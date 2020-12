Anche nell'oroscopo del giorno di oggi la Luna insiste nel segno del Cancro mentre Venere e Nettuno continuano ad essere legati da un bellissimo trigono. Questo aspetto, il trigono tra Nettuno in Pesci e Venere in Scorpione, ci insegna a usare la fantasia, le emozioni profonde, i sogni e l'idealizzazione in campo sentimentale. Bene, molto bene, soprattutto perché bilancia la forza del sole sostenuto da un Marte tanto determinato.

L’oroscopo del giorno 4 dicembre

Se è vero quindi che quando guardiamo al cielo astrologico dobbiamo saper leggere tutti gli aspetti che ci vengono proposti e saperli mixare, allora oggi avremo un buon bilanciamento tra la determinazione, la forza, la sicurezza e la potenza del fuoco e del Capricorno e la capacità di sentire in profondità di Venere della Luna. Quando si dice un equilibrio (quasi) perfetto.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Rabbioso o forse un po’ geloso come Fabrizio Corona che non si risparmia commenti nemmeno sui Ferragnez che, a suo dire, hanno una vita intima poco fruttuosa. Anche tu, come il paparazzo, non riesci a divincolarti subito dal nervosismo gratuito che ti assicura la Luna ma non temere: già dal pomeriggio sarà tutta acqua passata.

Amore: la tua intensità non lascia spazio a dubbi: o ti si ama o ti si ama. Lavoro: proponi innovativi stratagemmi per allungare le tue pause pranzo. Salute: spendi un po’ per comprare attrezzi ginnici da casa che, probabilmente, non utilizzerai mai. Il consiglio del giorno: se hai bisogno di un po’ di azione evita discussioni inutili su Facebook e lasciati andare a qualche maratona di thriller in streaming.

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Golosissimo, quest’anno ammiri i nuovi packaging delle merendine più famose sperando contengano anche qualche novità in merito al gusto! Mentre Venere ti rende difficile ogni rapporto e comunicazione con gli altri esseri umani, Giove e Luna quasi ti invogliano a prendere una dolce pausa addentando un cioccolatino che ti guarda invitante!

Amore: tensioni da evitare con tutto te stesso. Lavoro: non ti fai problemi a offrire tutto il tuo supporto. Salute: la Luna potrebbe lasciarti un po’ di perplessità… Il consiglio del giorno: evita ogni possibile dimenticanza creando alert per ogni cosa che hai timore di lasciare insoluta!

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Mercurio vi confonde talmente tanto che potreste fare delle scelte, in merito agli addobbi natalizi, davvero contro corrente. Mentre gli altri apprezzeranno il vostro gusto alternativo, voi non ricorderete nemmeno del perché avete appeso le maschere di carnevale intorno all’albero. Buona questa Luna: vi consente di prendere con coraggio e filosofia ogni ostacolo.

Amore: ricevete messaggi privati da ammiratori sconosciuti. Lavoro: fate pause frequenti per allontanare momenti di stress improduttivo. Salute: riguadagnate coraggio. Il consiglio del giorno: abbiate cura di conservare tutti gli scarabocchi che fate mentre chiacchierate al telefono.

Voto 7 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La prospettiva di un bianco Natale ti incanta e ti fa sognare. Forse è per colpa di questi ultimi raggi di Luna che ti convincono che la magia sia ancora fattibile in un anno come questo! Alla notizia dei meteo che parlano di prossimi fiocchi bianchi in procinto di scendere dal cielo, il cuore ti si scalda e batte emozionato (grazie anche a Venere!).

Amore: pronto a dare il meglio di te con i regali dolcissimi per Natale. Lavoro: pur non amando i cambiamenti ti fai coinvolgere dall’entusiasmo di tutto l'ufficio per delle nuove iniziative! Salute: giovi della Luna che ti fa appoggiare il piede giusto fuori dal letto. Il consiglio del giorno: rendi pubblica la tua lista dei desideri su Amazon.

Voto 8 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

L’ingresso della Luna nel tuo segno farà più clamore del meteorite in Giappone che ha recentemente destato l’attenzione di tutti. Ti sentirai forte e pronto a splendere, utilizzando anche la forza di Marte che spinge per farti reagire a questa Venere quadrata. Organizza una diretta Instagram dove puoi dar sfoggio di tutto il tuo magnetismo intellettuale!

Amore: non metterti in mostra per doti scontate come un bel fisico. Lavoro: risolvi i problemi di connessione come se lavorassi per una compagnia telefonica. Salute: riesci a caricarti di buste della spesa senza nemmeno affaticarti. Il consiglio del giorno: punta tutto su Mercurio a favore. Sei pronto a dare il meglio di te su ragionamenti complessi.

Voto 8 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Sei una certezza senza tempo e dall’eleganza sopraffina, come il modello di scarpe Mary Jane che continua a mietere consensi a distanza di anni dalla loro messa in commercio. Non hai bisogno dell’appoggio di Mercurio per esprimere concetti quando una Venere come questa fa incantare i tuoi interlocutori con un tuo semplice sguardo.

