L’oroscopo di mercoledì 10 dicembre 2025: Mercurio fa dire verità a Scorpione e Toro

Nell’oroscopo di giovedì 10 dicembre 2025 Pesci e Gemelli perdono il controllo e anche l’orientamento, proprio mentre Mercurio rende i pensieri potenti come onde del Pacifico da surfare.

Ariete

Forza, determinazione e una chiarezza di spirito che lascia tutti senza parole: oggi sei una dichiarazione d’intenti vivente. Marte e Venere a favore ti blindano in una traiettoria ascendente dove nulla può scalfirti. La tua tempra è così solida che sembri la versione zodiacale delle tre suore ottantenni fuggite dalla casa di cura per tornare nel loro convento, mettendo in crisi mezzo Vaticano. Sai cosa vuoi, come ottenerlo e soprattutto pretendi che il mondo si adegui alla tua direzione. Nessuna deviazione, nessun ripensamento: solo puro fuoco.

Toro

La razionalità continua a esserti ostica, con Mercurio ancora in opposizione, ma il peggio sta scivolando via. È questione di ore prima che tutto torni limpido. Non sprecare energia cercando di decifrare il comportamento altrui: non tutto è interpretabile, specie le follie come quella del turista bloccato a Palermo con una testa di coccodrillo essiccata in valigia. Oggi devi capire solo te stesso, e già è abbastanza. La Luna illumina lentamente quegli angoli interiori che evitavi di guardare: lì, proprio lì, nasce la tua quiete.

Gemelli

Oggi vi attende un percorso a ostacoli: niente di pericoloso, ma abbastanza da farvi perdere l’orientamento. Venere e Marte in opposizione già vi mettono alla prova, e la Luna di traverso completa il quadro. È come trovarsi nel deserto del Tanami in Australia in mezzo a una tempesta di sabbia che ingoia il cielo in pochi secondi: non vedete niente, non capite da che parte andare. Il rimedio? Una copertina, un divano e il coraggio di fare un passo indietro. La bussola tornerà a funzionare, ma non oggi.

Cancro

Oggi conquisti tutti con quella dolcezza affilata come una piuma d’acciaio. La tua seduzione è fatta di gentilezza strategica, grazie alla Luna e a un Mercurio brillante che ti rende irresistibile. Colpisci come una rivelazione improvvisa, un po’ innocente e un po’ provocatoria, proprio come Stefania Sandrelli che a Belve confessa di non indossare mai gli slip sul set. Tu lasci spazio all’immaginazione, regali mistero, metti in circolo quella scintilla che apre universi emotivi. E il bello è che lo fai senza accorgertene.

Leone

Ti lanci nella vita come in un karaoke improvvisato con Elodie, Fanelli e Pandolfi: zero freni, solo ritmo e allegria. Marte e Venere ti spingono a goderti ogni secondo con la leggerezza di chi sa che la festa non finisce mai. Per te la quotidianità deve essere brillante, movimentata, mai monotona. Oggi vuoi ridere, ballare, fare battute, circondarti solo di anime affini. Le pause riflessive? Rimandate a data da destinarsi.

Vergine

Eleganza di pensiero e una sensibilità che vacilla ma ascolta: oggi sei la vera sensitiva delegata dello zodiaco. Le scelte che compi potrebbero non piacere a tutti, ma sono quelle che servono ora, e soprattutto quelle che funzioneranno nel lungo periodo. Proprio come il Comune di Milano che sospende gli eventi al Forum per dedicarlo alle Olimpiadi: decisioni impopolari per gli amanti dei concerti, ma incredibilmente intelligenti. Mercurio ti spalleggia e ti permette di organizzare ciò che verrà con precisione chirurgica.

Bilancia

Tu sai bene che questo è il momento di puntare totalmente sul bello, su ciò che vale davvero e soprattutto su ciò che può durare nel tempo. Vuoi che le tue relazioni e le tue azioni acquisiscano valore, che diventino tracce indelebili capaci di attraversare gli anni senza perdere splendore. Aspiri a una vita che assomigli all’“Uovo d’inverno” di Fabergé, quel capolavoro scintillante dell’ultima generazione dei Romanov venduto all’asta per ventisei milioni di dollari: prezioso, raro, eterno. Con Venere e Marte che ti accendono, hai finalmente tutti i numeri per costruire fondamenta solide, quasi fossi tu stessa una piccola dinastia di eleganza e significato.

Scorpione

Dove gli altri vedono caos, tu scovi opportunità. Mercurio ancora nel tuo segno ti trasforma in un investigatore cosmico che sa trovare la soluzione anche negli angoli più trascurati. Con la Luna a favore, oggi potresti reinventare persino l’impossibile. Sei come il Comune di Milano che mette all’asta gli oggetti smarriti sui mezzi pubblici: fai ordine, crei valore, recuperi ciò che sembrava perduto. Hai un talento raro: rendere utile anche ciò che sembrava dimenticato.

Sagittario

L’energia scalpita, ma la Luna in quadratura oggi ti fa sentire come Napoli assediata dai turisti: troppo, troppo di tutto. La festa che è diventata la tua vita necessita di un po’ di ordine, non per spegnere il fuoco, ma per incanalarlo. Marte e Venere sono potentissimi, ma anche i motori migliori rischiano il fuori giri. Serve una pausa strutturata, un nuovo modo di gestire il flusso. La libertà rimane il tuo mantra, ma oggi va amministrata.

Capricorno

Per te oggi esiste solo una parola: business. Mercurio ti rende strategico come un consulente di alto livello, lucido come chi sa leggere il mercato prima degli altri. La Luna a favore ti permette di capire desideri e bisogni inespressi, proprio come l’Issey Miyake x Apple Bag, diventata sold out in poche ore. Sai fiutare l’opportunità giusta prima che il mondo se ne accorga. Se esiste una mossa vincente, la fai tu.

Acquario

Energia pura, adrenalina cosmica, Marte che ti spinge come un motore V12. Sei il segno più performante dello zodiaco, pronto alla maratona, al viaggio, alla sfida fisica ma non mentale. Sei come Paltrinieri con la fiaccola olimpica: potente, simbolico, contagioso nella tua intensità. L’unica cosa che devi ricordare è di non bruciare troppo in fretta. Ma per ora, corri.

Pesci

Volete tutto sotto controllo, ma la vita oggi vi rema contro. Sensazioni che sfuggono, dettagli che scappano, emozioni in overthinking: è l’effetto combinato di Venere e Marte in quadratura più la Luna in opposizione. È come trovarsi nella Corea del Sud durante l’hack delle centoventimila videocamere: troppa informazione, zero pace. Mercurio però vi salva: vi mette sulla strada giusta, quella dove non serve sapere tutto ma solo capire come reagire. Meno controllo, più presenza.