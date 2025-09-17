L’oroscopo di oggi mercoledì 17 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di mercoledì 17 settembre 2025 parla di emozioni bollenti ma senza grandi sostegni razionali. Prendiamoli così! Il segno fortunato è il Leone e il segno sfortunato l’Acquario.

L'oroscopo di mercoledì 17 Settembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di domani Luna e Venere in Leone rendono il cuore esplosivo e indomabile e la testa non ci prova nemmeno con Mercurio opposto a Saturno. Il segno fortunato è il Leone e il segno sfortunato l'Acquario.

Ariete

Splendi, anzi risplendi, grazie a una Luna e una Venere fortissime che ti sostengono e ti regalano momenti unici da prendere al volo. Ti senti come Fiorello che torna su Rai Radio Due con “La Pennicanza”: un ritorno trionfale senza sforzo, giusto perché puoi. È come stare seduto in prima fila alla vita, con il buffet già servito e nessuna fila da fare.

Amore: luminoso come un faro in mezzo alla nebbia, impossibile ignorarti.

Lavoro: ogni idea si trasforma in oro, anche quelle nate per caso.

Fortuna: ti viene incontro con il tappeto rosso, pure se non l’hai ordinato.

Il consiglio del giorno: goditi questa standing ovation cosmica, senza false modestie.

Voto: 8+ – Splendido e senza sbavature.

Toro

Oggi sei un po’ come uno chef stellato che si ritrova al tavolo con chi non capisce il valore della cottura lenta: facilmente irritabile. Sei il sommelier delle certezze, e la Luna storta ti fa storcere il naso al primo sentore di imprecisione. Ma calma, anche gli scienziati della NASA sono stati incompresi all’inizio, e ora parlano ufficialmente di vita su Marte. Capito?

Amore: sensibile come panna montata esposta al sole.

Lavoro: meglio il silenzio che dover spiegare l’ovvio.

Fortuna: ballerina, ma balla ancora per te.

Il consiglio del giorno: non devi sempre avere ragione per essere grande.

Voto: 5 e mezzo – Irritabile ma con classe.

Gemelli

Vi muovete come bollicine in una bottiglia appena stappata: frizzanti, irresistibili, travolgenti. Marte vi elettrizza e la Luna vi fa venir voglia di esplorare il mondo come se foste su una mappa di sogni da realizzare. Il Kazakistan chiama con il suo splendido lago tutto rosa. Se volete un programma più soft, anche il bar sotto casa sembra una scoperta esotica oggi.

Amore: effervescente come un prosecco servito al tramonto.

Lavoro: potreste convincere anche le calcolatrici a prendersi una pausa.

Fortuna: risponde al primo squillo.

Il consiglio del giorno: fate movimento: vi aiuta anche a pensare meglio.

Voto: 7 e mezzo – Dinamici come una playlist di hit estive.

Cancro

Ti senti come Marcus Thuram sotto la curva dell’Inter: hai ragione, ma il tempismo di ciò che fai o dici non è il tuo forte. Marte in quadratura ti rende una bomba emotiva con la miccia accesa. Oggi potresti dire cose giuste nel modo peggiore, come una dichiarazione d’amore urlata al supermercato.

Amore: tempestoso ma vero.

Lavoro: delicato come un soufflé che potrebbe sgonfiarsi.

Fortuna: al momento ha messo la segreteria.

Il consiglio del giorno: conta fino a dieci. Poi conta di nuovo.

Voto: 6 – Sincero ma da maneggiare con cura.

Leone

Con la Luna e Venere nel segno, sei una passerella vivente. Splendi più di una vetrina di Tiffany a Natale, e chi ti guarda sente il bisogno di alzarsi in piedi e applaudire. Oggi sei tu la Miss Italia dello Zodiaco, e fai concorrenza alla bellissima Katia Buchiccio appena nominata, con fascia, corona e un discorso già pronto.

Amore: seducente come un bacio rubato durante una sfilata.

Lavoro: catalizzi l’attenzione come un keynote di Steve Jobs.

Fortuna: ti porta i fiori senza che tu lo chieda.

Il consiglio del giorno: goditi la tua luce, ma senza accecare gli altri.

Voto: 9 – Applausi e flash ovunque vai.

Vergine

Hai la mente più brillante della stanza e lo sai. Con Mercurio ancora nel tuo segno, potresti progettare una navicella spaziale o risolvere il cubo di Rubik ad occhi chiusi. Oggi sei tu la regista degli effetti speciali, quelli al super concerto in Vaticano ‘Grace for the world’ con tanto di droni che si muovono perfettamente seguendo ogni tuo comando.

