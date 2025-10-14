L’oroscopo di mercoledì 15 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: come un biscotto ripieno che si scioglie al primo morso.
Lavoro: un po’ confuso ma con sprazzi di grande intuito.
Fortuna: spunta quando meno te l’aspetti, come una monetina nella tasca del cappotto.
Il consiglio del giorno: apriti all’imprevisto, anche se ti scompiglia i piani.
Voto: 7 — Sorpreso dai sentimenti, ma con stile.
Toro
Amore: come una torta lasciata troppo tempo in forno.
Lavoro: ogni incarico ti pesa come sollevare una teglia piena.
Fortuna: oggi meglio non affidarsi al caso, ma alla prudenza.
Il consiglio del giorno: non cercare conforto dove sai che potresti pentirtene.
Voto: 5 e mezzo — Serve una pausa detox, in tutti i sensi.
Gemelli
Amore: trabocca come un fiume in piena.
Lavoro: gestite tutto con entusiasmo e leggerezza.
Fortuna: vi arriva in risposta a tutta la vostra generosità.
Il consiglio del giorno: fate il bene senza pensare alla ricompensa.
Voto: 8 e mezzo — Innamorati del mondo e pronti a dimostrarlo.
Cancro
Amore: come un castello con il ponte levatoio alzato.
Lavoro: impeccabile, anche se un po’ rigido.
Fortuna: ti osserva da lontano, in attesa che ti ammorbidisca un po’.
Il consiglio del giorno: lascia spazio anche all’imperfezione, a volte è poesia.
Voto: 7 – — Coerente ma severo, a volte con te stesso.
Leone
Amore: sovrabbondante come una coppa di gelato con panna e ciliegina.
Lavoro: rallenta, ma il cuore resta sul pezzo.
Fortuna: giganteggia con te.
Il consiglio del giorno: non temere di amare troppo.
Voto: 8 — Esagerato sì, ma irresistibile.
Vergine
Amore: come una caccia al tesoro: stimolante e pieno di sorprese.
Lavoro: oggi sei una detective del dettaglio.
Fortuna: ti segue come un compagno fidato d’avventura.
Il consiglio del giorno: segui gli indizi, ti porteranno lontano.
Voto: 8 e mezzo — Indiana Jones in gonnella (o in giacca doppiopetto).
Bilancia
Amore: affascinante come un diamante sotto il riflettore.
Lavoro: è il tuo show e il palco è tuo.
Fortuna: generosa, come una mancia ben meritata.
Il consiglio del giorno: incassa, sorridi e non voltarti indietro.
Voto: 8 e mezzo — Sfavillante e con lo sguardo da star.
Scorpione
Amore: silenzioso, ma vibra sotto pelle.
Lavoro: se ti muovi, fai miracoli.
Fortuna: meglio dopo il tramonto.
Il consiglio del giorno: una serata danzante vale più di mille psicologi.
Voto: 6 – — Scuro fuori, acceso dentro.
Sagittario
Amore: caldo come un plaid sulle gambe in autunno.
Lavoro: rilassato ma produttivo.
Fortuna: ti abbraccia, stretta.
Il consiglio del giorno: mostra il cuore, è il tuo asso nella manica.
Voto: 7 e mezzo — Tenerone irresistibile.
Capricorno
Amore: spensierato come un lento al liceo.
Lavoro: lo metti in stand-by per un giorno, e fai bene.
Fortuna: in bikini sul ponte della nave.
Il consiglio del giorno: gioca, e non sentirti in colpa.
Voto: 7 — Finalmente libero (e felice).
Acquario
Amore: impacciato, come un messaggio scritto male.
Lavoro: troppo diretto, poco strategico.
Fortuna: non ama chi alza troppo la voce.
Il consiglio del giorno: ascolta, e rimanda i discorsi a domani.
Voto: 5 — Più silenzio, meno danni.
Pesci
Amore: come una promessa mantenuta.
Lavoro: costruite pezzo dopo pezzo un castello solido.
Fortuna: arriva per chi lavora con il cuore.
Il consiglio del giorno: non abbiate paura di puntare in alto.
Voto: 8 — Stellari, con i piedi ben piantati a terra.