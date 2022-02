L’oroscopo di oggi 4 febbraio 2022: Leone e Sagittario ritrovano la verve Nell’oroscopo di oggi la Luna si sposterà nel segno dell’Ariete. Venere e Marte si stanno per unire in Capricorno e formare un trigono ad Urano: quanta passione! Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Per l'oroscopo di oggi 4 febbraio 2022 la Luna nel corso della giornata passerà dal segno dei Pesci al segno dell'Ariete dove resterà per tutto il fine settimana. Nel frattempo Venere e Marte si stanno avvicinando, sarà che sentono il desiderio d'amore di San Valentino?? Inoltre, unendosi, si mettono entrambi in trigono, cioè a favore, con Urano. Saranno forti le emozioni per tutta la settimana.

Come dire che nel fine settimana sarà impossibile resistere a chi ha deciso di conquistarci. La gentile galanteria lascerà il posto a delle conquiste sentimentali più audaci. Con le energie focose, in tutti i sensi, di oggi il segno fortunato sarà il Leone che finalmente si riprende da una settimana di tristezze mentre il segno sfortunato di oggi sarà la Bilancia che vorrebbe davvero una controfigura!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Dire che non sei un drago della comunicazione con Mercurio in opposizione è riduttivo e ti nascondi dietro ad un’insolito malinconico filo di voce. Come la divina Ornella Muti al Festival di Sanremo che ha colpito tutti quanti per la sua bellezza senza tempo ma non ha convinto i più nel ruolo di co-conduttrice. Avrà giocato a suo sfavore la polemica sul suo business della marjuana curativa?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: qualche difficoltà durante la giornata ma la sera parti alla grande tanto da scrivere poesie d’amore in rima baciata.

Lavoro: la sfida nel far funzionare tutti i tuoi device tecnologici è una questione di principio e ti iscrivi insieme al nonno al corso di informatica per principianti.

Salute: riuscirai a far pace anche con la tua pancetta, al motto: ‘nella ciccia si pasticcia’.

Il consiglio del giorno: è vero che quando non si sa cosa è meglio restare zitti ma si rischia la figura della bella statuina.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Che dire mio caro Toro, stai vivendo un momento di grande splendore grazie anche agli ottimi influssi di Mercurio e Venere che ti rendono super accattivante e ti mettono in primissimo piano. Sei un po' come la canzone italiana, super protagonista in questi giorni grazie al Festival di Sanremo e ci auguriamo tutti che possa bissare il grande successo dello scorso anno dei Maneskin che, dopo la vittoria sanremese, hanno infilato una serie fortunatissima di grandi successi meglio del Superenalotto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore hai una gran voglia di sesso come un bel piatto di tagliatelle al ragù fatto in casa per il tuoi pranzo preferito.

Lavoro:con questo ottimo ritmo lavorativo in un lampo è arrivato il week end, quasi quasi ti dispiace doverti riposare per un paio di giorni.

Salute: freschissimo e frizzantissimo ottimo mood in questa giornata.

Il consiglio del giorno: è doveroso per te godere al massimo di questo momento di successo come il cugino Gastone.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Vedo che vi state riprendendo alla grande miei cari Gemelli e sentite già gli influssi benefici della Luna che vi dò una bella grinta. Nel week end sarete proprio come la coppia di ferro Amadeus-Fiorello: istrionici, pimpanti e simpaticissimi pronti ad intrattenere il vostro pubblico che, come quello del teatro Ariston, saprà applaudire fragorosamente ad ogni vostra gag.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la Luna arriva in vostri soccorso per il fine settimana, si prospettano nottate bollenti fuori e sotto le lenzuola.

Lavoro: finalmente potete mostrare il vostro sorriso Durbans, ma solo perché sentite già il profumo del week end.

Salute: pimpantissimi, non vi vedevo così dal 2019…

Il consiglio del giorno: tornare al centro dell’attenzione non vi sembra vero, come Gianni Morandi sul palco di Sanremo potrebbe anche scendervi una lacrimuccia.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Per te dolce Cancro anche oggi l’unica consolazione è che la pandemia stia mollando la presa e i governi d’Europa stiano pian piano togliendo le varie restrizioni come le mascherine che si potranno non portare all'aperto e i locali notturni che potranno riaprire. La kermesse sanremese invece ha voluto ribadire l’importanza delle regole e della sicurezza facendo sfilare le star in gara su di un ‘super’ green carpet con tanto di ffp2 e distanziamento obbligatorio. Quando la tradizione e il controllo la fanno da padroni, proprio come vuole il tuo cielo di questi giorni.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: il meteo prevede forti temporali e temperature rigidissimi. Con te ormai si può solo parlare del tempo.

Lavoro: ti svegli facendo la ola pensando che questa settimana di supplizio lavorativo è praticamente finita.

Salute: anche il tuo medico della mutua notando tutte queste opposizioni astrali ti ha completamente esonerato per qualsiasi attività fino a data da definirsi.