Amore: apprezzi giochi di sguardi e di seduzione elegante. Lavoro: qualcuno arriva a metterti in disordine la scrivania… Salute: osservi la lista della spesa come se fosse un essere immondo in arrivo da Marte. Il consiglio del giorno: delegare non è una colpa. Se ti senti stanca chiedi aiuto!

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti senti come Spelacchio, l'albero di Natale più famoso al mondo in senso ironico. Marte, Giove e anche la Luna, anche se in posizione ballerina, potrebbero renderti la giornata leggermente pesante. Anche Spelacchio, però, ha i suoi momenti di gloria in programma con la prossima accensione delle luci natalizie! Anche per te, credimi, arriverà presto il momento di brillare.

Amore: qualche attesa spasmodica potrebbe aumentare il piacere di un prossimo incontro. Lavoro: sbadigli in webcam durante una videocall. Salute: mattinata difficile, in preda ad una Luna antipatica. Il consiglio del giorno: porta un rossetto di riserva con te in borsetta. Nel pomeriggio ci sarà un cambio di umore da rispettare con una tonalità di rosso in più sulle labbra!

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il trend dell’inverno sembra essere il dettaglio “a catena”. Non lasciarti scappare l’occasione per puntare ad un look dark e super magnetico. La Luna volge in quadratura rendendoti un po’ teso ma Venere, che ti abbraccia ancora stretto, non fa che creare un’aura di magnetismo intorno a te che rende difficile starti lontano.

Amore: folle di fan si girano ad ammirarti ad ogni tuo passo. Lavoro: sei costretto a rivedere alcuni passaggi delle procedure in ufficio per ottimizzare il tempo. Salute: qualche pensiero di troppo durante la giornata. Il consiglio del giorno: spegni internet, non accendere la tv. Solo la tua canzone preferita a ripetizione e qualche cioccolatino mentre ti godi un po’ di tempo con te stesso.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Nettuno, quadrato oramai da un po’, potrebbe aver messo a dura prova alcuni tuoi progetti e i tuoi ideali. Fortunatamente Mercurio, assieme alla Luna di oggi, possono convincerti a cambiare finalmente direzione per puntare a qualcosa di diverso. Un po’ come Ficarra e Picone che comunicano il termine della loro collaborazione con Striscia la Notizia per dedicarsi ad altro.

Amore: carezze e abbracci che scaldano il cuore. Lavoro: nuovi sviluppi dal grande valore. Salute: in grande recupero! Il consiglio del giorno: gioca con i filtri di Instagram ed opta per qualcosa di allegro!

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Fai le scelte giuste e nel modo giusto come Sophia Loren che sceglie una pelliccia vegan e riceve valanghe di complimenti per il suo outfit sostenibile anche da altri grandi del jet-set! Giove te la manda buona mentre Venere rende ogni tua scelta in fatto di accostamenti e gusto in merito al fashion inarrivabili! Ti aspetto al prossimo red carpet!

Amore: il partner ti chiede di leggergli le favole della buona notte con la tua voce suadente. Lavoro: vieni convinto a partecipare ad ambiziosi progetti. Salute: recuperi pian piano le energie. Il consiglio del giorno: prenditi una giornata di pausa dagli allenamenti pesanti ed opta per una sessione di stretching rilassante.

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Irriverente tanto quanto la comparsa di Cristiano Malgioglio al GF Vip che, in tempo record, ha fatto spoiler, gettato disordine e criticato chiunque. A renderti così peperino è la Luna che, in posizione storta, ti infastidisce un po’ aumentando il senso di insoddisfazione. Per fortuna Mercurio ti aiuta con un senso dell’ironia vincente!

Amore: prendi le distanze da conoscenze scomode. Lavoro: spingi sui progetti in cui credi di più. Salute: avverti un nervosismo intenso. Il consiglio del giorno: ripeti almeno tre volte i commenti prima di dirli. Valuta prima se potrebbero offendere qualcuno.

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L’amore nasce in dei momenti non preventivati e voi, con questa Venere dalla vostra, fareste bene a guardarvi intorno ed essere ben guardinghi. Se anche la Vanoni ha trovato l’amore in un momento buio della sua vita, nulla vi impedisce di trovare il principe azzurro mentre siete intenti a cambiare la ruota bucata della vostra auto!

Amore: amate le sfide, soprattutto se hanno le sembianze di qualcuno talmente bello da sembrare irraggiungibile. Lavoro: impiegate troppo tempo a rimuginare. Cercate di non temporeggiare troppo. Salute: lasciate perdere i corsi di Zumba: puntate su qualcosa di più semplice. Il consiglio del giorno: cambiate montatura degli occhiali in qualcosa di più estroso e festivo!

Voto 7 e mezzo