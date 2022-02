L’oroscopo di oggi 15 febbraio 2022: Scorpione e Toro mordono L’oroscopo di oggi martedì 15 febbraio 2022 vede una lussuosa Luna in Leone che non è ancora stanca di essere amata e riempita di coccole e attenzioni nonostante sia oramai finito San Valentino. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

L'oroscopo di oggi martedì 15 febbraio 2022, volta pagina rispetto alla dolcezza di ieri, San Valentino, che era iniziato con la Luna in Cancro. Oggi la Luna è in Leone, Venere e Marte sempre abbracciati in Capricorno sono sexy e determinati ma non dolci. Mentre Mercurio ritorna in Acquario sfoggiando una creatività che, grazie alla sosta in Capricorno, è sicura di sé e molto consapevole.

Mercurio in Acquario è adesso ancora più forte del suo primo passaggio, come vi raccontavo nell'oroscopo della settimana. Tornare in un segno come il Capricorno gli ha fatto bene: adesso le idee sono innovative ma consapevoli, strutturate e mature. Il segno fortunato di oggi è l'Ariete che si sforza di essere ottimista e ce la fa mentre il segno sfortunato di oggi è lo Scorpione che oggi non sopporta davvero nessuno.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Stai pensando che le opposizioni astrali, per te, siano finite con questa fortissima Luna a favore e con il ritorno benevolo di Mercurio. Non puoi ancora cantare vittoria così facilmente perché oggi potresti essere avventatamente ottimista. Per capirci, sei come gli atleti di salto con gli sci che hanno utilizzato delle tute super performanti e a fine gara sono stati squalificati. Goditi il momento senza esagerare, mi raccomando.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: i tuoi urli da tarzan riecheggiano da ieri per tutta la foresta e non hai intenzione i calmarti.

Lavoro: finalmente è tornato Mercurio e puoi passargli la pila di lavoro arretrato nelle ultime settimane.

Salute: nonostante la fatica il tuo buon umore ti tira su meglio di una buona cioccolata con panna.

Il consiglio del giorno: il buon umore è una vera medicina che tinge il mondo di rosa. L’importante è che quel rosa non sia dovuto a due fette di prosciutto sugli occhi.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

La Luna di questi giorni è come la ghigliottina all’Eredità che, inesorabile, abbatte tutto il patrimonio accumulato dai concorrenti. Per sollevare il tuo animo nero c’è una dolcissima notizia. A Londra ha appena aperto un ristorante ispirato al mondo di Willy Wonka. Sei pronto a consolarti con i meravigliosi dolci del cioccolataio più matto del mondo?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: i tuoi baci sono come vere scosse elettriche. Oggi è meglio starti alla larga.

Lavoro: il tuo piano di appuntamenti è tutto sottosopra e la tua affidabilissima agenda è rimasta a casa sul comodino.

Salute: nervoso e poco motivato, non vedi l’ora di sdraiarti a letto.

Il consiglio del giorno: ho sempre sostenuto che per rinfocolare lo spirito bisogna riempire lo stomaco con qualche cosa di buono. A cosa stai pensando ora? Ad un bel piatto di tagliatelle o ad una cioccolata con doppia panna?

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Mercurio torna a favore e voi Gemellini sprizzate entusiasmo da tutti i pori. Siete una fucina di idee e di modi per comunicarle. Se avete superato brillantemente la prova biglietto di San Valentino non scontato oggi potete anche convincere il capo della necessità di una sleeping room per il post pranzo in ufficio. Certo, con Giove in quadratura potreste incappare in qualche fregatura, non siate troppo creduloni.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la Luna è il booster per le vostre emozioni che sono immuni a qualsiasi cattivo umore.

Lavoro: con Mercurio a favore non vi ferma più nessuno.

Salute: che importa se non siete in forma smagliante, quando siete felici e super sorridenti.

