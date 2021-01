Nell'oroscopo di sabato 2 gennaio 2021 la Luna si trova ancora nel segno zodiacale del Leone dando man forte a Marte in Ariete. E mentre Giove si avvicina alla quadratura con Urano che potrebbe portare a dei disordini economici, lo stesso Urano sta per congiungersi a Lilith, la Luna nera. Questa congiunzione indica un bisogno di indipendenza, ritrovata autonomia, forse scaturita da un momento di solitudine e dal riconoscere i propri nuovi bisogni.

L’oroscopo del giorno 2 gennaio

Come abbiamo già detto nell'oroscopo del giorno di ieri, 1 gennaio 2021, il cielo dei primi mesi di questo nuovo anno vedrà scontrarsi Urano sia con Giove che con Saturno. Se anche questi scontri dovessero portare ad un momento di necessario cambiamento nella nostra routine quotidiana, anche economica, non possiamo e non dobbiamo dimenticare che i cambiamenti hanno come motore pulsante un nuovo senso di identità. In questo Urano che si congiunge a Lilith è importantissimo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai un sorriso stampato sul volto che manco Tommaso Zorzi durante la sua chiacchierata con Maria De Filippi in diretta televisiva. Nel tuo caso però, non è la Maria nazionale a metterti di buonumore, bensì la bellissima Luna che ti aiuta a prendere con leggerezza questa giornata a dispetto di quel Mercurio che ti incasina le idee come se fosse lo scalo di Malpensa all’ora di punta!

Amore: romantico, delicato ma anche estremamente sensuale. Lavoro: un po’ incasinato, confondi prodotti, destinatari e contatti… Salute: super top! Il consiglio del giorno: manda all’aria tutti i discorsi troppo complessi e vivi di piccole enormi emozioni che anche una semplice passeggiata in un parco può regalarti!

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti ammiro Torone, anche di fronte alle difficoltà sei in grado di trasformare un ostacolo in qualcosa di prezioso e persino di tendenza. Sono sicura, infatti, che nel gruppo dei tuoi amici tu sei quello che ha collezionato le mascherine più fashion ed eleganti! La Luna di oggi cercherà di metterti i bastoni fra le ruote ma tu, grazie al pragmatismo di Mercurio non puoi che prendere le difficoltà come una messa alla prova!

Amore: malinconico, riesci comunque a far arrivare grandi vibrazioni al partner. Lavoro: concentrato sulle tue cose, non perdi occasione per spingerti al limite. Salute: un po’ sotto tono. Il consiglio del giorno: ricordati di premiarti per ogni traguardo che riesci a raggiungere!

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Cercate di far fronte a questa Venere opposta, che vi ha fatto discutere praticamente con tutti, anche coi vicini di casa! Un po’ come ha fatto Fabio Volo, tendete la mano in modo virtuale a quelli coi quali avete discusso recentemente. Lo scrittore, in particolare, ha chiesto un confronto diretto con Fedez, utilizzando le dirette social… voi invece potresti limitarvi pure ad una telefonata!

Amore: confondete i complimenti con l’arrivismo… siate meno sospettosi. Lavoro: la vostra precisione potrebbe ripagarvi! Salute: in buon mood: vi aiuta a trovare il lato positivo persino nelle situazioni meno ottimistiche. Il consiglio del giorno: se invitate qualcuno per un caffè di confronto, non dimenticatevi i pasticcini!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La foto di Matteo Viviani con la compagna che li ritrae dopo aver fatto l’amore, almeno così recita la didascalia, ti ha lasciato un po’ interdetto e scandalizzato? Colpa di Mercurio e di Marte che, invece, ti invogliano a tener segrete e nascoste tutte le cose che riguardano sentimenti ed intimità. Avresti bisogno di scioglierti un po’ Cancretto: fatti abbracciare per almeno una ventina di minuti non stop per cercare di rilasciare un po’ di tensione!

Amore: sei tentato e vorresti lasciarti andare ma non sei ancora pronto a fare il salto. Lavoro: ti alleni a sbuffare, per lo stress e la noia, di fronte allo schermo del pc. Salute: un po’ di nervosismo diffuso: cammini avanti e indietro per la casa dimenticandoti di quello che stavi cercando. Il consiglio del giorno: riordina il cassetto di vecchie foto e lettere. E se qualche lacrimuccia scende mentre riaffiorano i ricordi è tutto di guadagnato!

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Non riesci proprio a contenerti, caro Leone. Questo trigono di pianeti a tuo favore, che coinvolge anche la Luna, oggi ti fa ballare anche sulle note scontate delle pubblicità televisive! Hai un umore al top e, soprattutto, sei pronto ad affrontare di petto questo anno che, già dalle prime battute, si mostra un po’ più duro del previsto! Continua così: sempre ottimista e positivo!

Amore: ricevi messaggini sui Direct di Instagram che ti scaldano il cuore. Lavoro: ti vengono in mente tutte le scadenze che aspettano solo te al lavoro… Salute: ti senti talmente su di giri che oggi niente ti sembra impossibile! Il consiglio del giorno: regalati già una calzetta della Befana piena di dolci e senza carbone: tu sei stato sicuramente buono!

Voto 8 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Venere quadrata potrebbe mettere in dubbio le tue scelte, sopratutto in merito allo stile del tuo outfit. Ma io, da tua affezionata astrologa, ti invito ad osare con qualcosa di estremo senza pensarci troppo… come un abito pieno di paillettes o pois! Per trovare la propria centratura, a volte, è importante portarsi al limite e ritrovare, con calma, il proprio punto di equilibrio!

