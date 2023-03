L’oroscopo di oggi 3 marzo 2023: Mercurio entra nel segno dei Pesci Nell’oroscopo di oggi, venerdì 3 marzo 2023, il segno fortunato è quello dei Pesci, mentre il segno sfortunato è il Capricorno. Occhio alla particolarità della data: in questa giornata risuona fortissimo il numero 3, che simboleggia la creatività e la curiosità soprattutto per Gemelli, Acquario e Scorpione.

L'oroscopo di oggi, venerdì 3 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C'è ancora una bella Venere congiunta a Giove: teniamoci pronti ad amare follemente e romanticamente, aiutati anche da Mercurio in Pesci.

Con la Luna in Cancro, che passa però in Leone all'ora della merenda pomeridiana, il segno fortunato di oggi è quello dei Pesci e il segno sfortunato il Capricorno.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La tua capacità di resistenza alle situazioni più impensabili è davvero mitica grazie a Marte, e Giove a favore ti assicura sempre il lieto fine. Proprio come l’avvincente storia del naufrago che sopravvive alla deriva per ben ventiquattro giorni nutrendosi solo di Ketchup Heinz. Ecco tu sei protagonista di questo genere di avventure.

Amore: sei sempre disposto a dare il massimo.

Lavoro: hai il carisma del caposquadra che viene sempre preso come esempio.

Salute: pronto a superare i record di qualsiasi disciplina olimpionica.

Il consiglio del giorno: vai a vedere al cinema il nuovo film di Ficarra e Picone: Incastrati 2.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Toro

Il periodo di stanchezza mentale è giunto finalmente al termine, perché Mercurio torna a far viaggiare le tue sinapsi su una corsia preferenziale, come quella dei taxi. Conoscendo la tua passione per tutto ciò che è buono e goloso sono certa che apprezzi l’iniziativa del distributore automatico di miele a Bergamo. Ai piaceri della gola tu non sai mai resistere.

Amore: sei un po’ troppo maniaco di controllo.

Lavoro: cambia disposizione della tua scrivania in ufficio, rivolgendola verso la porta, per vedere subito chi entra nella tua stanza.

Salute: prendere una chiara decisione per te è uno sforzo da sollevamento pesi.

Il consiglio del giorno: fai l’abbonamento a una rivista cartacea.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Ora che Mercurio vi ha salutato, ahimè, non potrete più far parte del gruppo di scienziati che stanno studiando l’orso bruno conservato nel permafrost che ha più di tremilacinquecento anni. Ma con Marte che vi garantisce grandissima resistenza avete le caratteristiche ideali per far parte del tema di ricercatori che lo hanno scovato in mezzo ai ghiacci della Siberia. Dovete solo cambiare di qualche grado la vostra prospettiva.

Amore maestri di corteggiamento.

Lavoro: il vostro fiuto per gli affari è proprio disorientato.

Salute: travolgete tutti con la vostra inguaribile simpatia.

Il consiglio del giorno: riascoltate tutte le hit delle Spice Girls.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La tua capacità negli affari, ora che hai finalmente Mercurio a favore, potrebbe pareggiare il successo lampo dell’undicenne australiana Pixie Curtis, regina di cerchietti e mollette per capelli che dopo qualche anno di lavoro può felicemente ritirarsi in pensione. Io ti avevo avvisato che aspettando il momento giusto tutto avrebbe ripreso a scorrere come su uno scivolo di un parco acquatico e questo, ti assicuro, è solo l’inizio.

Amore: lo rifuggi come le chiamate dei call center.

Lavoro: ora sì che si torna a ragionare.

Salute: da bravo intellettuale per te l’aspetto esteriore è decisamente sopravvalutato.

Il consiglio del giorno: leggi il trattato di Astrologia di Barbault, ti avviso che è un bel malloppone.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

La congiunzione di Venere e Giove in questi giorni ti garantisce la totale approvazione dei tuoi fans, inclusi quelli meno appassionati. Sei proprio come la divina Cate Blanchet acclamata sul red carpet di Berlino, non solo per la sua bravura ma per essersi presentata con un meraviglioso abito che aveva già sfoderato qualche anno fa. Che il reuse fosse un vero trend, tu lo sapevi già, vero?

Amore: è tutto un fremito di passioni a partire dai messaggini di whatsapp.

Lavoro: basta solo la tua bella presenza per firmare il contratto dell’anno.

Salute: sei radiosa come se la mattina uscissi direttamente dalla spa.

Il consiglio del giorno: rileggi le poesie di Baudelaire.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Dovrai stare molto attenta a lanciarti in idee troppo affrettate dettate unicamente a dai tuoi interessi che ultimamente sono da vera nerd. Con Mercurio in opposizione potresti svenarti per acquistare alcuni pezzi della collezione di modelli di Apple vintage messi all’asta, che ovviamente oggi giorno possono solo avere la funzione di curiosi soprammobili. Non lasciarti trascinare dallo shopping sfrenato.

