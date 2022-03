L’oroscopo di oggi 24 marzo 2022: Scorpione e Toro sono pigrissimi Nel cielo dell’oroscopo di oggi, giovedì 24 marzo 2022, tanta creatività ed emozione: Nettuno impera grazie ai tanti pianeti in Pesci, in Acquario e alla Luna in Sagittario. Oggi ogni pensiero non saprà stare tra le righe. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Godiamoci questo oroscopo di oggi, giovedì 24 marzo 2022, con tantissimo Nettuno che porta grande creatività, empatia, capacità di aprire la mente e di spingerla in territori fantastici, mistici, spirituali, idealizzanti. La potenza del pensiero e la forza dell'abbraccio è davvero magica, nonostante sia ancora forte lo scontro tra Urano e Marte che porta aggressività. E la magia durerà per tutto il fine settimana!

La Luna di oggi ancora nel segno di fuoco del Sagittario è importante proprio per amplificare la forza di Nettuno che è presente nei Pesci, nel Sagittario e nell'Acquario, i tre segni protagonisti del nostro cielo di oggi. Il segno fortunato di oggi è proprio il Sagittario che sente giunto il momento di pensare in grande, coinvolgendo le persone che ama. Il segno sfortunato oggi è invece il segno dei Gemelli che rischiano troppo spesso di parlare a sproposito.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

In questo periodo sai davvero gestire tutte le questioni proprio grazie a Saturno, Marte e Venere che ti danno quest’aria autorevole, forte ma gentile. Potresti addirittura cercare sfide molto più ardite come quelle giornaliere di Nadia e Sabrina, le chips ‘rosa’ che sanno regolare e bacchettare il caotico traffico romano con un pugno di ferro tutto femminile. Mi raccomando, osa!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sei più ispirato di un poeta romantico ma al pudico bacia mano tu preferisci un passionale intreccio di corpi.

Lavoro: sei un vero terremoti. Quando passi dai corridoi i colleghi devono addirittura tenere fermi gli schermi del po per non farli cadere. Un po’ meno per favore.

Salute: ti si addice perfettamente la frase: ‘ non sono mai stato meglio in vita mia’. Sei una vera bomba.

Il consiglio del giorno: dovresti cercare di alzare l’asticella e superare i tuoi limiti perché hai tutte le capacità per farlo. Così potrai evitare sbandate e colpi di testa. Punta tutto su concentrazione e obiettivi.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Siccome hai una visione di quello che sta succedendo nel mondo lucida e attenta proprio grazie a Mercurio, che ti è a favore, rischi di cadere in una sensazione di insicurezza. In particolare sei molto preoccupato per l’approvvigionamento e l’incremento dei costi dell’energia. Sono certa che hai già in mano, quasi, tutte le soluzioni come la città di Milano che sta già pensando di spegnere il riscaldamento e abbassare le luci che illuminano tutti i monumenti della città. Bravo per la prontezza di riflessi ma non farti prendere dall’ansia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: devi tenere ancora duro per qualche settimana prima che l’amore torni a sorriderti. Dai che ce la puoi fare!

Lavoro: sei in piena verve creativa, si, proprio tu che solitamente sei un vero praticone, ti scatenerai in proposte e idee davvero fuori dall’ordinario.

Salute: non perdere tempo a cercare il tuo benessere come le chiavi della macchina dentro la tua incasinatissima borsa. Rassegnati perché al momento non c’è.

Il consiglio del giorno: ce lo stanno dicendo in tutti i modi, sia per il risparmio del portafoglio, sia per il benessere del pianeta, sia perché la materia prima scarseggia ma dobbiamo proprio diminuire i consumi. Ne gioveremmo davvero tutti.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Ultimamente di sta riconsiderando il settore delle costruzioni perché pare che sia più utile e rispettoso per l’ambiente decostruire invece di demolire. Con la vostra ormai rinomata forza e determinazione che vi sta dando Marte, potreste mettervi a disposizione per smontare accuratamente i vecchi edifici. Questo lavoro meccanico e mentalmente poco impegnativo fa proprio al caso vostro perché le vostre sinapsi sono decisamente in slow motion.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete un po’ troppo sicuri in campo amoroso. Non dovreste osare troppo perché la ruota gira e anche abbastanza in fretta.

Lavoro: prendere ‘fischi per fiaschi’ o ‘Roma per toma’ ormai è una vostra caratteristica. Se pensate che la visita dal dottore sia d’obbligo non allarmatevi subito perché si tratta solamente di Mercurio in opposizione.

Salute: Marte vi accompagna anche oggi per invogliarvi a muovervi in piena libertà. Siete pronti?

Il consiglio del giorno: recuperare materiale è un’attività molto spesso sottovalutata ma vedrete che in futuro questa abitudine sarà sempre più diffusa. In fondo anche la pelliccia di Visone della nonna è un modo di recuperare, no?