Amore: lasciarti andare, almeno, a qualche abbraccio stretto. Ne hai bisogno! Lavoro: instancabile, è come se avessi ricaricato le batterie a sufficienza per reggere senza pause! Salute: in definitivo miglioramento: già senti la Luna avvicinarsi. Il consiglio del giorno: rispetta la tua necessità di prenderti le distanze dal genere umano e non aver problemi a prenderti dei momenti solo per te (magari in compagnia di un bicchiere di vino).

Voto 7 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Vorresti anche tu qualcuno che possa curare, in termini legali e non, i tuoi tentativi di riappacificarti col mondo così come sta succedendo ad Harry e Meghan che, sembra, vogliano tornare sui loro passi e far pace con la famiglia reale. Marte sta ancora dando fastidio ai tuoi tentativi di interazione col mondo ma non preoccuparti: anche se dovessero uscirti parole troppo forti oggi, la Luna aiuterà a farti comprendere da chi ti vuole ascoltare davvero.

Amore: hai voglia di metterti in gioco e, magari, vestirti tutta sexy. Lavoro: sei in un momento di concentrazione massima: ti serve prima pianificare per poi muoverti. Salute: poche energie ma prendi tutto con filosofia, brava! Il consiglio del giorno: se non ti viene la riga dell’eye-liner, non incaponirti: opta per un look più sobrio!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Come si dice spesso di fronte a qualcosa di esagerato: “Anche meno eh!”. Caro Scorpione tu non ami i mezzi termini e, con questa Luna quadrata, il tuo istinto che ti porta a provocare è davvero tarato sulla potenza massima. A chi ti chiede una foto con la tua nuova fiamma, potresti mandare un selfie senza veli insieme a lei come ha fatto Andreas con l’insegnante Peparini! (Non si fa! Qua abbiamo le coronarie deboli!).

Amore: proponi di cucinare insieme al partner… ma la panna montata vorresti usarla per altro. Lavoro: deciso: usi il capslock anche nelle chat del lavoro per avere un tono più importante.Salute: teso e un po’ indisposto… Il consiglio del giorno: combatti con tutto te stesso e non cadere facile preda della tua tendenza ad usare l’ironia tagliente. Prendila con calma!

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

A volte i miracoli appaiono più semplici e naturali di quanto non pensiamo. Come per l’attrice Emma Roberts, entrata in gravidanza anche quando tutti i medici le avevano detto che sarebbe stato impossibile, anche tu sei convinto che qualcosa di terribilmente bello sta per succederti! Con tutte queste influenze planetarie importanti (Luna, Venere e Marte fra tutti) oggi nulla ti sembra impossibile!

Amore: se aspettavi un momento giusto per dire quelle due paroline, oggi è il momento giusto! Lavoro: organizzato, riesci a mandare mail e massaggi di lavoro persino dettandoli al microonde in cucina. Salute: ti svegli saltellando e cantando come uno dei protagonisti del film Disney “Fantasia”. Il consiglio del giorno: compra un gratta e vinci, anche di poco valore. Prova il brivido di una possibile vincita…! E anche se fosse perdente: hai provato l’adrenalina del momento e te la sei regalata!

Voto 9 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mosse intelligenti, caro Capricorno! Sei addirittura più lungimirante degli organizzatori di Sanremo che stanno progettando grandi cose per la prossimo festival, invitando a condurre Elodie, Ibrahimovic e pure mettendo come ospite fisso Achille Lauro! Nel tuo caso, è Mercurio a farti venire in mente grandi idee! Cogli l’occasione e fai di tutto per metterle in pratica!

Amore: è un piacere starti vicino e il partner non riesce a starti lontano. Lavoro: sei più impegnato ed indaffarato di un ufficio postale all’ora di punta! Salute: ti prometto che sono gli ultimi giorni di questa grande stanchezza. Il consiglio del giorno: va bene essere oculati ed attenti ma ogni tanto qualche sfizio è bene toglierselo! Che sia un porta sigari in legno intagliato o un manuale di cucina etnica, ho un solo consiglio: prendilo!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La Luna opposta di oggi ti mette di cattivo umore, Acquario mio. La tua voglia di polemiche e zuffe potrebbe trovare pace solo e soltanto di fronte a qualche forte discussione nei reality! Sarà anche colpa di Marte che, dopo un lungo periodo di supporto senza reticenze, ora sta pian piano prendendo il via per muoversi su posizioni molto meno tranquille nei tuoi confronti.

Amore: hai un certo desiderio indomabile…! Sfogalo! Lavoro: hai la verve necessaria per gestire anche le situazioni più gravi. Salute: nervi a fior di pelle! Il consiglio del giorno: usa lo yoga per trovare la centratura… non per arrabbiarti come un matto se non riesci nelle posizioni più difficili!

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere quadrata vi riempie di emozioni altalenanti che vi mettono dubbi su qualsiasi cosa… persino sul colore delle pareti dentro casa! Per fortuna le tendenze cromatiche del 2021 sembrano essere molto più variegate e complesse delle semplici scelte Pantone e potreste trovare la soluzione giusta anche per voi! Non demordete pesciolini: è solo un inizio un po’ in salita!

Amore: nessun match su Tinder… ancora! Lavoro: partecipate a riunioni che, per quanto importanti, vi drenano energie. Salute: tensione nell’aria. Il consiglio del giorno: staccate il cellulare. Di rientro dal lavoro o per almeno un’ora al giorno. È utile per farvi ritrovare tranquillità!

Voto 7