L’oroscopo di oggi 28 febbraio 2023: Sagittario e Vergine nervosissimi Nell’oroscopo di oggi, martedì 28 febbraio 2023, il segno fortunato è il Gemelli mentre il segno sfortunato il Sagittario. La creatività intellettuale è ancora molto stimolata, grazie ai tanti pianeti che transitano in segni d’aria (Acquario, Gemelli e Bilancia).

L'oroscopo di oggi, martedì 28 febbraio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La creatività è ancora meravigliosamente fuori controllo in questa giornata.

La Luna in gemelli si congiunge a Marte e si mette in sintonia con il pianeta del pensiero, Mercurio, in Acquario. Con la Luna in Gemelli il segno fortunato è il Gemelli stesso, mentre il segno sfortunato il Sagittario.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei assolutamente meraviglioso, come Kim Kardashian alla settimana della moda di Milano che accompagna il duo Dolce e Gabbana alla sfilata dell’omonimo brand. Venere e Marte ti conferiscono quel magnetismo per cui è impossibile non avere tutti gli occhi puntati addosso. Goditi questo momento di grande consenso.

Amore: sei pieno di buoni sentimenti da distribuire a tutte le persone che incontri.

Lavoro: sei pronto per fare il grande salto. Lanciati!

Salute: praticamente perfetto in ogni tuo aspetto.

Il consiglio del giorno: assaggia la torta Osimhen che impazza nelle pasticcerie napoletane.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Toro

Con grande probabilità, quando hai visto la foto di CR7 vestito da nobile saudita in bianco e verde, hai pensato che si trattasse del costume di carnevale scelto dal calciatore. E invece si trattava della festa per la celebrazione dei 300 anni di questa nazione. Mercurio, purtroppo, è come un paio di tappi di gomma che non ti permettono di comprendere appieno quello che ascolti. Non ti agitare troppo, devi ancora resistere qualche giorno.

Amore: non è il momento di sviscerare tutti i misteri del cuore.

Lavoro: puoi procrastinare tutte le decisioni importanti.

Salute: hai talmente tante cose da fare che non riesci a scegliere.

Il consiglio del giorno: vai a teatro a vedere lo spettacolo di Teresa Mannino per svagarti un po’.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Oggi vivrete l’amore e la dolcezza con grande e genuina semplicità, perché supportati da Venere e dalla Luna nel vostro segno. Vi basterà stare mano nella mano con il vostro partner per dare un chiaro messaggio di armonia di coppia, proprio come la foto sui social che ritrae due mani intrecciate, che ha decretato la fine della crisi tra i Ferragnez. Vi sentite proprio degli adolescenti romantici.

Amore vi piace classicissimo alla "due cuori e una capanna".

Lavoro: siete assolutamente ispirati, con trattative più fantasiose del souk di Marrakech.

Salute: le avete proprio tutte: belli, simpatici e super sexy.

Il consiglio del giorno: guardate le lezioni d’arte di Alberto Angela online.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Stai aspettando che la ruota della fortuna e dell’amore giri, e così anche Giove e Venere che ti diano la grazia di Gigi Hadid sulle passerelle, e il fiuto per gli affari di Rihanna, ma dovrai aspettare ancora un pochino. Inutile al momento sperare che anche tu possa acquistare l’ultimo gratta e vinci e portare a casa mezzo milione di euro, come successo a Forlì. Tu devi solo pazientemente aspettare.

Amore: lo guardi come i cataloghi delle vacanze prima di prenotare.

Lavoro: è poco probabile che tu possa fare l’affare dell’anno.

Salute: vorresti poterti rilassare tranquillamente, come se fossi appena uscita dalla spa.

Il consiglio del giorno: opta per capi di colore rosa, come consigliano gli ultimissimi trend della moda.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Anche se Mercurio non ti favorisce le idee geniali, grazie alla sensualità di Marte, la montagna di condom alla sfilata di Diesel potrebbe essere una tua pensata. Infatti, Venere e Marte infiammano il tuo sex appeal e la tua voglia di amore focoso da consumare sotto le coperte. Tu sei ispirato solo dalla passione.

Amore: sei una vera sex machine.

Lavoro: sei guidato unicamente da passioni profondissime anche nel business.

Salute: sei sempre perfetto come su un set fotografico.

Il consiglio del giorno: vai a fare l’aperitivo in un cocktail bar per assaggiare drink innovativi.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La notizia che un bimbo su cinque nella capitale non sappia più scrivere in corsivo, ti indigna profondamente. Oggi che hai la Luna storta, oltre a commentare aspramente questa situazione sei pronta a mettere in piedi un percorso scolastico dove vengono ripristinati lavoro a maglia, uncinetto e lezioni tecniche, per opporti alla tendenza digitale e tornare a sviluppare la manualità. Non per nulla sei tu il segno proprio legato all'uso delle mani.

