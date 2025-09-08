L’oroscopo di oggi lunedì 8 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Quanto si sente ancora forte nell’oroscopo di lunedì 8 settembre l’energia profonda dell’eclissi di Luna. Il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato il Sagittario.

L'oroscopo di oggi, lunedì 8 Settembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

E' ancora potente nell'oroscopo di oggi la Luna in Pesci che domenica è stata eclissi di Luna. Prendiamoci queste ore per lasciare spazio ai sentimenti ma anche a quelli che sono i nostri bisogni, al di là del materiale. Il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Se Rocio Muñoz Morales ha calcato il tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia a testa alta, dopo le chiacchiere estive su Raoul Bova, allora anche tu puoi affrontare questa giornata con il sorriso sicuro. La tua autostima fa faville grazie a Venere che ti coccola, e se anche Marte cerca di metterti i bastoni tra le ruote, tu sai come dribblarlo con grazia.

Amore: hai voglia di vivere qualcosa che ti faccia battere il cuore come sul red carpet. E ci riesci.

Lavoro: tieni alto il tuo nome, oggi sei credibile e competente anche sotto pressione.

Fortuna: le stelle fanno il tifo per te: sicuro, deciso e… irresistibile.

Il consiglio del giorno: ricorda che sei un fuoco che non si spegne. Fanne buon uso.

Voto: 7 + — Splendente come una star a Venezia.

Toro

Hai lo spirito di un vero esploratore, ma con la sicurezza di chi ha le radici ben piantate. Proprio come Nicolò Guerrera, che ha lasciato tutto per girare il mondo a piedi e ci è riuscito. Tu oggi puoi tutto, anche uscire dalla tua comfort zone con il sorriso sulle labbra e lo zaino pronto. Luna e Mercurio sono per te un faro di idee da seguire.

Amore: cuore aperto, occhi pieni di meraviglia. Ti innamori anche delle piccole cose.

Lavoro: metti in cantiere un progetto ambizioso. Hai tutto per realizzarlo.

Fortuna: scelte azzeccate e supportate dalle stelle. Osa.

Il consiglio del giorno: allarga i tuoi orizzonti, anche quelli emotivi.

Voto: 8 — Spirito d’avventura con piedi ben piantati a terra.

Gemelli

Oggi tutto sembra complicato: parole che si incastrano male, pensieri che sfuggono e idee che non arrivano a destinazione. È il giorno giusto per rallentare, come chi prende il treno storico Roma-Siena per riscoprire la bellezza della lentezza. Anche voi lasciate perdere la velocità che con Mercurio contro e Luna stortissima è facile perdere il controllo.

Amore: sei più in modalità "osservo" che "partecipo". E per oggi va bene così.

Lavoro: non è la giornata adatta per brainstorming. Rimanda.

Fortuna: bassa marea astrale, ma nulla che non si risolva con un po’ di calma.

Il consiglio del giorno: staccate la spina e concedetevi una pausa detox dalla velocità.

Voto: 5 — Un giro panoramico a bassa velocità.

Cancro

Il cuore si riapre come un fiore al primo sole dopo la tempesta. Grazie alla Luna a favore, sei pronto a emozionarti come davanti a una foto virale della famiglia Beckham in vacanza nelle celebri mete della ‘dolce vita’ italiana. Dolcezza, empatia, comprensione: sei tutto questo, e oggi ne vai fiero.

Amore: tenero, profondo, coinvolgente. Il tuo cuore parla chiaro.

Lavoro: empatia e intuito ti rendono il collega ideale.

Fortuna: piccole sorprese che scaldano l’anima.

Il consiglio del giorno: ascolta il cuore, oggi ti guida dritto verso la felicità.

Voto: 8 — Emozioni che fanno battere forte il cuore.

Leone

Hai bisogno di coccole e comfort, e oggi le stelle e in particolare Venere nel tuo segno, ti servono tutto su un vassoio d’argento. Ti senti come Fifi, il cagnolino che ha volato in business class con copertina e poltrona reclinabile. E fai bene! Quando puoi, concediti il meglio.

Amore: vuoi sentirti amato e adorato. E lo ottieni con naturalezza.

Lavoro: porti charme anche in riunione. Sei magnetico.

Fortuna: viziato dalle stelle, ma con classe.

Il consiglio del giorno: ogni tanto, goditi la vita come fosse una spa a cinque stelle.

Voto: 8 e mezzo — Lusso e glamour ti calzano a pennello.

