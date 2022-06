L’oroscopo di oggi martedì 7 giugno 2022, previsioni segno per segno: Leone e Scorpione fanno i conti in sospeso L’oroscopo di oggi, martedì 7 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: Saturno torna a essere retrogrado. A chi sarà coinvolto dal suo moto, consiglio lucidità e pensieri scritti, che rimangano!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, martedì 7 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: Saturno torna a viaggiare in moto retrogrado. Non ne farei un dramma, dato che è un fenomeno apparente e che comunque avviene per circa 4 mesi all'anno. Tuttavia, c'è da dirlo, per chi ne è coinvolto, questo Saturno diventa un rigidone, come un prof che ci ricorda che non abbiamo studiato abbastanza.

Nel frattempo la Luna si trova ancora nel segno della Vergine, che è ottimo per rimettere ordine alle turbolenze intellettuali di Mercurio trigono a Plutone. Il segno fortunato è proprio la Vergine mentre il segno sfortunato sarà i Pesci, con la Luna stortissima!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Sei carico di mondanità proprio come il salone del mobile che si tiene proprio in questi giorni a Milano. Con te non c’è proprio da annoiarsi e con i favori di Marte apri come gli show room e le istallazioni sparse per la città da mattina fino a notte fonda, pronto ad accogliere tutti con sorrisi e una bottiglia sempre in fresco per i brindisi.

Leggi anche L'oroscopo del 3 giugno 2022

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ti piace farlo ovunque e il letto è solo più una noiosa abitudine.

Lavoro: la visione sul tuo futuro per te è chiara e senza alcun dubbio. Vuoi essere il più bravo e non hai grossi intoppi a raggiungere questa, per te, meritata posizione.

Salute: sei veloce e prepotente come su un monopattino elettrico che non rispetta i limiti di velocità.

Il consiglio del giorno: l’attività fisica per te è fondamentale ma cerca di preferire aree verdi alle strade trafficate anche se devi fare un ‘lungo’ per prepararti alla maratona meglio girare come un criceto sulla ruota ma con aria poco inquinata.

Voto 8 e mezzo

Toro

I modi gentili che ti suggerisce Venere sono certamente una tua peculiarità ma sotto la dolcezza si celano le chiare richieste di Mercurio a cui non è possibile dire di no. Pare che questo approccio sia vincente anche quando si parla di corse di cavalli e lo dimostra il purosangue Primavère vincente nella sua categoria senta alcun bisogno del classico frustino di incitamento. Con dolcezza e chiarezza si può ottenere proprio tutto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ami davvero tutti e vuoi che siano felici e soddisfatti dopo il pranzo della domenica a casa della donna che si chiude con il classico giro di amari per digerire.

Lavoro: ora che hai finito di fare tutti i conti sei davvero positivo e hai la certezza che la strada che hai imboccato sia proprio quella giusta, anche senza navigatore.

Salute: buono, bello e anche astuto. Le hai proprio tutte.

Il consiglio del giorno: il Mercato Centrale di Milano apre anche ai privati restando aperto tutta la giornata. Per le due ‘degustazioni’ quando vai a fare la spesa non dovrai alzarti all’alba.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Per garantirvi un buon risultato non avete bisogno di fare i furbetti come il portiere norvegese che sposta i pali per rimpicciolire la porta (non si fa!). Infatti, con Marte e soprattutto Giove, sapete parare qualsiasi calcio in porta dal bolide di Kojiro Hyuga (Mark Lenders) alla catapulta infernale dei gemelli Tachibana (i Derrik). Meglio di Wakabayashi Genzō (Benjamin Price). Andatevi a ripassare Holly e Benji.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi basta un occhiolino ben piazzato per far andare pollastri e gallinelle in visibilio. Quell’aria da James Dean da macho dannato vi calza proprio a pennello.

Lavoro: vi piace imporvi con maniere forti e fuori dall’ordinario, quindi se vi vedremo fare braccio di ferro al tavolo della trattativa dovremo solo puntare su di voi.

Salute: prontissimi a affrontare questa giornata piena di impegni come se fosse una passeggiata delle domenica in macchina. Facile e piena di gioiosa compagnia.

Il consiglio del giorno: iniziate a fare scorta di libri da portare sotto l’ombrellone, un salto in libreria per vedere le novità sarà un vero piacere.

Voto 7 +

Cancro

Visto che sei il malinconico dello zodiaco approfitta di questa tua caratteristica e di qualche colpo di fortuna che può regalarti Venere per andare a fare un giro tra i tuoi tesori in soffitta. Tra varie cianfrusaglie potresti trovare un vecchio computer Apple 1 che, dalle recenti aste, può valere circa mezzo milione di euro. Non montarti subito la testa perché di quel modello rarissimo ne esistono veramente pochissimi esemplari.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sei proprio sprovvisto di quel quid che rende tutto un fuoco e ti rassegni al ruolo di orsetto da abbracciare stretto stretto per addormentarsi.

