L’oroscopo di oggi 31 marzo 2022: Leone e Sagittario carichi di buoni propositi Nell’oroscopo di oggi, giovedì 31 marzo 2022, la Luna in Ariete si sta avvicinando sempre più al Sole. Domani sarà Luna nuova e per questo oggi la vedremo scura e la sentiremo scarica di energie. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 31 marzo, la Luna è balsamica. Che cosa significa Luna balsamica? È la Luna nelle ore subito precedenti alla Luna nuova, che sarà domani mattina. Adesso, invece, la Luna è scurissima, quasi nera e con poche energie, nonostante sia in un segno forte come quello dell'Ariete. Ma non sarà così per sempre, le emozioni si faranno sentire nei prossimi giorni, specie nel weekend.

Con la Luna in Ariete oggi il segno fortunato è il Sagittario, energico e sicuro di sé e dei suoi nuovi inizi, mentre il segno sfortunato è il Capricorno che sente la tensione come fosse ansia da prestazione.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Bisogna proprio ammettere che questo è il tuo momento d’oro. Sono certa che se partecipassi a iniziative benevole come la pulizia delle spiagge, saresti così fortunato (grazie a un cielo tutti a tuo favore) che potresti trovare un vero scrigno dei pirati pieno di monete d’oro, come è successo di recente nel Norfolk in Gran Bretagna. Sei un vero fortunello.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: il cielo ti reclama come conquistatore assoluto desideroso di esplorare nuove terre ancora ignote. Sei prontissimo e arrapatissimo, vero?

Lavoro: sei in pieno trend da condottiero e ma in realtà quello a cui punti è il potere assoluto. Ti ricordo che siamo ancora in democrazia e l’opinione degli altri è molto importante.

Salute: oltre ad essere forzuto sei anche buono, quindi potresti per cortesia e galanteria abbassare leggermente i tuoi ritmi incalzanti, tipo quelli delle fashionistas ai saldi di fine stagione, e godere della compagnia e delle chiacchiere degli altri.

Il consiglio del giorno: ora che sei stato investito del titolo di segno più fortunato, dovresti puntare anche a quello di più generoso. Condividere con gli altri tutte le tue ricchezze o anche solamente le chiacchiere simpatiche non sarà assolutamente un problema, vero?

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ormai la pazienza ti ha decisamente abbandonato, proprio come Mercurio. Per far fronte ai tuoi attacchi di fame, che ti rendono più impaziente di Yosemite Sam, arriva in tuo aiuto una furbissima ricetta da uno chef super stellato. In soli venti minuti la tua tanto amata tagliatella al ragù è pronta. Non dovrai più ascoltare per ore il pippettìo del sugo nella pentola.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei davvero stufo di sentire il tuo cuoricino avvizzito come una frutta secca. Le dolci fantasie nella tua mente non sono sufficienti a reidratarlo.

Lavoro: non è assolutamente semplice mantenere la calma. Appena qualche cosa va storto o anche solamente con una parola di troppo reagisci peggio di Will Smith alla premiazione degli Oscar.

Salute: ti rilassi solo al pensiero che questa sera ti potrai godere il tuo programma preferito, Pechino Express, comodamente spaparanzato sul divano.

Il consiglio del giorno: ricordati che la gatta frettolosa fa i mici ciechi. La fretta non ti porta da nessuna parte.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

In questi giorni a Genova e a Torino è apparso lo strano annuncio della scomparsa di un canguro Wallaby. Al momento non è ancora chiaro se si tratti di uno scherzo o di una trovata pubblicitaria. Con Mercurio che ora vi stuzzica l'intelletto e anche l'ironia questa potrebbe essere proprio una delle vostre beffe più riuscite.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la parola d’ordine oggi è azione. Vi sentite proprio come in un film e siate prontissimi la lanciarvi in un bacio degno del miglior film romantico di Hollywood allo schioccare del ciak.

Lavoro: a qualsiasi domanda voi avete tutte le risposte pronte, non avreste alcun problema a partecipare ad un super Quiz e vincere il montepremi.

Salute: forti, belli e con un guizzo davvero brillante, ditemi voi, che cosa volete di più?

Il consiglio del giorno: sono molto contenta che siate tornati i burloni di sempre, ma occhio a urlare sempre al lupo a lupo perché quando vi mettete a fare i seri nessuno potrebbe più credervi.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Potresti convincerti che tutti ce l’abbiano proprio con te e come darti torto, da quando il pianeta della ragione, Mercurio, si è piazzato proprio in quadratura. Sei così confuso che potresti addirittura pensare che il maxi tapiro d’oro consegnato a Roberto Mancini sia in realtà indirizzato proprio a te. Capisco lo smarrimento e le grandi delusioni, ma non credo che siano comparabili al momento a quelle del davvero deluso CT della nazionale.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: di amore e tenerezze oggi non ne vuoi proprio sentir parlare, anche un messaggino tutti cuori e arcobaleni ti da l’orticaria.

