mano.

Voto: 5