Vergine

La Luna in opposizione ti spettina l’umore. Ti senti un po’ fuori asse, come i conigli Frankenstein avvistati in Colorado: strambi e con occhi fuori posto. Ma tranquilla, è solo una giornata no. Una buona beauty routine può già fare la differenza.

Amore: qualche insicurezza di troppo, ma nulla che un abbraccio non possa calmare.

Lavoro: troppe cose da gestire tutte insieme. Prenditi tempo.

Fortuna: sotto tono, ma presto torna a brillare.

Il consiglio del giorno: coccolati. E concediti uno stacco rigenerante.

Voto: 5 — Mostruosamente umana, e va benissimo così.

Bilancia

Con Marte e Venere dalla tua, sei nella tua miglior versione di sempre. È il tuo momento: nuova energia, nuova immagine, nuovo tutto. Sei come The Rock alla Mostra del Cinema di Venezia: trasformato, rinnovato, elegante. E tutti ti guardano con un mix di stupore e ammirazione.

Amore: il fascino è alle stelle. Sei irresistibile.

Lavoro: colpisci al cuore (e al portafoglio) con idee vincenti.

Fortuna: le stelle ti spalancano le porte.

Il consiglio del giorno: sfrutta questo slancio per rinnovarti in tutto.

Voto: 8 + — Nuova versione, ancora più wow.

Scorpione

Venere non è dalla tua parte, ma oggi la Luna ti salva in corner. Risbucano fuori situazioni lasciate a metà, tipo gli scavi di Piazza Venezia da cui emergono antiche case romane. Anche i sentimenti tornano in superficie, pronti per essere finalmente compresi e vissuti.

Amore: recuperi emozioni che pensavi perse. E ne sei felice.

Lavoro: una buona intuizione ti fa ritrovare la direzione.

Fortuna: non esplosiva, ma sorprendente.

Il consiglio del giorno: non temere i ritorni. A volte sono un dono.

Voto: 7 e mezzo — Una dolce resurrezione emotiva.

Sagittario

La Luna è davvero poco collaborativa e oggi sarebbe meglio non fare mosse azzardate. Ti senti come il tifoso che all’US Open che cerca di rubare dalla borsa di Sinner: fuori luogo. Meglio tenere un profilo basso, evitando colpi di testa o slanci irrazionali.

Amore: troppe distrazioni per essere sul pezzo.

Lavoro: rimanda le decisioni. Oggi non è aria.

Fortuna: gira al largo. Meglio non sfidarla.

Il consiglio del giorno: mani in tasca e sguardo neutro. Passa e vai.

Voto: 5 e mezzo — Fuori campo, ma tornerai in partita.

Capricorno

La luna ti rende dolcissimo e ti fa sentire parte di qualcosa di più grande. Ti senti promotore di valori profondi, come quelli celebrati al festival del patrimonio italiano in West Virginia. Sei accogliente, caloroso, un punto di riferimento.

Amore: sincero, puro, fatto di gesti semplici ma intensi.

Lavoro: sei il collante perfetto. Tutti vogliono averti nella loro squadra.

Fortuna: stabile, ma sostenuta dal cuore.

Il consiglio del giorno: celebra le tue radici. Sono un superpotere.

Voto: 8 — Dolcezza e autorevolezza perfettamente bilanciate.

Acquario

Con Marte dalla tua, sei un turbine d’idee e adrenalina, ma oggi potresti esagerare. Attento a non fare come il ministro turco che si vanta di andare a tutta velocità… e poi deve scusarsi in diretta per essere andato oltre i limiti consentiti dalla Legge. L’energia è tanta, ma va dosata.

Amore: focoso ma anche un po’ sopra le righe.

Lavoro: geniale, ma occhio agli eccessi.

Fortuna: tutto dipende da come la usi.

Il consiglio del giorno: un po’ di prudenza ti salva dal pentimento.

Voto: 7 — Sprint veloce, ma guida con prudenza.

Pesci

Luna nel segno e amore a mille! Siete come Zoe Kravitz e Harry Styles a Roma: baci, coccole e tenerezze sotto al Pantheon. Le emozioni vi travolgono, ma stavolta è tutto perfettamente allineato. L’amore vi fa brillare gli occhi e voi vi lanciate a capofitto.

Amore: romanticissimo, zuccheroso, da cartolina.

Lavoro: siete ispirati, ma facilmente distratti.

Fortuna: la luna vi sostiene in tutto. Approfittatene.

Il consiglio del giorno: fate scorta d’amore. Vi servirà.

Voto: 9 — Cuoricini ovunque, anche dove non te l’aspetti.