Il consiglio del giorno: non ti sei proprio abituato alle restrizioni che impone la pandemia. Tranquillo che l’apertura generale si avvicina e tu potrai finalmente respirare senza mascherina.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ti senti in piena forma oggi grazie agli ottimi aspetti della Luna che rinvigoriscono il tuo umore in preparazione alle grandi performance del week end. Come i nostri atleti che oggi inaugurano le Olimpiadi invernali di Pechino e si preparano a fare incetta di medaglie d’oro. La parata di inizio dei giochi sarà sicuramente pazzesca, complice anche i festeggiamenti del capodanno cinese. Chissà se i fuochi d’artificio del dragone rosso adombreranno le luci del nostro Festival di Sanremo? Per i più patriottici prevedo uno zapping sfrenato tra rai uno e rai sport. La gara per l’indice di ascolti sarà sicuramente appassionante come la tua ambizione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: come chi ha fatto la fame da piccolo, questo week end vorrai fare il pieno tanto, tanto sesso, prepara la tua bella leonessa perché non vedrà la luce del sole… che paura!

Lavoro: per evitare le rotture dell’ufficio ti metti in smart working ed ascolti le call di lavoro direttamente dal mare. Non hai alcuna intenzione di sprecare altro tempo perché si vive una volta sola.

Salute: per spronarti a fare un po’ di movimento puoi scaricare l’app WeWard che per ogni passo ti premia con denaro sonante.

Il consiglio del giorno: non c’è dubbio su cosa farai questa sera ma le belle canzoni di Sanremo in sottofondo accompagnano perfettamente la tua serata di fuoco.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Credo che tutti quei pianeti a favore ti abbiano dato un po’ alla testa e stai esagerando, Verginona. Come gli outfit improbabili di Orietta Berta che dopo essersi vestita da rosa con le spine non si è più fermata. Eppure il festival è famoso anche per le miese eccentriche sfoggiate. Sono certa che non ti siano sfuggiti nemmeno gli abiti di Noemi, Laura Pausini ed Emma Marrone femminilissimi proprio come piace a te che con questa Venere a favore ti metteresti in lungo anche per passare l'aspirapolvere.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: preparati ad un week end davvero bollente sotto le coperte. Come una caramella Fuitjoy e con Venere che ti protegge nessuno può resisterti.

Lavoro: hai deciso di chiudere l’ufficio lasciando tutto in perfetto ordine e mettendo un telo bianco sulla scrivania come si fa con le case di villeggiatura. Potresti fare anche un po’ meno perché il fine settimana dura solo due giorni.

Salute: sei come la dieta funzionale che va tanto di moda. Perfetta ed equilibrata.

Il consiglio del giorno: la sobrietà non è solo un jeans e maglietta bianca ma in un meraviglioso abito sartoriale di alta moda. Quando esagerare diventa meravigliosamente bello

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei in balia di una grande confusione e Mercurio che continua ad esserti in opposizione annebbia ancor di più la tua mente facendoti intestardire su posizioni poco chiare. Anche la performance dell’auto battesimo di Achille Lauro non è stata proprio capita dai più. Per il cantante di ‘Domenica’ si tratta di arte e tutto gli è concesso mentre per te si tratta di totale smarrimento.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: non rinunci alle tue radicate posizioni, come andare a sciare in costume da bagno o mettere il maglione a collo alto di lana a ferragosto. Totalmente fuori luogo.

Lavoro: mettere l’out of office e presentarti casualmente in ufficio non ha alcun senso deciditi un po’, o fuori o dentro. A questo punto parti subito per due giorni in montagna.

Salute: ti senti come il criceto che cammina nella ruota ma non va da nessuna parte.

Il consiglio del giorno: avresti bisogno di una bussola che non perde mai il nord per poterti orientare nel mare tempestoso dei tuoi pensieri. In alternativa sono sempre qui pronta a darti una mano, basta chiedere.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti senti una vera rockstar e le tue grupies sono i bellissimi piani a tuo favore Venere, Mercurio e Marte. Sei come i Maneskin che tornano al festival di Sanremo da veri big per scatenare sia il pubblico in platea che quello da casa. Anche tu hai intenzione di scatenarti alla grande questo week end e se al bel Damiano scappa una lacrimuccia per la grande emozione tu sei prontissimo a consolarlo con la tua voglia di donare amore proprio a tutti.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: con il ritmo di questi giorni puoi da solo risanare la Karex. Per intenderci l’azienda produttrice di profilattici recentemente in crisi.

Lavoro: oggi puoi tranquillamente chiudere il pc e riaccenderlo direttamente lunedì perché grazie a Mercurio a favore hai già previsto tutto come la Sibilla Cumana.

Salute: non ti può scalfire neanche un diamante.