Lavoro: prendi tutto con molta calma e se fosse per te salteresti anche qualche appuntamento che più che un’opportunità con questo caldo è una vera scocciatura.

Salute: attenzione al giro vita perché a furia di dolcezze da sgranocchiare ti ritrovi con una bella ciambella incorporata per galleggiare in mare.

Il consiglio del giorno: per te che hai sempre voglia di dolce, la colazione perfetta per questi giorni è quella con granita e brioche. Ti consiglio quella al fico e alle more di gelso che sono i miei gusti preferiti.

Voto 7 –

Leone

Pretendi di essere sempre al centro dell’attenzione perché credi che sia il posto che naturalmente di meriti e che ti suggerisce Marte super esaltato. Infatti le tue mosse sono davvero studiate come gli outfit di Megan Markel al giubileo che, scegliendo il bianco, ha voluto mascherare la sua voglia di spiccare tra tutti quei colori pastello, con un gesto candido di pace. Chi ti prende sotto gamba, non sa proprio cosa gli aspetta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: solo applausi e fiori come si fa con le star subito dopo lo spettacolo. Il tuo orgoglio chiede continui complimenti.

Lavoro: non hai alcuna pazienza di aspettare gli ok perché tu vuoi andare avanti e se ti trovassi bloccato in autostrada sei pronto anche a usare la corsia di emergenza e giocarti la patente.

Salute: vorresti il dono dell’ubiquità per fare tutto quello che ti passa per la testa, purtroppo ti tocca dover fare lamentandoti a gran voce delle difficilissime scelte.

Il consiglio del giorno: se dovessi scegliere un amico a quattro zampe, dovresti optare per i Corgi, la razza amata da Elisabetta II, per non passare mai inosservato, neanche al parchetto dei cani.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Ti sei molto allarmata alla notizia che il ghiacciaio del Gran Paradiso si sia abbassato di ben 2 metri in un solo anno. Tu che pensi proprio a tutto e che tieni particolarmente al benessere di tutti (compresa ovviamente la nostra bella Gaia) vorresti trovare subito una soluzione al grosso problema del cambiamento climatico. Purtroppo non basta avere Venere e anche Mercurio a favore per potersi accollare questa situazione, ma di certo puoi ‘coltivare’ l’empatia almeno nel cerchio delle tue conoscenze.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: rendere tutti felici e contenti è proprio la tua missione di vita e le tue gesta diventano delle favole della buona notte da raccontare ai bambini prima di andare a dormire.

Lavoro: sei disposta anche a fare il lavoro degli altri pur di avere un mood e positivo trasformando l’ufficio in una spa a cinque stelle.

Salute: sei bella e molto curata Venere ti mette davvero al meglio consigliandoti anche il rossetto che si intona di più con il tuo incarnato.

Il consiglio del giorno: per spostarti in città ma anche in campagna il modo più green è la bicicletta elettrica. Da utilizzare non solo nella bella stagione ma per tutto l’anno.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Le tue finanze piangono con Giove in opposizione e, guardando le offerte per i week end sulle spiagge italiane con prezzi stratosferici anche nel mese di giugno, hai realizzato che quest’estate te ne resterai tranquilla a goderti la pace della tua casetta. In fondo ti va anche bene perché anziché accontentarti di un quadratino sulla spiaggia affollata, tu preferisci di gran lunga la calma e il silenzio delle quattro mura domestiche.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: dovresti sapere ormai che l’amore con l’A maiuscola è una vera chimera ma tu sei imperterrita e non vuoi assolutamente rassegnarti e soprattutto adeguarti.

Lavoro: non è nulla semplice affiancarti perché tu vuoi solo la perfezione altrimenti deve essere fatto nuovamente da capo. Starti vicino è una vera faticaccia.

Salute: ti farebbe bene applicarti in qualche disciplina zen. Puoi sempre iniziare dal giardinetto da scrivania con la sabbietta sempre che non sporchi troppo.

Il consiglio del giorno: tu già lo sapevi che muoversi durante i week end accaldati ti avrebbe costretta a ore di coda in macchina o interminabili caminate per raggiungere il mare e apri la tua bella sdraietta sul balcone con tanto di ventilatore e glacette per il vino.

Voto 5 +

Scorpione

Mercurio è tornato in moto diretto e anche se si trova ancora in opposizione ti fa vedere chiaramente le situazioni più difficili, soprattuto quelle in ambito sentimentale. Potresti renderti conto anche tu come Shakira che la tua relazione è ormai finita perché il tuo partner già da un bel po’ si sta divertendo alle tue spalle.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: Meglio dare un taglio secco e affidarsi al banalissimo: ‘meglio soli che mal accompagnati’.

Lavoro: fai fatica a vedere quanto tu sia bravo e l’autostima è finita in fondo alla pila di email e documenti che ti devi smazzare.

Salute: ti affliggi su questioni secondarie come i buoni pasto che ormai non ti accetta più il bar sotto casa come un affronto personale. Ti perdi proprio in un bicchiere d’acqua.