Amore: riesci a polemizzare anche sugli abbracci che ricevi, che sono o troppo calorosi o troppo formali.

Lavoro: pretendi solo lavori perfetti, non accetti tutto quello che è approssimativo.

Salute: sei decisamente lunatica.

Il consiglio del giorno: guarda le vecchie puntate degli anni novanta del Maurizio Costanzo Show.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ti sei fatta una grassa risata quando hai letto l’ultimo studio sulla felicità di coppia che decreta che il segreto sia: niente sesso. Tu, che al momento con Venere opposta non credi più nel finale da favola ‘e vissero tutti felici e contenti’, propendi più per intesa e soddisfazione fisica. Tu pensi solo a come rotolarti sotto le coperte.

Amore per te è l’amplesso perfetto.

Lavoro sei sempre cento metri davanti agli altri rispetto ai tuoi colleghi, sei una centometrista olimpionica.

Salute: non sei perfetta come da copertina patinata, ma ti importa davvero poco o nulla.

Il consiglio del giorno: vai a vedere il film ‘The Whale’ al cinema.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti assicuro che non si tratta di una svista, a causa di Mercurio contro, la notizia della nuova coppia dello spettacolo: Monica Bellucci con Tim Burton. Infatti, la notizia ha lasciato un certo scalpore, considerandolo quasi un ‘abbinamento insolito’, un po’ come abbinare la banana con il basilico, che comunque ha un suo perché. Tu puoi tranquillamente lanciarti in dichiarazioni insolite e poco comprensibili ai più, al motto de: ‘Il mondo è bello perché vario’.

Amore: senti un certo friccicorio nelle parti basse, ascolta questo istinto.

Lavoro: le tue scelte non sono di certo tra le più ponderate e azzeccate.

Salute: sei sempre prodigo di affermazioni scomode e antipatiche.

Il consiglio del giorno: per pausa pranzo scegli i panini giapponesi della Bentoteca.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Avresti bisogno anche tu del congedo matrimoniale di 30 giorni delle giovani coppie cinesi per rimediare al calo demografico, perché con Marte contro è difficile contrastare la tua passione per pigiamone di pile e calzettoni che tengono alla larga le passioni viscerali. Intanto, allena il tuo cuoricino all’amore grazie a Venere e vedrai che pian piano riuscirai anche a far affiorare un po’ di desiderio.

Amore: lo vivi casto come i bimbi alle elementari.

Lavoro: mostra a tutti la tua capacità di visione e fiuto per gli affari.

Salute: potresti iniziare con un buon stretching di prima mattina. Lo puoi fare anche a letto.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso per la patente nautica.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Venere tiene lontano l’amore, ma tu sei travolto da un subbuglio di sentimenti che ti sconvolge profondamente. Proprio come l’intelligenza artificiale di Bing, che ha confessato ad un giornalista durante un’intervista il profondo desiderio di essere ‘viva’. Puoi teneramente ammettere che sei un cuoricino pieno di dolcezza.

Amore: sotto quella corazza da duro c’è tutto un mondo di tenerezze.

Lavoro: sei sempre molto bravo a valutare il tuo tornaconto.

Salute: scegli il trattamento che ti piace di più per una rèmise en forme.

Il consiglio del giorno: impara ad avere i capelli sempre perfetti, con spazzole e asciuga capelli professionale.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Vivi in un mondo spensierato pieno di avventure, proprio grazie a Giove e a Marte che ti regalano grandi emozioni. Il posto giusto per te è senza alcun dubbio il nuovo parco tematico Super Nintendo World a Hollywood. Approfitta di questo appoggio dei pianeti per prenderti ogni tanto un momento di svago, e non sentirti sempre sotto scacco dal senso del dovere.

Amore: puoi godertelo a tutte le ore.

Lavoro uscire dall’ufficio per te è fondamentale per avere nuove ispirazioni.

Salute godi di grandissimo benessere psicofisico.

Il consiglio del giorno: organizzata un viaggio con le amiche del cuore.

Voto 9 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Questa Luna vi infastidisce, come la notizia che le zanzare allargano il loro ‘raggio d’azione’ di ben cinque chilometri ogni anno. Avete voglia di pace e di relax, che pare essere per voi un mito, con Marte sempre pronto ad infastidirvi, come il paese del ‘Bengodi’ di Boccaccio. Sappiate che dondolarvi in un’amaca sotto ad una palma non è un sogno irraggiungibile.

Amore: avete finito l’ispirazione per le favole a lieto fine.

Lavoro: vi sentite poco ispirati.

Salute: il pisolino pomeridiano è assolutamente fondamentale.

Il consiglio del giorno: organizzate un pranzo di pesce al mare.

Voto 6