Il consiglio del giorno: tuto questo buon cuore vi rende totalmente ciechi. Siete i miei bambinoni preferiti ma dovete farvi un po’ furbetti.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sono certa che senti già gli influssi di questa Luna piena di domani che chiede a gran voce concretezza e di dare importanza agli altri come faresti verso te stesso. Questo consiglio però non deve averlo assolutamente ascoltato il furbetto che a Jesolo ha sostituito il cartello dedicato alla divina Pellegrini con uno pieno di insulti. Speriamo che il plenilunio faccia rinsavire questo personaggio…. E nel mentre bisogna consolare super Fede! Sei pronto a sfoderare i tuoi più dolci abbracci?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: hai deciso di seguire i consigli della luna e, in barba a Venere, ti lasci cullare dalle buone emozioni

Lavoro: Mercurio si toglie dall’opposizione e come per magia il computer si accende in un istante.

Salute: non hai grandi pretese al momento, ti basta essere di buon umore.

Il consiglio del giorno: dolce ed altruista, tutti abbiamo bisogno di te mio caro.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sei senza pace. Tra Mercurio che inizia ad esserti in opposizione e la Luna che domani si fa piena, sei un mix di nervosismo ed energia dirompente. Dobbiamo stare tutti molto attenti perché potresti eruttare come il Vulcano Etna che proprio in questi giorni ha deciso di dare spettacolo con fontane di lava manco fossero fuochi d'artificio. Occhio solo a non bruciacchiarti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: frenesia amorosa. Con tutto questo movimento di emozioni dai un bacio anche al portiere dell’ufficio.

Lavoro: adotta l’approccio da provolone per convincere i tuoi colleghi a smazzarsi anche i tuoi clienti. Voglia di lavorare saltami addosso.

Salute: se dalla palestra ti contattano per sapere se hai intenzione di rinnovare l’abbonamento, rispondi che tornerai tra un paio di mesetti.

Il consiglio del giorno: a nessuno piace una diva in crisi di nervi. Ricordatelo!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

C’è la possibilità che tu possa prendere fischi per fiaschi perché Giove offusca tutto come una nebbia fitta. Se avevi sognato un ritorno di fiamma tra Belen e De Martino temo proprio che tu abbia preso un granchio dopo le recenti dichiarazioni di Stefano. Quindi la crema antirughe miracolosa di uno strano marchio che hai messo nel carrello del tuo shopping online è meglio non acquistarla.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: parole d’amore e mazzi di rose. San Valentino per te non finisce mai.

Lavoro: tutto procede con un ritmo incalzate da drum&bass anni novanta.

Salute: con Marte e Venere a favore, non ti ferma proprio nessuno.

Il consiglio del giorno: evita di farti abbindolare facilmente da cure miracolose che trovi online.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Il tema della bio dinamica è tornato di grande attualità e con il nuovo plenilunio vorresti anche tu provare sulle tue piante d’appartamento se questi riti ancestrali funzionano davvero. L’interconnessione è un tema molto interessante e, anche se Mercurio a favore suggerisce scientifica pragmaticità, un esperimento casalingo si può sempre fare. Perché no!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: quella tra te e Venere, sembra una vera lotta tra titani. Intanto ascolta la tua astrologa del cuore e goditi questa bella luna a favore.

Lavoro: mercurio è arrivato e spalanca tutte le finestre per far entrare una ventata di grandi novità.

Salute: se l’equilibrio mentale pian piano ritorna, per la forza e la forma fisica bisogna attendere ancora un po’.

Il consiglio del giorno: si parla sempre di un mondo tecnologico interconnesso. Ricorda che questo spunto parte dalla natura e dagli esperimenti sulla pianta dai bellissimi fiori violetti che si chiama digitale.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Mercurio ti ha salutato e tu ti senti abbandonato dal tuo migliore amico. A questo si aggiunge l’imminente plenilunio in quadratura e l’unica soluzione sarà tenere tutti quanti alla larga. L’unico modo per poterti parlare a pranzo sarà su un tavolo lungo cinque metri come quello tra Putin e Macron. Con tutta questa distanza di sicurezza, la tua voglia di sfogarti e di scherzare, sono certa che partirà qualche supercazzola alla conte Mascetti.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti barrichi in casa al buio sperando che questa Luna in opposizione passi presto.