Lavoro: se pensi di buttarti sul lavoro per distrarti dagli insuccessi in amore in una serie vorticosa di riunioni, ben presto ti renderai conto che non riesci a tenere il ritmo che ti eri prefissato. Meglio ritirarsi silenziosamente in ufficio ammettendo a te stesso anche questa sconfitta.

Salute: per risollevare la tua stanchezza mentale, hai bisogno unicamente di stare da solo in totale silenzio. Oggi va proprio così.

Il consiglio del giorno: gli ostacoli e le delusioni servono per migliorarsi e tornare più forti e consapevoli. Lo so, è più facile a dirsi che a farsi.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Non riesci proprio a tenere per te neanche un piccolissimo pensiero e con il ritrovato Mercurio a favore non so se sia un bene o un male ma le tue frasi sono finalmente di senso chiarissimo. Proprio come Fabio Insinna che di recente si è sbilanciato su commenti riguardanti la gestione dei fondi italiani. Quando i temi sono caldi e di un certo spessore meglio lasciar discutere i grandi statisti.

Amore: la luna di oggi ti suggerisce che potresti fare la prima mossa, anche se non porti a casa il risultato mi pare già un gran passo in avanti.

Lavoro: da quando Mercurio ti è a favore non ne sbagli una. Saresti capace di fare buca direttamente con un Ace e con un legno 3 a occhi chiusi.

Salute: non hai ancora recuperato appieno la tua forza fisica ma quella mentale ha fatto un bel salto in avanti.

Il consiglio del giorno: ti puoi sbilanciare solo quando sei ben ferrato in materia. Se nell’ultimo periodo sei diventato un super esperto di reality, l’unica poltrona d’onore a cui puoi aspirare è quella da Barbara d’Urso nel programma Bulli e Pupe.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Finalmente sei ritornata la precisissima e ordinatissima Vergine di cui tutti abbiamo bisogno, grazie a Mercurio che non ti è più a sfavore. Tu che vuoi tenere tutto sotto controllo e al sicuro apprezzi i cani robot scelti per la difesa dei siti archeologici di Pompei contro i malintenzionati. Ti vedo già dietro a un monitor e con un Joystick manovrare questa nuovissima tecnologia con una certa soddisfazione.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei finalmente giunta alla conclusione che non hai bisogno del principe azzurro per essere felice. Riprendi in mano la tua vita con sicurezza e grande organizzazione. Questa sì che è la Vergine che mi piace!

Lavoro: proprio come una vacanza forzata, torni piena di entusiasmo ai tuoi documenti Excel per organizzare tutto, anche i turni alla toilette dopo la pausa pranzo.

Salute: puoi finalmente tornare ad allenarti in palestra, pronta a seguire attentamente tutte le indicazioni dell’istruttore.

Il consiglio del giorno: anche se a volte ti sei sentita dire che sei una maniaca del controllo, nell’ultimo periodo sei davvero mancata perché si ha sempre bisogno di una persona che sappia e voglia tenere tutto in un perfetto ordine ragionato. Brava, continua così.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Con la ragione e il senso logico che ti hanno abbandonato sei rimasta in compagnia solo di Venere e Marte che ti spingono oltre ogni limite. Probabilmente sarebbe meglio mollare un po’ l’acceleratore perché potresti finire come l’aereo cinese che, dopo aver superato la velocità del suono, purtroppo si è schiantato a terra. Malvolentieri, ti dovrai arrendere a questa evidenza.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: con questa poca programmazione e visione a lungo termine sei pronta a partire in capo al mondo con il primo che ti fa girare la testa. Non dovresti fidarti del primo che ti capita.

Lavoro: ti sembra che tutto sia avvolto dalla nebbia e dalla noia. Conoscendoti vorresti dare una mossa a questa situazione con un improvviso cambio radicale, ma non è proprio il momento

Salute: attenta a non sovraccaricarti troppo perché, anche se Marte ti da forza e vigore, le tue energie non sono inesauribili.

Il consiglio del giorno: meglio non superare i propri limiti soprattutto quando possono diventare dannosi per noi stessi e per gli altri. Un po’ di prudenza è d’obbligo.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sicuramente per te non è una novità che stia tornando il maltempo con un colpo di coda invernale. Con Venere e Marte a sfavore, tu sei abituato a uscire sempre con l’ombrello e ben coperto perché la nuvoletta della sfortuna è lì pronta a portare un po’ di pioggia e temperature rigide. Per il cambio di stagione e per togliere il caldo piumone dal letto c’è ancora tempo.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: dopo averlo cercato in lungo e in largo ti devi arrendere all’idea che anche oggi sei destinato ad un ormai classico ‘due di picche’.

