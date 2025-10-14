L’oroscopo di mercoledì 15 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: come un biscotto ripieno che si scioglie al primo morso.

Lavoro: un po’ confuso ma con sprazzi di grande intuito.

Fortuna: spunta quando meno te l’aspetti, come una monetina nella tasca del cappotto.

Il consiglio del giorno: apriti all’imprevisto, anche se ti scompiglia i piani.

Voto: 7 — Sorpreso dai sentimenti, ma con stile.

Toro

Amore: come una torta lasciata troppo tempo in forno.

Lavoro: ogni incarico ti pesa come sollevare una teglia piena.

Fortuna: oggi meglio non affidarsi al caso, ma alla prudenza.

Il consiglio del giorno: non cercare conforto dove sai che potresti pentirtene.

Voto: 5 e mezzo — Serve una pausa detox, in tutti i sensi.

Gemelli

Amore: trabocca come un fiume in piena.

Lavoro: gestite tutto con entusiasmo e leggerezza.

Fortuna: vi arriva in risposta a tutta la vostra generosità.

Il consiglio del giorno: fate il bene senza pensare alla ricompensa.

Voto: 8 e mezzo — Innamorati del mondo e pronti a dimostrarlo.

Cancro

Amore: come un castello con il ponte levatoio alzato.

Lavoro: impeccabile, anche se un po’ rigido.

Fortuna: ti osserva da lontano, in attesa che ti ammorbidisca un po’.

Il consiglio del giorno: lascia spazio anche all’imperfezione, a volte è poesia.

Voto: 7 – — Coerente ma severo, a volte con te stesso.

Leone

Amore: sovrabbondante come una coppa di gelato con panna e ciliegina.

Lavoro: rallenta, ma il cuore resta sul pezzo.

Fortuna: giganteggia con te.

Il consiglio del giorno: non temere di amare troppo.

Voto: 8 — Esagerato sì, ma irresistibile.

Vergine

Amore: come una caccia al tesoro: stimolante e pieno di sorprese.

Lavoro: oggi sei una detective del dettaglio.

Fortuna: ti segue come un compagno fidato d’avventura.

Il consiglio del giorno: segui gli indizi, ti porteranno lontano.

Voto: 8 e mezzo — Indiana Jones in gonnella (o in giacca doppiopetto).

Bilancia

Amore: affascinante come un diamante sotto il riflettore.

Lavoro: è il tuo show e il palco è tuo.

Fortuna: generosa, come una mancia ben meritata.

Il consiglio del giorno: incassa, sorridi e non voltarti indietro.

Voto: 8 e mezzo — Sfavillante e con lo sguardo da star.

Scorpione

Amore: silenzioso, ma vibra sotto pelle.

Lavoro: se ti muovi, fai miracoli.

Fortuna: meglio dopo il tramonto.

Il consiglio del giorno: una serata danzante vale più di mille psicologi.

Voto: 6 – — Scuro fuori, acceso dentro.

Sagittario

Amore: caldo come un plaid sulle gambe in autunno.

Lavoro: rilassato ma produttivo.

Fortuna: ti abbraccia, stretta.

Il consiglio del giorno: mostra il cuore, è il tuo asso nella manica.

Voto: 7 e mezzo — Tenerone irresistibile.

Capricorno

Amore: spensierato come un lento al liceo.

Lavoro: lo metti in stand-by per un giorno, e fai bene.

Fortuna: in bikini sul ponte della nave.

Il consiglio del giorno: gioca, e non sentirti in colpa.

Voto: 7 — Finalmente libero (e felice).

Acquario

Amore: impacciato, come un messaggio scritto male.

Lavoro: troppo diretto, poco strategico.

Fortuna: non ama chi alza troppo la voce.

Il consiglio del giorno: ascolta, e rimanda i discorsi a domani.

Voto: 5 — Più silenzio, meno danni.

Pesci

Amore: come una promessa mantenuta.

Lavoro: costruite pezzo dopo pezzo un castello solido.

Fortuna: arriva per chi lavora con il cuore.

Il consiglio del giorno: non abbiate paura di puntare in alto.

Voto: 8 — Stellari, con i piedi ben piantati a terra.