Lavoro: sei meno brillante del solito ma resti uno stratega imbattibile degno di un campione di Risiko.

Salute: nervosetto e antipatico. Lasciati convincere da Marte e scaricare con una buona nuotata tutte le energie negative.

Il consiglio del giorno: qualche innocente scherzo giusto per farti ridere un po’ va ancora bene, ma non calcare la mano.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Dalla Germania arriva la notizia che sarà possibile scegliere i propri parenti. Se cosi fosse, con il tuo cuore gigante vorrai sicuramente includere tutti i tuoi amici e e le persone incontrate durante i tuoi viaggi. Sfrutta il ritorno di Mercurio a favore per stilare subito una lista di papabili nuovi cugini, zii e nipoti e per il prossimo Natale prenota direttamente lo stadio di San Siro per il cenone.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei un distributore automatico di baci e abbracci.

Lavoro: Mercurio torna a farti l’occhiolino e tu ne approfitti subito per chiedergli qualche consiglio.

Salute: anche oggi, la dieta inizia domani.

Il consiglio del giorno: la canzone aggiungi un posto a tavola è la perfetta colonna sonora per questa giornata.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Forse con le parole non ci sai molto fare perché Mercurio ti ha abbandonato, ma resti bello e forte da morire. Quindi all’inaugurazione del nuovo cocktail bar di Gucci a Firenze preparati un outfit impeccabile e lascia parlare gli altri. Con uno smoking pazzesco e il tuo sorriso malandrino, sorseggiando un buon Martini farai comunque un figurone.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: hai presente le rockstar che solo guardandole causavano malori e svenimenti tra le loro fans? L’unico rischio per te oggi sarà di dover chiamare l’ambulanza.

Lavoro: il ritmo incessante dell’ultimo periodo improvvisamente rallenta e tu sei molto contento di poterti rilassare un po’

Salute: risplendi come un astro nel cielo.

Il consiglio del giorno: Marlon Brando è l’attore dei grandi silenzi che parlano. Per oggi, e le prossime settimane, prendi ispirazione da questo immenso artista.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La gioia per il ritorno di Mercurio viene offuscata dal nervosismo per una forte Luna piena in opposizione. Mi ricordi molto Mourinho che dopo il ko con l’Inter si scaglia contro i suoi giocatori chiamandoli amorevolmente ‘gente senza palle’. Non credi anche tu che tutta questa questione sugli attributi si un po’ antiquata?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: questa Luna stortissima la prenderai anche bene perché vuoi solo dedicarti al lavoro.

Lavoro: evviva è arrivato Mercurio! Magicamente tutti i progetti arenati nelle ultime settimane si sbloccano.

Salute: qualche piccolo scompenso ed un po’ di irritabilità, oggi meglio non darti contro.

Il consiglio del giorno:per spronare una squadra soprattutto se si parla di calcio si passa sempre per i classici cliché. Sarebbe ora di provare qualche cosa d’altro non credi? .

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete in pieno delirio creativo e non avete alcuna intenzione di concentrarvi su questioni pratiche. L’entusiasmo dirompente che avete grazie a Giove vi ispira a trovare fantasiose soluzioni per non lavorare neanche oggi. Infatti avete deciso di far imparare a tutto l’ufficio il balletto del tormentone del momento ‘Ciao Ciao’, con la promessa di un tik tok con migliaia di visualizzazioni.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: sognate amori impossibili in realtà parallele.

Lavoro: peccate di concretezza e tutti iniziano a farvelo notare. Dovrete tornare con i piedi per terra.

Salute: non dovete avere assolutamente dubbi sulla vostra forma fisica. Lo so che siete paranoici ma va davvero tutto molto bene.

Il consiglio del giorno: puntate sul team building così mentre voi vi perdete tra le vostre fantasie, qualcuno porta avanti l’azienda.

Voto 8 –