Il consiglio del giorno: per tirarti un po’ su Ligabue ha appena inaugurato il suo tour di concerti estivi così potrai cantare a squarciagola e per un attimo dimenticare i tuoi problemi di cuore.

Voto 5 +

Sagittario

Sei sempre in giro pronto a far baldoria con Marte che ti vuole gagliardo e prestante in ogni situazione. Sei esattamente al polo opposto dell’ergastolano che di recente ha preso la sua quarta laurea. Di certo anche tu, se non avessi ben altro da fare, potresti studiare con grandi riconoscimenti, ma sei troppo preso a vivere e a muoverti e anche solamente stare dietro ad una scrivania a scrivere email ti sta davvero stretto. Sei uno spirito libero a tutto tondo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei tutto un fuoco di passioni che travolge chiunque ti passi di fianco. Sei così esagerato che per te vale proprio quel detto: ’basta che respiri’

Lavoro: sei sempre il primo ad alzare la mano e a offrirsi per qualsiasi progetto. Un vero prezzemolino, di nome e di fatto.

Salute: quando si parla di sport, dalla palestra al windsurf tu hai tutta l’attrezzatura pronta in macchina per partecipare a qualsiasi attività. Più che una macchina, giri con il furgoncino della Wolksvagen.

Il consiglio del giorno:sul sito delle bandiere blu sono indicate anche le spiagge più selvagge e più difficili da raggiungere. Di sicuro la tua meta ideale per i prossimi weekend fuori porta.

Voto 8

Capricorno

Sei particolarmente legato alle tue tradizioni e come un bravo professore, proprio grazie a Mercurio, vorresti che venissero preservate e tramandate. Infatti sei totalmente allineato al trend francese che abolisce l’utilizzo di termini inglesi anche nei videogiochi. Ti unisci fieramente alla battaglia dei cugini francesi con categorico e patriottico: ‘l’italiano agli italiani’!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: lo vuoi tutto per te e guai se si allontana di pochi metri perché al ritorno lo tampini subito con un interrogatorio da tenente Kojak.

Lavoro: pare proprio che sia tu a tenete le redini di tutto ma invece di usare il frustino, tu sussurri parole di motivazione certo che così tutti saranno pronti a dare e lavorare di più.

Salute: buono e bello grazie alla perfetta routine di bellezza di Venere a favore.

Il consiglio del giorno: gli estrattori di ultima generazione utilizzano anche il vapore per cucinare delle zuppe. Ottima soluzione per la dieta estiva che preferisce tanti liquidi e vegetali abolendo i carboidrati.

Voto 6

Acquario

Sei particolarmente irriverente e assolutamente ribelle ad ogni regola ed etichetta. Sei come il principino Luis che, in barba alla posizione di spicco, è sempre pronto a fare linguacce o a sbadigliare a bocca aperta durante gli eventi del Giubileo della Regina. Con Marte esaltato dalla tua le buone maniere e l’etichetta sono abolite a fronte di una espressione libera e senza compromessi. Preparati anche tu a diventare un meme.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: cerchi solo attimi fugaci di piacere per poi correre libero nella vasta prateria degli incontri solo sesso e nulla di più.

Lavoro: più che produttivo tu vuoi fare mille cose che lasci immancabilmente tutte a metà. Portati dietro una brava assistente che oltre a fare i report sia anche in grado di ‘chiudere il cerchio’ cosa che tu al momento pare non sappia fare.

Salute: sei troppo preso a muoverti per capire effettivamente se quello che stai facendo ti piace davvero. Tu vai avanti e ci penserai un altro giorno.

Il consiglio del giorno: per portare in spiaggia le tue consolle di video giochi ci sono nuove consolle con tanto di power bank, per non rinunciare al divertimento ‘virtuale’ neppure quando sei al mare.

Voto 6

Pesci

A Milano tornano i turisti ‘Stellati’, quelli che lanciano la carta di credito senza dare uno sguardo al conto. Di certo con i favori di Mercurio, il pianeta del commercio, avete ben capito che queste occasioni non si possono lasciar perdere e con i modi giusti che vi suggerisce Venere saprete coccolare magistralmente tutti i vostri clienti, offrendo un servizio unico, curato e molto creativo. La lezione ‘chi più dà, più riceve’ è acquisita con un ottimo dieci e lode.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: lo annaffiate come una bella piantina che state facendo crescere forte e vigorosa e appena arriveranno i frutti ve li saprete godere magistralmente.

Lavoro: con tutta questa concretezza avete bisogno di un po’ di magia e quindi vi troveremo ad affumicare con il palo santo la stanza prima della riunione per mettere subito il le energie giuste.

Salute: godetevi i buoni influssi di Venere che vi fanno splendere senza alcun bisogno che ve lo dica il vostro medico della mutua.

Il consiglio del giorno: ho appena scoperto che nelle marche c’è il sentieri degli unicorni, ho già le scarpette da trekking ai piedi per fare una lunga passeggiata alla giocosa ricerca di queste magiche creature. Anche voi vero?

Voto 6-