Lavoro: anche se hai sempre Giove a favore, la fortuna purtroppo non arriva a comando. Come uno studente impreparato al liceo, non puoi sempre far conto sul trillo della campanella per evitare l’interrogazione.

Salute: Marte è come l’antipatica suocera che viene a passare qualche giorno a casa ma alla fine decide di piazzare le tende. Da bravo genero dovrai trovare qualche escamotage per evitare i continui e sfinenti litigi.

Il consiglio del giorno: più che la ricerca della felicità a te basterebbe un po’ di serenità da prendere tutte le mattine in comode compresse insieme al caffè zuccherato. Vedrai che questo periodo dove vedi tutto nero, passerà davvero presto.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Visto questo tuo grande successo grazie a tutti, o quasi, gli astri favorevoli, bisognerebbe investirti di una posizione degna del tuo simpatico e positivissimo carattere di gran festaiolo. Potresti fare concorrenza a Claudio Cecchetto appena eletto a sindaco della ‘città’ di Aquafan. Da party animal quale sei questo è un sogno che diventa realtà.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ormai vai a colpo sicuro. Con quel sorriso malandrino è impossibile resisterti.

Lavoro: credo proprio che dovresti sfruttare questo momento favorevole per chiedere un aumento. Con il tuo rinomato charme e sicurezza ti sicuro il capo non potrà negartelo.

Salute: ti hanno soprannominato T100 (terminator) perché nulla può fermarti.

Il consiglio del giorno: ricordati che sei l’anima della festa e senza di te è quasi impossibile divertirsi, quindi prepara battute, sorrisi e fegato per portare allegria e brindisi in ogni dove

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Se per caso non avessi trovato ancora il posto nel quale poterti ritirare in santa pace per le prossime settimane a causa di Mercurio in quadratura, ho io la soluzione giusta per te. Si tratta di un villaggio costruito sugli alberi di ciliegio dove potrai tornare ai valori essenziali e rifocillare le tue sinapsi davvero stanche. Bellissimo, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: oggi non vuoi neanche sentir parlare di amore e sentimenti perché sei troppo concentrato a capire come mai tu non sia stato invitato all’importante riunione con il mega capo. Le tue priorità sono queste e i problemi di cuore scattano all’ultimo posto.

Lavoro: ti senti delegato a ruoli secondari che ti stanno decisamente stretti. Cerca di non prenderla troppo sul personale.

Salute: sei così rigido che anche l’istruttore in palestra per non rischiare qualche piccolo stiramento ti consiglia un lungo riscaldamento di solo allungamento muscolare.

Il consiglio del giorno: immergersi nella natura per rigenerarsi è quello che tutti avremmo bisogno. Visto che tu probabilmente ti ci vorrai buttare a capofitto, attendo un report completo con giudizi e consigli al tuo ritorno.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Il progetto "scuola in movimento", dove sono previste pause e lezioni in piedi per stimolare sia fisicamente che mentalmente gli studenti è perfettamente allineato con i tuoi valori. Credo che tu non sia mai riuscito a stare seduto tranquillo nel tuo banco e con Marte che ti vorrebbe sempre pronto a fare due flessioni per pompare i bicipiti, l’idea di passare ore fermo ad ascoltare i professori è incomprensibile. Anche Posh Spice è da sempre sostenitrice del movimento, infatti da anni ha sostituito la sua scrivania con un bel tapis roulant.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: dire che questo periodo è da dieci e lode è riduttivo. Sei il perfetto compagno per tutta la vita.

Lavoro: sai coinvolgere e trascinare tutti con il tuo grande entusiasmo, verso un obiettivo comune. Una dote davvero preziosa.

Salute: grazie ai buoni influssi di Venere e Marte potresti superare tutti i record nel libro del Guinness dei Primati.

Il consiglio del giorno: dovresti andare in giro con un orologio contapassi e a fine giornata potresti davvero stupirti con quanta facilità riesci a raggiungere i diecimila.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Con Giove a favore nel vostro segno, siete considerati da tutti all’unisono il segno più fortunato dello zodiaco. Non mi stupirei affatto se giocando solo due euro vi ritrovaste a vincerne addirittura mezzo milione, come è successo di recente in Inghilterra. Siete come il fortunato cugino Gastone, su questo non c’è alcun dubbio.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore per voi è più importante un’unione dello spirito che quella del corpo. Siede davvero profondissimi, ma di una noia mortale.

Lavoro: c’è troppa bisogno di fare nell’aria e voi che avete perso il favore di Mercurio non sapere da dove iniziare. Alzarvi dal vostro comodissimo letto è già un passo davvero importante.

Salute: siete pronti a meditare per ore e ore, come i monaci tibetani.

Il consiglio del giorno: la dea bendata potrebbe essere una delle vostre migliori amiche e se non tutti gli asti vi favoriscono, poco importa quando si ha il sostegno di Giove. L’importante è crederci sempre.

Voto 7 +