Amore: razionale ma coinvolgente, come una serie ben scritta.

Lavoro: precisi come un orologio svizzero collegato al GPS.

Fortuna: ti osserva con rispetto.

Il consiglio del giorno: sorprendi, ma senza perdere il controllo.

Voto: 8 – Geniale e impeccabile.

Bilancia

Sei la coccola dello Zodiaco oggi, come un marshmallow sciolto su una cioccolata calda. Con Luna e Venere a favore, trasudi dolcezza e romanticismo, anche verso chi ti ha rubato il parcheggio. Anna Tatangelo col pancione ti commuove e tu, nel dubbio, regali sorrisi anche al postino.

Amore: profondo come un abbraccio che non finisce.

Lavoro: gentile ma fermo, come un sì detto col cuore.

Fortuna: si infila nei tuoi pensieri buoni.

Il consiglio del giorno: spalma il tuo zucchero su chi ne ha bisogno.

Voto: 8 – Tenerissima e luminosa.

Scorpione

Oggi devi essere glaciale e inappuntabile come Stefano De Martino in diretta che stoppa i gesti equivoci del concorrente Thanat. Luna e Venere stortissime ti rendono nervoso anche davanti alla moka che sbuffa troppo forte. Il minimo disguido ti manda in tilt come un Wi-Fi che cade mentre stai per inviare una mail importante.

Amore: a rischio scontro, come due treni in ritardo.

Lavoro: pieno di ostacoli da saltare con la grazia di un ninja.

Fortuna: momentaneamente off-line.

Il consiglio del giorno: usa il controllo come fosse il tuo superpotere.

Voto: 5 – In modalità “sto per esplodere”.

Sagittario

Oggi la tua missione è una sola: divertirti come se fosse l’ultimo giorno di scuola. Luna e Marte a favore ti accendono come un flipper impazzito e ti portano a organizzare feste, giochi e magari pure una maratona di Super Mario Bros per i suoi quarant’anni. Il divertimento è la tua religione oggi.

Amore: frizzante come un bacio a sorpresa.

Lavoro: in pausa creativa, ma con stile.

Fortuna: ti fa l’occhiolino.

Il consiglio del giorno: prenditi tutto, tranne troppo sul serio.

Voto: 7 e mezzo – Instancabile e geniale.

Capricorno

Le parole oggi ti scivolano fuori come sapone sotto la doccia: vere, sì, ma inopportune. Marte storto ti trasforma nel critico più sincero della compagnia, ma non sempre è il momento giusto per parlare. Un po’ come Carlo Conti che commenta il duetto di Annalisa e Mengoni fuori tempo massimo.

Amore: da tradurre in silenzio.

Lavoro: diretto come un editor senza filtro.

Fortuna: si tiene alla larga dalle polemiche.

Il consiglio del giorno: scegli il silenzio dorato al posto della verità tagliente.

Voto: 6 – Affilato, ma un po’ troppo.

Acquario

Oggi sogni un nido tutto tuo, come Kate e William stufi di traslocare, per la settima volta in dieci anni. Venere e Luna in opposizione ti spingono a cercare stabilità, a volerti fermare anche solo per cinque minuti sullo stesso divano. Senti il bisogno di trovare il tuo punto fermo in un mondo che gira troppo veloce.

Amore: inquieto ma sincero.

Lavoro: incostante, come il meteo a marzo.

Fortuna: risponde, ma in ritardo.

Il consiglio del giorno: ascolta il tuo bisogno di radici.

Voto: 5+ – In cerca di quiete tra le onde.

Pesci

Vi sentite tirati da entrambe le parti, come il nastro rosso di un regalo che non si vuole aprire. Con Mercurio in opposizione, il pensiero si aggroviglia e le emozioni vi esplodono dentro come coriandoli. Comprendete perfettamente Tamberi super critico con sé stesso per i risultati ai mondiali e come padre a cui manca la figlia neonata. Siete un mix potente di dolcezza e malinconia.

Amore: fragile come un origami sotto la pioggia.

Lavoro: sospeso come una nota non ancora suonata.

Fortuna: vi osserva, ma resta indecisa.

Il consiglio del giorno: lasciatevi andare al cuore, oggi pensa meglio del cervello.

Voto: 6+ – Emozionati e sfumati, come acquerelli.