Amore: ogni scusa è buona per evitarlo, come quella classicissima del mal di testa.

Lavoro: mimetizzati con la tappezzeria per non farti notare dal capo.

Salute: torni nel tuo comfort poco vistoso fatto di completini spaiati e giacche color cemento.

Il consiglio del giorno: cambiate le batterie ai vostri vecchi orologi Swatch.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Tanto vale seguire il consigli delle istituzioni americane di cancellare il social Tik Tok dai device perché ora che Mercurio ti ha salutato trovare un’idea da postare è come cercare il pentolone d’oro alla fine dell’arcobaleno. Sei davvero a corto punti di vista acuti alla Alberto Angela.

Amore oggi pungi come il cactus sulla scrivania.

Lavoro hai finito le scorte di intuizioni geniali.

Salute: hai il fisico perfetto per essere una reginetta di bodybuilding.

Il consiglio del giorno: fai una degustazione di Whiskey abbinandoli a un buon sigaro.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ora si che si torna a ragionare con Mercurio che fa capolino e rilancia entusiasmo e idee. Per la gioia di tutti anche il tuo humor, quello più scanzonato, è pronto a far sorridere con un garbo intelligente. Potresti addirittura soffiare il posto a Aurora e Fru dei Jackal, i nuovi presentatori del format Italia’s got Talent. Siamo tutti in attesa dei tuoi irresistibili siparietti.

Amore: lo contempli come la meta turistica per l’estate.

Lavoro: prendi nuovamente in mano tutte quelle situazioni che avevi messo nella cartella ‘stand by’.

Salute: goditi questo momento in cui sei in totale assenza di tormenti.

Il consiglio del giorno: leggi tutti i titoli e gli autori candidati al premio ‘Strega’.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ti rintani a vita privata e ti dedichi a quelle attività che puoi facilmente gestire dalla tua posizione preferita: quella orizzontale super rilassante. Sei davvero spossato da Marte contro a cui ora di aggiunge anche Mercurio. Il massimo che puoi fare oggi è riascoltare in loop il disco dei Pink Floid ‘The Dark Side of the Moon’ che compie ben cinquant’anni, immergendoti in uno stato quasi meditativo.

Amore: per scaldare la tua passione qui ci vorrebbe l’eruzione dell’Etna.

Lavoro: hai solo voglia di partire per un lungo periodo sabbatico.

Salute: ormai il tuo sedere è parte integrante del cuscino del divano.

Il consiglio del giorno: fai trattamenti per rafforzare i capelli, anche quelli della nonna vanno bene.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

La tua voglia di rivalsa trova finalmente un po’ di pace ora che Mercurio torna a darti buoni consigli come un super consulente finanziario. Ma prima di lanciarti in investimenti azzardati, come quelli delle proprietà immobiliari a Milano che sono le più care di tutto lo stivale, devi sempre fare i conti con Giove contro. Come nella borsa anche qui devi saper aspettare il momento opportuno.

Amore: lo hai dimenticato in fondo alla dispensa con i dolcetti di Halloween.

Lavoro: i tuoi modi perentori sviliscono le tue grandi capacità.

Salute: borbotti come una pentola che cucina a fuoco lento il ragù.

Il consiglio del giorno: impara a fare le manovre di primo soccorso.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Il buon senso è sempre molto sviluppato perché Venere e Giove ti garantiscono grande empatia e comprensione. Infatti potresti appassionarti alla proposta dei genitori, in diverse città italiane, che vorrebbero locali solo per gli under diciotto, come le vecchie discoteche della domenica pomeriggio. Tu ti metti a disposizione per fare il buttafuori che super visiona e controlla tutta la situazione.

Amore: hai così tanto amore da dare che un partner non ti basta.

Lavoro sei disponibile anche fuori orario e durante le ore di permesso.

Salute il tuo buon umore è davvero dilagante.

Il consiglio del giorno: prova il telemark, la tecnica di sci alpino con il tacco libero.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Mercurio arriva nel vostro segno per darvi una decisa spintarella che, oltre a stimolare tutta la vostra corteccia celebrare, vi aiuta anche a sollevare, ma di poco, le chiappe dalla sedia. Prendete ispirazione da Tom Cruise che in questi giorni si aggira personalmente in Puglia per trovare le location più emozionanti per il suo prossimo film. Dovreste iniziare a mettere le mani in pasta per realizzare i vostri progetti.

Amore: gli slanci passionali sono da posticipare alla primavera inoltrata.

Lavoro volete concentrare tutto in pochissimo tempo, come un panettiere che non aspetta i tempi della lievitazione.

Salute: il vostro sport preferito è fare la mummia in salotto.

Il consiglio del giorno: acquista una stampante 3D per realizzare fisicamente tutte le tue idee.

Voto 7 e mezzo