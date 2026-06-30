L’oroscopo di mercoledì 1 luglio 2026: Capricorno e Toro sanno ciò che vogliono

L’effetto della Luna piena in Capricorno si sente anche nella giornata di mercoledì 1 luglio 2026: la voglia di progettualità risente del bisogno di andare più in profondità col pensiero, grazie a Mercurio retrogrado.

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Ariete

Questa storia di essere uno dei grandi protagonisti dell'estate 2026, a tratti ti eccita e, a tratti, come oggi, ti mette un pochino di ansia. Hai paura di essere giudicato e di non essere all'altezza di spiegare davvero quello che senti, quello che provi e quelli che sono i tuoi progetti. Perché non dimentichiamoci che Saturno è nel tuo segno, quindi di progetti ne avrai tanti. Oggi, con la Luna ancora storta, ti consiglio di riposare. Ti senti amato e odiato come il nuovo tormentone estivo del Sushi Calippo, virale su tutti i social.

Toro

Ti senti carico di responsabilità oggi, caro Toro? Non tutte piacevoli e, soprattutto, quasi nessuna leggera, ma ti piace questo ruolo che hai di punto di riferimento importante per le persone che ti stanno intorno. Scopri come anche doversi dedicare a cose seriose e organizzative possa avere il suo perché e, soprattutto, renderti amato da chi ti circonda. Ti senti però un pochino anche tu come Trump che posta una foto creata con l'intelligenza artificiale che lo ritrae come Atlante con il peso del mondo sulle spalle.

Gemelli

Hai letto su qualche giornale che dei medici di famiglia hanno prescritto ai loro pazienti, per curare il burnout (cioè l'insopportabile stress lavorativo), una settimana di festa a Ibiza. Leggerezza, divertimento e abbandono del corpo al ballo più sfrenato. Non ti senti effettivamente in burnout, caro Gemelli, ma oggi cercherai in tutti i modi di convincere il tuo medico che tu lo sia. Questo perché hai così voglia di divertirti che la sola discoteca della città non basta.

Cancro

Con la Luna storta e Mercurio retrogrado nel tuo segno zodiacale, la possibilità che tu risulti incompreso e, qualche volta, anche visionario all'estremo, è davvero altissima. Se hai un'idea, però, un sogno o un progetto, perseguilo senza badare ai commenti scherzosi e irriverenti intorno a te. Pensa alla soddisfazione che può aver avuto la start-up svedese che è riuscita ad insegnare a dei corvi a ripulire i mozziconi di sigaretta, dando in cambio loro del cibo.

Leone

Il piacere, prima di tutto, caro Leone, con la Venere e Giove nel tuo segno zodiacale. Tutti i doveri e anche tutte le paure vengono temporaneamente messi in secondo piano, il che ti rende più coraggioso, ma anche più impavido e qualche volta sprovveduto. Sei un po' come il giovane cinghiale che, per rinfrescarsi dal grande caldo, si tuffa in una piscinetta gonfiabile in spiaggia.

Vergine

Marte è a tuo sfavore e ti rende nervosa, ma Mercurio e la Luna ti aiutano a trovare soluzioni intelligenti per combattere il caldo, evitare troppa vita sociale e contemporaneamente sfamare il tuo bisogno di stimoli intellettuali. Adori, per esempio, le nuove proiezioni gratuite nelle sale con l'aria condizionata nelle ore più calde della giornata, promo da parte dei cinema indipendenti di Parigi.

Bilancia

La Luna è ancora storta, ma sono troppi i pianeti che ti fanno felice anche oggi e che ti fanno finalmente sentire libera. Pronta a fare anche delle pazzie, ma con grande consapevolezza. Sei come il sindaco di New York, Mamdani, che inaugura l'apertura delle piscine all'aperto per l'estate 2026 con un tuffo in giacca e cravatta, insieme ai suoi amati concittadini.

Scorpione

Con Venere e Giove entrambi a tuo sfavore contemporaneamente e la Luna piena, che comunque amplifica le ansie, oggi ti senti ingiustamente punito o, comunque, più del necessario rispetto a quello che potresti aver combinato. D'altronde, non è colpa tua se i tuoi pensieri si perdono nei cunicoli della mente per colpa di Mercurio retrogrado. Ti senti un po' come i giocatori dell'Uruguay, che, essendo stati eliminati dai mondiali troppo presto, vengono rispediti a casa con un volo commerciale e non con il jet privato.

Sagittario

Questo Marte in opposizione non fa che renderti ancora più sensualmente provocatorio. Essere nerd ti piace parecchio e riesci ad inventarti nuovi modi per farti amare davvero da tutti, senza dover necessariamente esibirti, anche perché con Marte in opposizione le esibizioni ti vengono malissimo. Prendi spunto da Dua Lipa, che ha deciso di aprire una biblioteca dedicata ai libri censurati.

Capricorno

La Luna nel tuo segno zodiacale ti ricorda quanto non sempre seguire la ragione sia l'unico modo per ottenere i tuoi risultati. Anzi, questi ultimi mesi dovrebbero averti dimostrato quanto il tuo istinto sia troppo spesso messo da parte a favore della ragione più noiosa e comunque non sempre risolutiva. Prendi spunto, per esempio, dalla signora Licia Fertz, che è diventata influencer a 96 anni e ha un profilo Instagram in cui racconta la sua vita, ricca di esperienze.

Acquario

Con la Venere a favore, oggi te ne freghi completamente del benessere altrui. Hai bisogno di: divertirti, giocare, urlare, ridere, scherzare e sudare, e non soltanto per le alte temperature. Tutti i tuoi bisogni verranno decisamente prima delle normali libertà di chi ti circonda. D'altronde, hai proprio bisogno di dare spazio al tuo benessere, che ultimamente è davvero poco. Sei come Gabry Ponte che trasforma San Siro in una grande discoteca a cielo aperto, in barba ai vicini che volevano dormire.

Pesci

I tuoi pensieri non saranno attivi, propositivi, ma di sicuro sarai la persona migliore per accogliere e raccogliere le confidenze di chi ti sta intorno, insomma il miglior amico possibile sulla piazza. E ovviamente te ne vanti parecchio. Per esempio, ti sei reso conto che anche cani e gatti milanesi avevano bisogno del loro market bio, tanto per cominciare, e un imprenditore di successo l'ha creato immediatamente.