Il consiglio del giorno: come un distributore automatico di sesso e amore, basta selezionare l’opzione desiderata.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Come sono contenta di rivedere il carico e positivo centauro che tanto mi piace! La Luna di oggi ti ha fatto rinascere meglio della citrosodina dopo l’indigestione e ti ritrovi carico ed entusiasta. Proprio come il pubblico della kermesse Sanremese che quest’anno torna al cento per cento prontissima a far riecheggiare gli applausi e le fragorose risate nel teatro Ariston. Con la gran voglia di far festa sono certa che vorresti anche tu partecipare alle due ultime serate, ma preparati perché i biglietti pare non siano proprio regalati e anzi dovrai chiedere un anticipo sul natale e compleanno dei prossimi cinque anni.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: liberato dal senso del possesso come da una maledizione. Ritorni il simpatico, gioviale, avventuriero capace di conquistare la ragazza più ambita del gruppo.

Lavoro: per farti perdonare dai colleghi organizzi un bell’aperitivo in ufficio già alle undici del mattino perché hai deciso che il week end deve iniziare molto prima delle sei del pomeriggio.

Salute: da bravo prezzemolino, zompetterai tra aperitivi cene e festicciole per tutta la serata.

Il consiglio del giorno: non desideri altro che una bella serata vestito di tutto punto per andare ad un evento pazzesco come il festival di Sanremo. Per i biglietti prova a chiedere a qualche tuo amico particolarmente generoso. Oltre che festaiolo potresti anche essere fortunato.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Hai deciso di prenderti qualche giorno di pausa e la Luna di questi giorni in quadratura ti potrà dare degli ottimi spunti di riflessione. Ti vedo già in vestaglia e bigodini in testa come la prima apparizione di Fiorello a Sanremo che più che il carismatico mattatore sembrava la mia vecchia prozia Rosi prima di andare a dormire. Tu non ti preoccupare perché non hai Amadeus fuori dalla porta di casa a fare una diretta Insta con tutti i suoi follower. Quindi rilassati con una bella tisana e goditi il Festival in totale serenità da beauty routine casalinga.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti si prospetta un week end da vero pantofolaio. Mi sembra giusto darti un po’ di tregua.

Lavoro: di lavoro non ne vuoi sentir parlare almeno fino a lunedì. Te lo puoi permettere.

Salute: l’astrologa raccomanda riposo e relax per tutto il week end. Ti faccio anche il foglio di esonero.

Il consiglio del giorno: non c’è cosa più bella di godersi i propri spazi e la propria casa soprattutto dopo un periodi di grande mondanità. Permette di tornare in società in gran forma dopo essersi scrollati di dosso la continua ansia da prestazione.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Se pensavi di poter lasciar fare agli altri e finalmente goderti un po’ di libertà ti sbagli di grosso perché senza il tuo senso della comunità, grazie a Saturno, siamo davvero perduti ed incappiamo in orribili gaffe. Ti tocca ancora fare da organizzatore dei tuoi gruppi di amici e parenti. Sarebbe stato utile un Acquario attento anche al Corriere che per celebrare la splendida Monica Vitti per la fretta l’ha confusa con Mariangela Melato. Se lo sventurato giornalista pensava che tutti fossero concentrati solo sul Festival di Sanremo e i suoi gossip, ha dovuto ricredersi e beccarsi la shitstorm che l'ha inondato per questo imperdonabile errore. Hai capito ora perché devi dare un'occhiata a tutto e a tutti?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Lavoro: tutti in ufficio si sentiranno in dovere di farti qualche favore, è il momento buono per passare quella rognosa pratica che ti sta tanto antipatica e che procrastini da giorni.

Salute: un bel massaggio è quello che ti meriti dopo esserti preso cura di tutti quelli che ti stanno intorno, ora tocca anche a te.

Il consiglio del giorno: sei indispensabile come il basilico sulla salsa di pomodoro, come il limone sulle scaloppine, come la toma nella polenta concia, insomma non ti puoi allontanare di un centimetro per il momento perché sei fondamentale!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Continua la vostra gran voglia di bighellonare nonostante Marte e Mercurio vi chiedano concretezza. Ma questa settimana con il Festival di San Remo non potete trattenervi. Anche solo guardando i meravigliosi fiori sparsi in tutta la città si respira una bellissima aria di festa e di leggerezza. Vi lascio ancora sfarfallare in giro per tutto il week end perché poi vi metto sotto da brava maestrina. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: meno romantici del solito volete andare diritti al punto e non vi si può dire di no perché siete irresistibili.

Lavoro: avete prodotto talmente tante idee in questo periodo che oggi potete tranquillamente vivere di rendita e prepararvi subito a godervi il week end.

Salute: non vi si tiene più seduti alla scrivania perché avete una gran voglia di far festa.

Il consiglio del giorno: siamo praticamente arrivati a settembre miei cari ed è ora di mettere in pratica i vostri buoni propositi. La ‘vacanze’ sono quasi finite.

Voto 8