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Pare che il cielo stia veramente ascoltando le tue richieste di una gran voglia d’affetto infatti nei reparti neonatali tornano le coccolatrici, le figure che accolgono, curano e accudiscono i bimbi nati prematuri. Diciamo che tu questo meraviglioso servizio lo vorresti davvero allargare a tutte le fasce d’età perché con Mercurio congiunto a Nettuno il tuo bimbo interiore esce allo scoperto e chiede attenzioni.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: cerca di caricare al massimo di energia positiva la tua sfera emotiva e per non sbagliare anche il power Bank che distribuisce baci abbracci a comando.

Lavoro: stai vivendo il tuo sogno lavorativo, e quello di molti, poter essere veloce, efficace senza alcuno sforzo. non ti sembra vero.

Salute: non sei ancora ai livelli di chi si alza alle sei per fare una corsetta al parco ma di sicuro ci arriverai molto presto.

Il consiglio del giorno: più che una mela al giorno, per te ci vorrebbe almeno una carezza al giorno per togliere per sempre il medico di torno. Sei veramente dolcissimo.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Leone

Occhio a dare in escandescenza a causa di questo Marte che ti stuzzica, perché potresti finire come quel signore che distrugge un furgone con una mazza da baseball ma sbaglia mezzo e si accanisce su quello di una persona che non c'entra nulla. Siccome la rabbia ti acceca, prima di scoppiare come un petardo a capodanno, almeno prendi bene la mira.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ricordati che per trovare l’amore devi essere tu il primo ad accettarti e a volerti bene. Lo so, è un lavorone, ma sa da fare.

Lavoro: sei sempre troppo irruente. Qui più che autocontrollo ti ci vuole un bel ripassino di buone maniere. Vedrai che basta un semplice ‘per favore’ per ottenere molto, molto di più. Ricorda che non ti è tutto dovuto.

Salute: sei decisamente fuori forma e hai due alternative, una è disperarti, e lo sai fare benissimo, l’altra è mettersi piano piano a fare qualche esercizio. Basta iniziare anche da un blandissimo stretching.

Il consiglio del giorno: possiamo dire che viviamo in un periodo frustrato e arrabbiato tra la pandemia prima e l’attuale conflitto in Europa quindi essere nervosi e parecchio suscettibili è molto comprensibile. Farebbe davvero bene se i considerassimo tutti sulla stessa barca e facessimo dilagare la solidarietà.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Non sbilanciarti in dichiarazioni esagerate perché ricorda che il pianeta della parola e del pensiero ti è in opposizione secca. Potresti fare la fine della Russia che di recente ha dichiarato che Facebook e Instagram sono delle organizzazioni estremiste. Lascia stare tematiche troppo grandi e impegnative e opta per un bel programma di varietà davanti alla televisione.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non aspettare o assecondare sempre l’amore prendi tu l’iniziativa. Vedrai che cambiando il ruolo ti sentirai meno in balia degli eventi.

Lavoro: il business dovresti affidarlo al tuo socio in questo periodo perché tra conti e contratti rischi davvero di combinare un vero disastro.

Salute: hai proprio bisogno di una assistente personale che ti organizzi la giornata. Non ti lamentare perché a volte farebbe proprio comodo.

Il consiglio del giorno: fai un bel ripassino della prima serie Bridgerton perché tra qualche giorno riparte la seconda serie di puntate sulle frizzanti avventure amorose in costume del diciottesimo secolo.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Direi che sei davvero bollente in questo periodo e l’amore, grazie a Venere, ma soprattutto la passione, con Marte dalla tua, sono un vero fuoco divampante. Proprio come le temperature in Artide e Antartide che sono arrivate a quasi quaranta gradi sopra la media stagionale. Il tuo sex appeal è così hot che potrebbe sciogliere qualsiasi cuoricino ibernato.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: da sempre vuoi vivere i sentimenti e l’amore sulla pelle perché solo così puoi realmente risplendere. Neanche la crema da giorno con scaglie di diamante fa lo stesso effetto.

Lavoro: affidati ai sani e stabili principi di Saturno perché sei talmente carica che rischi di mandare tutto all’aria per buttarti a capofitto in un’avventura. Potrebbe anche andati bene ma non si sa mai.

Salute: con la tua forma fisica perfetta potresti partecipare ad un concorso di bellezza e aggiudicarti il primo posto. Se ti volessero fare un regalo, la fascia con su scritto Miss Universo è azzeccatissima.

Il consiglio del giorno: visto il rialzo straordinario di temperature e la tua passione bollente non hai alcun problema ad abbassare la temperatura del termostato con un buon risparmio al tuo portafogli.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei decisamente la persona giusta per aggiungere un po’ di pepe ed emozioni forti agli ultimissimi film di animazione dove ormai anche il cattivo è solo una figura scorbutica e un po’ pazzerella. Con Mercurio congiunto a Nettuno la tua immaginazione potrebbe sfornare dei personaggi antagonisti da far impallidire la brutta e cattivissima strega Ursula della Sirenetta.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: hai deciso di combattere l’opposizione di Venere muovendoti scaltramente nel sottobosco delle emozioni in modo da poter ingannare il pianeta dell’amore. Mi sorprendi sempre.

