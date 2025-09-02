L’oroscopo di mercoledì 3 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Nell’oroscopo di mercoledì 3 settembre 2025 c’è ancora tanta abilità nel rimettere ordine e organizzare programmi, con la Luna in Capricorno e Mercurio in Vergine.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: metti da parte le smancerie, oggi conta la coerenza.

Lavoro: stai focalizzando l’obiettivo, ma non strafare.

Fortuna: ridotta al minimo, ma non disperare.

Il consiglio del giorno: non lasciare spazio al disfattismo, ogni sfida è una lezione.

Voto: 5 e mezzo – In attesa di giorni più morbidi.

Toro

Amore: malgrado tutto, sai far girare la testa.

Lavoro: colpisci nel segno con eleganza e decisione.

Fortuna: in netta ripresa.

Il consiglio del giorno: punta sull’ironia, è il tuo asso nella manica.

Voto: 8 – Charm contagioso.

Gemelli

Amore: troppa confusione per capire cosa volete davvero.

Lavoro: meglio non improvvisare, affidatevi a una scaletta.

Fortuna: così così, evitate di forzare il destino.

Il consiglio del giorno: contate fino a dieci prima di reagire.

Voto: 6 – – In modalità rischio escalation.

Leggi anche L'oroscopo di martedì 2 settembre 2025

Cancro

Amore: serve chiarezza, anche nei sentimenti.

Lavoro: vai dritto per la tua strada, senza lasciarti influenzare.

Fortuna: stabile, ma sotto osservazione.

Il consiglio del giorno: usa il cervello, oggi è la tua vera ancora.

Voto: 6 – – Intelligente e coerente.

Leone

Amore: da copertina, come le star.

Lavoro: non ti ferma nessuno, nemmeno la timidezza altrui.

Fortuna: da standing ovation.

Il consiglio del giorno: lasciati ammirare, senza scuse.

Voto: 8 + – Protagonista a tutti gli effetti.

Vergine

Amore: coinvolgente e diretto, come le tue parole.

Lavoro: sei un fiume in piena di idee.

Fortuna: altissima, se sai fidarti di te.

Il consiglio del giorno: osa, anche con chi ti sembra irraggiungibile.

Voto: 9 – Parola d’ordine: spaccare!

Bilancia

Amore: seducente come una canzone ben cantata.

Lavoro: hai la forza di imporsi con eleganza.

Fortuna: ottima se non ti nascondi.

Il consiglio del giorno: brillare non è peccato, è un diritto.

Voto: 6 + – Divina rinascita.

Scorpione

Amore: meno fuoco, più comfort food.

Lavoro: Mercurio ti rende scaltro e convincente.

Fortuna: più alta se segui i tuoi piccoli piaceri.

Il consiglio del giorno: lasciati tentare senza sensi di colpa.

Voto: 7 – Dolcezza cercasi (e trovasi).

Sagittario

Amore: intrigante se resti misterioso.

Lavoro: evita promesse troppo ambiziose.

Fortuna: discreta, ma va maneggiata con cura.

Il consiglio del giorno: comunica con lo sguardo, non con le parole.

Voto: 7 – Il potere del non detto.

Capricorno

Amore: più protettivo che appassionato.

Lavoro: attento e affidabile, sei un pilastro.

Fortuna: sale con la tua lucidità.

Il consiglio del giorno: fidati dei tuoi riflessi mentali, valgono oro.

Voto: 7 e mezzo – Equilibrista impeccabile.

Acquario

Amore: passione mordi e fuggi.

Lavoro: buone intuizioni e zero stress.

Fortuna: imprevedibile, ma interessante.

Il consiglio del giorno: non prenderti troppo sul serio, almeno in amore.

Voto: 7 – In volo verso nuove esperienze.

Pesci

Amore: emozioni sì, ma con piedi per terra.

Lavoro: occhio agli errori di valutazione.

Fortuna: ballerina, ma non assente.

Il consiglio del giorno: fidatevi solo di ciò che conoscete bene.

Voto: 6 e mezzo – Sensibili ma prudenti.