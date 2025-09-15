L’oroscopo di oggi lunedì 15 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Quanta voglia di fare le cose per bene nell’oroscopo di oggi, lunedì 15 settembre 2025, grazie a Mercurio in Vergine e la Luna in Cancro: approfittiamone! Il segno fortunato sarà lo Scorpione e il segno sfortunato l’Ariete.

L'oroscopo di oggi, lunedì 15 settembre, con la Luna in Cancro e Mercurio in Vergine sembra davvero farci iniziare la stagione più fattiva dell'anno con concretezza e rewsponsabilità, prontissimi a mantenere i buoni propositi almeno fino a Natale. Il segno fortunato sarà lo Scorpione e il segno sfortunato l'Ariete.

Ariete

Con la luna storta sei pronto a partire in quarta e ad alzare la voce anche solo per un caffè servito tiepido. Ti senti carico di adrenalina e potresti esplodere come la dirigente del Manduria che ha risposto all’arbitro con ben due gestacci in diretta. Ti piace prendere posizione, ma oggi sarebbe meglio farlo con un po’ di eleganza in più.

Amore: sei reattivo e poco paziente, ma dentro c’è una voglia disperata di coccole.

Lavoro: la tensione è alta, ogni e-mail può trasformarsi in una sfida.

Fortuna: ti guarda da lontano, un po’ infastidita.

Il consiglio del giorno: prima di scattare, conta fino a dieci. Almeno.

Voto: 5 e mezzo — Serve più calma e sangue freddo.

Toro

Con la Luna a favore sei un tenerone, ma sempre con i piedi per terra. L’amore torna a occupare il centro della scena e potresti persino sentirti ispirato dalle nozze di Naike Rivelli: se c’è riuscita lei, perché tu no? Venere in quadratura ti spinge a capire davvero cosa desideri.

Amore: profondo, sincero, pronto per il grande passo.

Lavoro: sei metodico e instancabile, i dettagli sono la tua arma vincente.

Fortuna: arriva come una carezza leggera.

Il consiglio del giorno: non avere paura di desiderare il massimo.

Voto: 8 — Una dolce stabilità che profuma d’autunno.

Gemelli

Vivete l’attimo, senza farvi troppe domande. Avete la stessa voglia di festeggiare di Alcaraz dopo la vittoria agli US Open: energia pura, risate, felicità senza freni. Con Venere e Marte a favore siete i Kings delle serate, dei post virali e degli inviti dell’ultimo minuto.

Amore: coinvolgente e pieno di brio.

Lavoro: anche se non programmi, tutto fila.

Fortuna: si nasconde nei momenti improvvisati.

Il consiglio del giorno: trasforma la noia in festa.

Voto: 8 + — La leggerezza ti fa volare.

Cancro

Con la Luna nel tuo segno, sei avvolto da una sensazione di pienezza emotiva. Ti emozioni come Paul McCartney che si commuove sulle note degli Oasis. Mercurio ti rende attento ai dettagli, capace di cogliere sfumature che sfuggono agli altri.

Amore: romantico, poetico, denso di significato.

Lavoro: gestisci ogni compito con grazia e metodo.

Fortuna: discreta ma costante.

Il consiglio del giorno: non vergognarti di sentirti vulnerabile.

Voto: 8 — Delicatezza che conquista.

Leone

Hai la stoffa del recordman. Con Venere e Marte nel tuo segno puoi tutto, anche lanciarti da un pendio con una tuta alare come Peter Salzmann. Ti senti audace, bello e irrefrenabile. Nulla ti ferma, nemmeno il giudizio degli altri.

Amore: travolgente e passionale.

Lavoro: affronti anche i progetti impossibili con disinvoltura.

Fortuna: galoppa con te.

Il consiglio del giorno: osa, sei nel tuo elemento.

Voto: 8 + — Lanciati, il cielo è tuo.

Vergine

Sei la superstar dello zodiaco. Ti accolgono ovunque come le campionesse della nazionale di pallavolo che hanno vinto nuovamente il mondiale a Malpensa: con applausi, stendardi e lacrime di gioia. Con la Luna e Mercurio nel tuo segno sei precisa, veloce e incredibilmente convincente.