Lavoro: sei pronto a tirare fuori l’asso nella manica con un tempismo perfetto. A questo punto non puoi far altro che ringraziare gli ottimi consigli di Giove.

Salute: stai vivendo un vero conflitto tra titani quello tra mente e corpo. Chi vincerà? Conoscendoti punto tutto sulla tua fortissima materia grigia.

Il consiglio del giorno: il fascino del cattivo ha sempre un suo perché, e tu che nel lato tenebroso sguazzi che è un piacere. Potresti fare un ripassino su tutti i personaggi cattivi che ti hanno fatto paura da bambino e magari stillare una tua personalissima hit parade.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Per soddisfare la tua voglia di viaggi non sei obbligato a prendere un volo per andare in capo al mondo, anche se è proprio la Luna a suggerirtelo. Potresti semplicemente andare a Torino dove la passione del Club Sandwich newyorkese sta letteralmente dilagando. Potrai quindi soddisfare la tua gola come un vero yankee.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: hai deciso di festeggiare alla grandissima l’amore e i sentimenti. Quando si parla di divertimento tu non ti tiri mai indietro.

Lavoro: sicuramente non sei un mediatore diplomatico anzi sei così sincero che sfiori quel sottile confine tra onesto commento e maleducazione.

Salute: tra la primavera e Venere che ti appoggia sei meravigliosamente splendente e di un umore cosi gioioso da fare letteralmente invidia.

Il consiglio del giorno: basta un po’ di curcuma e cumino per sentirti subito lontano. Un viaggio nel mondo del gusto è proprio quello che ci vuole.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Il tuo successo dilaga e non ha più confini proprio grazie a Mercurio che si è congiunto al pianeta dell’espansione, Nettuno. Come il Loud Kids tour della band Maneskin che da poche e incerte date, a causa della pandemia, ora si conferma a livello mondiale. Come direbbero a Roma, patria dei quattro irriverentissimi ragazzi: ‘daje’!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: anche se sei sempre tutto programmato, accogli positivamente tutte le uscite fuori dal programma e dalla tua agenda di impegni, perché l’amore va proprio vissuto anche con piccoli colpi di testa.

Lavoro: rapido veloce ed indolore. Sai muoverti chirurgicamente in tutte le situazioni dalle più semplici a quelle più complesse.

Salute: la tua ferrea volontà super qualsiasi calo di forze fisiche. Attenzione solo a non esaurirle completamente tutte.

Il consiglio del giorno: organizza qualche cosa che v fuori dai tuoi schemi anche acquistare il biglietto di un bel concerto, magari proprio quello dei Maneskin, va benissimo.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ormai te l’ho detto in tutte le salse che sei il segno più altruista in questo momento ma questa tua caratteristica è davvero molto rilevante. Anche David Beckham, come te, ha questo slancio di preoccuparsi e occuparsi degli altri. Infatti di recente ha ‘prestato’ il suo Instagram, da più di settanta milioni di follower, a una dottoressa ukraina a sostegno della grave crisi sanitaria del Paese. Venere e Marte che si trovano proprio nel tuo segno ti fanno combattere battaglie davvero importanti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: vivi con grande entusiasmo tutte le tue emozioni e sai ben coinvolgere con teneri baci e abbracci. Vorresti essere come la dea Kali’ che con le sue innumerevoli braccia può avvolgere tutte le persone he ami.

Lavoro: grazie a te tutti in ufficio hanno capito l’importanza e i benefici dei famosi cinque minuti di meditazione prima di iniziare a lavorare. Quest’attitudine zen ha davvero coinvolto tutti.

Salute: per stare bene devi seguire i tuoi bioritmi se tra troppi appuntamenti e condizionamenti esterni. Ti lasceremo tutti libero di muoverti come più ti pare.

Il consiglio del giorno: ognuno a suo modo sta contribuendo ad aiutare la popolazione Ukraina. Se lunedì sera vuoi passare una serata alternativa su tema di tarocchi e astrologia, puoi iscriverti al mio seminario e il totale ricavo andrà direttamente alla Croce Rossa Italiana.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Il primo frame del film Avatar 2 raffigura una Pandora subacquea che potrebbe essere facilmente uscita dalla vostra fervidissima immaginazione. Proprio grazie alla fortissima congiunzione di Mercurio e Nettuno voi non dovrete aspettare l’uscita del film prevista per il prossimo novembre, perché state già vivendo nel vostro idealizzato pianeta extraterrestre personale.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore lo vivete come un film romantico solo dentro la vostra testa. Prendete appunti perché a breve metterete tutto in pratica.

Lavoro: nessuno potrà accusarvi di stare sempre in panciolle sul divano perché grazie a Mercurio siete davvero veloci ed efficaci. Bravi continuate così.

Salute: un po’ di movimento non fa assolutamente male anzi. Ma al momento preferite la ginnastica passiva dei centri di bellezza che quella attiva della palestra.

Il consiglio del giorno: potete tranquillamente fuggire dei meandri della vostra immaginazione e sfruttare questo momento bellissimo di stravolgente e infinita creatività.

Voto 7 e mezzo