Amore: si apre con fiducia, persino con un pizzico di audacia.

Lavoro: sei inarrestabile, lucida, avanti a tutti.

Fortuna: ti prende per mano.

Il consiglio del giorno: goditi l’onda lunga del successo.

Voto: 9 + — On fire.

Bilancia

Non ne vuoi sapere delle critiche, oggi ti ribelli come Giorgia Meloni che zittisce i rumors sui social sul suo viaggio a New York con sua figlia. La Luna è storta, Marte ti infiamma, e tu diventi la paladina della libertà personale. Nessuno osi giudicarti, hai già abbastanza pensieri tuoi.

Amore: un po’ altalenante, ma intenso.

Lavoro: determinata, quasi impaziente.

Fortuna: si nasconde dietro gli angoli.

Il consiglio del giorno: difendi i tuoi spazi, ma con classe.

Voto: 5 — Attenzione a non passare dalla parte del torto.

Scorpione

Sei un cuore tenero oggi, pronto a scrivere lettere d’amore e dichiarazioni struggenti. Ti muovi sulle note di BigMama che dedica una canzone alla figlia appena nata dell’amica del cuore: Alessandra Amoroso. Con la Luna a favore sei dolce, coinvolgente e persino vulnerabile. Una meraviglia.

Amore: traboccante di emozioni vere.

Lavoro: metti sentimento anche nelle riunioni.

Fortuna: risponde a chi si apre.

Il consiglio del giorno: apriti, anche se hai paura.

Voto: 8 e mezzo — Emozioni in technicolor.

Sagittario

Stile da passerella e carisma da star. Sei cool come i personaggi de "Il diavolo veste Prada 2", che gireranno il sequel a Milano e cercano comparse pazzesche con il tuo stesso charme. Marte e Venere ti rendono irresistibile: energia, sorriso e presenza scenica da dieci e lode.

Amore: seduttivo, brillante, da copertina.

Lavoro: sai presentarti e far colpo.

Fortuna: è nel tuo look ma non nella tua parlantina.

Il consiglio del giorno: sfrutta ogni riflettore.

Voto: 8 — Moda, magnetismo e successo.

Capricorno

Oggi potresti vivere un imprevisto da brivido, tipo atterrare senza carrello come quel volo nei Caraibi della WestJet. Marte in quadratura ti costringe a improvvisare, e non è il tuo sport preferito. Ma tu, anche se non sei il più allenato dello zodiaco, ce la farai anche stavolta.

Amore: poco spazio, tanta razionalità.

Lavoro: salta fuori l’acrobata che è in te.

Fortuna: serve concentrazione per vederla.

Il consiglio del giorno: fidati della tua esperienza.

Voto: 5 e mezzo — Test superato, ma che fatica!

Acquario

Se potessi, vorresti partecipare a tutto: feste, eventi, aperture speciali. La tua agenda è fitta quanto l’elenco delle ville visitabili a Roma in questi giorni tra sui spiccano le aperture eccezionali di Villa d’Este e Villa Adriana. Con Venere a favore e Marte che ti dà man forte, riesci ad esserci sempre — anche solo per cinque minuti, ma ci sei.

Amore: vivace, curioso, a tratti frenetico.

Lavoro: ogni contatto è una possibilità.

Fortuna: in movimento costante.

Il consiglio del giorno: scegli bene dove investire il tuo tempo.

Voto: 7 e mezzo — Socialità da record.

Pesci

Se vi si dà troppa attenzione, rischiate di sentirvi come Donald Trump agli US Open: un po’ fuori luogo ma convinti del contrario con il lancio di gadget da lui autografati e non dagli atleti. La Luna vi sollecita, ma Mercurio in opposizione vi rende confusi sul vostro posto nel mondo. È il momento di fare un passo indietro e ritrovare la bussola.

Amore: un po’ teatrale, ma sentito.

Lavoro: serve una guida per non perdersi.

Fortuna: ci mette alla prova.

Il consiglio del giorno: chiedetevi “perché?” prima di dire “sì”.

Voto: 7 — Tanta intensità, poca chiarezza.